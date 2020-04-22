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 Лабораторные центры полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лабораторные центры министерства полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса.

Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"В лабораторных центрах министерства есть 185 тыс. амплификаций ПЦР, также более 388 тыс. тест-систем для экстракции. Все они обеспечены в полном объеме. Если где-то есть недостаток или остатки существенно сокращаются, мы привозим тесты в лабораторию", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190633
 
 
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ПЦР, РПЦ, ПЦУ, ЦРУ - цензор не экономь на расшифровке.
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Всё просто: ПЦР - православная цепная реакция Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов - Цензор.НЕТ 5310
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А кого вообще они тестируют, наверно сами себя и каждый день.
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Степанова у відставку! Досить знищувати українських медиків!
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tZE inform По данным Минздрава в Украине проведено свыше 60 000 тест-анализов... "списали на проведение". Реальное количество ПЦР-тестов (а только они достоверны) по данным региональных источников на 19.04.2020 составляло 4490. (...)
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Далой прививки и вакцины!
Дайош естественный иммунитет!
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скільки в Україні лабораторій ?
в яких регіонах ?


скільки тестів робить кожна лабораторія кожного дня ?
скільки позитивних ? скільки негативних ?


для чого всі ці таємниці ?
щоб щоб приховати ?
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