 Лабораторные центры полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса, - Степанов

Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"В лабораторных центрах министерства есть 185 тыс. амплификаций ПЦР, также более 388 тыс. тест-систем для экстракции. Все они обеспечены в полном объеме. Если где-то есть недостаток или остатки существенно сокращаются, мы привозим тесты в лабораторию", - сказал он.

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