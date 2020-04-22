 Зарплаты чиновников в государственных компаниях должны быть близкими к рынку, но точно не быть в топе, - член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал основатель Академии корпоративного управления и член набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас.

"Это тема гораздо шире, чем зарплата какого-то одного человека. Здесь нет легкого ответа, к сожалению. Нет опции, которая будет однозначно выглядеть для всех справедливой. Справедливая зарплата – это для каждого могут быть разные цифры. Поэтому лучше говорить прo рыночные зарплаты, а не про справедливые.

Но точно не должно быть того, что было в Украине до 2014 года, когда глава "Нафтогаза" имел полторы или две тысячи долларов зарплаты. При этом "Нафтогаз" утверждает миллиардные сделки каждый год. Нерыночные зарплаты порождают коррупцию, и это не только в Украине, но и во всех странах.

Помню личный пример. В 2015 году мы проводили интервью с потенциальными руководителям "Укрзализныци". Был кандидат, проработавший практически всю свою профессиональную жизнь на железной дороге за маленькую зарплату. Но у него было полно имущества: земельные участки, несколько домов. Мы спросили, откуда у него деньги. Он сказал, что в 90-х занимался торговлей на базарах в Польшe. Есть такая часть госчиновников, либо сотрудников госкомпаний, которые получают или получали несколько тысяч гривен зарплаты, но им кто-то то дарит имущество, либо очень хорошо получается на базарах торговать, либо им везет в казино. Много таких людей могут отказаться от зарплаты или даже доплачивать, лишь бы их держали на должности. Это патриотизм или авантюризм?

Рыночная зарплата нe решает все проблемы. Но проблем будет гораздо меньше. Рыночные зарплаты позволяют привлечь талантливых людей, которые иначе никогда бы не пошли работать в государственную компанию", - отметил он.

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Аудицкас отмечает, что в таких странах, как Украина власть стоит на развилке между желанием справедливости и необходимостью привлечь в управление госкомпаниями хороших специалистов.

"Люди по разному воспринимают справедливость. Работающие за минимальную зарплату люди, когда видят рыночные зарплаты руководителей госкомпаний, чувствуют, что это нечестно. И в этом случае политикам нужно принять решение: сделать низкие зарплаты, но при этом принимать коррупционные риски, или же благодаря рыночным зарплатам принять на работу талантливых людей, создавая эту несправедливость в головах большой части народа, - считает он.

Кроме зарплаты важно учитывать в работе госкомпаний еще два фактора. Люди работают не только из-за денег, но также из-за искреннего интереса и получаемого опыта. Государственные компании часто очень большие, а значит и проблемы большие. И получение такого бесценного опыта может компенсировать нерыночную зарплату.

С другой стороны, для топ-менеджмента госкоманий очень много рисков. Это риск физического и репутационного давления. А в условиях Украины – фактор нечестной правоохранительной системы. Именно из реформы правоохранительной системы должны начинаться все реформы. Человек, попадающий на пост главы госкомпаний, попадает заодно под огромный прессинг со всех сторон влияния. Эти неудобства также нужно компенсировать".

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По его словам, практика других стран показывает самый оптимальный принцип: "Он состоит в том, что зарплаты в государственных компаниях должны быть близкие к рынку, но точно не быть в топе. Такая практика внедрена в скандинавских и многих других европейских странах. Но есть такие страны как Франция. Они дают зарплату гораздо ниже, чем на рынке, но эта зарплата все равно адекватная. Во Франции минимальный лимит для любого руководителя госкомпании – это 450 тысяч евро в год. Эти ограничения были приняты после финансового кризиса 2008 года, а до этого зарплаты были больше. После кризиса люди стали больше обращать внимание на зарплаты чиновников".

При этом, по мнению Аудицкаса, при назначении зарпат топ-чиновникам Украина должна учитывать свой рынок, а не рынок более развитых стран.

Полное интервью с Адомасом Аудицкасом читайте здесь.