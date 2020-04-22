 984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
По его словам, в связи со стартом второго этапа реформы системы здравоохранения все учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования.
"Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году", - сказал Степанов.
Глава Минздрава отметил, что уменьшение финансирования некоторых больниц составит от 10% до 50%.
"В зоне особого риска недостаточного финансирования отрасли находится противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и специализированные медицинские направления", - добавил он.
привіт хипозі..не забудьте їй подякувати та лайкнути пару дебільних постів на пейсбуку, про те, як треба витирати дупу в умовах дехвіциту туалетного паперу..якраз її рівень порад..
Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Ччтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", - пояснила ситуацию Шевченко.
А кстати за кого там врачи голосовали? И это в Днепре❗️❗️❗️ Что в моногородах будет мне страшно даже подумать ( пишу как врач хотя и в прошлом).