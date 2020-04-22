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 Общество, Здоровье
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Все про:больница (719) медицина (2024) Минздрав (2578) финансирование (1409) Степанов Максим (205) медреформа (34)

 984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов

Уменьшение финансирования некоторых больниц составит от 10% до 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, в связи со стартом второго этапа реформы системы здравоохранения все учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования.

"Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что уменьшение финансирования некоторых больниц составит от 10% до 50%.

"В зоне особого риска недостаточного финансирования отрасли находится противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и специализированные медицинские направления", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190628
 
 
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Фух! Аж полегшало, нарешті правда про вашу роботу зєбільнячу.
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поздравляю медиков, голосуя по-приколу год назад, они сделали себя вместе.
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это всё плоды руководства Супрун и её рехформа по убийству Украинской медицины за 3.5 года.
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Да конечно. Это Супрун уменьшила финансирование медицины? Или может уже Зеля?
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Ботяра, мимо кассы. Зебилы по методу Азирова валят на пАпередников. А если бы и был косяк в реформе Супрун, то что мешало зеленому быдлу его исправить за целый год, имея всю полноту власти??
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в связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Источник: https://censor.net.ua/n3190628

привіт хипозі..не забудьте їй подякувати та лайкнути пару дебільних постів на пейсбуку, про те, як треба витирати дупу в умовах дехвіциту туалетного паперу..якраз її рівень порад..
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21 апреля генеральный директор областной реабилитационной больнице в Днепре Инесса Шевченко объявила голодовку - так протестует против второго этапа украинской медреформы

Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Ччтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", - пояснила ситуацию Шевченко.

А кстати за кого там врачи голосовали? И это в Днепре❗️❗️❗️ Что в моногородах будет мне страшно даже подумать ( пишу как врач хотя и в прошлом).
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Рехформа супрун в действии и действительности, а тут такие продолжатели распила бюджетных 107 миллиардов на медицину с смотрящим кРадуцим!
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Супрун вам продовжує псувати штанці? Розкрадає засоби захисту. Не фінансує медицину. Призначає тупих наступників
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Это было понятно еще в конце 2019 года, когда такой бюджет принимали

984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов - Цензор.НЕТ 8616
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Спасибо шоколадному сывочолому Рехформатору Порошенко!
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