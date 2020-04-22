 Бригады скорой помощи, борющиеся с COVID-19, будут финансировать по повышенным расценкам, - Степанов

Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению, которое уже принято на уровне закона, у нас финансирование бригад экстренной скорой помощи, работающих с больными COVID-19, будет происходить по повышенным расценкам. В них входит, в том числе, и повышенная заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в бюджете. Поэтому все без исключения бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам", – сказал министр.

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По состоянию на утро 22 апреля в Украине выявлено 6592 случая заболевания коронавирусной болезнью. За сутки количество заболевших выросло на 467.