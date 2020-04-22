 Лабораторные центры полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса, - Степанов

Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.
"В лабораторных центрах министерства есть 185 тыс. амплификаций ПЦР, также более 388 тыс. тест-систем для экстракции. Все они обеспечены в полном объеме. Если где-то есть недостаток или остатки существенно сокращаются, мы привозим тесты в лабораторию", - сказал он.
Дайош естественный иммунитет!
в яких регіонах ?
скільки тестів робить кожна лабораторія кожного дня ?
скільки позитивних ? скільки негативних ?
для чого всі ці таємниці ?
щоб щоб приховати ?