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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Бригады скорой помощи, борющиеся с COVID-19, будут финансировать по повышенным расценкам, - Степанов

Все бригады экстренной медицинской помощи, задействованные в борьбе с коронавирусом, будут финансироваться по повышенным расценкам. Средства для этого заложены в госбюджете.

Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению, которое уже принято на уровне закона, у нас финансирование бригад экстренной скорой помощи, работающих с больными COVID-19, будет происходить по повышенным расценкам. В них входит, в том числе, и повышенная заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в бюджете. Поэтому все без исключения бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам", – сказал министр.

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По состоянию на утро 22 апреля в Украине выявлено 6592 случая заболевания коронавирусной болезнью. За сутки количество заболевших выросло на 467.

Источник: https://censor.net.ua/n3190626
 
 
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Такие новости перед карантином читать ещё имело смысл.
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Ага....очередная ложь. Женщина нейрохирург в Киеве...вложила в фейсбук выписку с карточки, аванс за апрель 1800 гривен . как то так в реальности.
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Отставить эти финансовые реверансы, вы с Джоном Ленноном по фамилии Супрун согласовали, а господин Степанов?
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а медсестра с должна получить инструкции от западных хозяев.
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О, як у вас все запущенно. Процівтанню, до цих пір, Супрун заважає? Не скалецька, не ємець, а Супрун. У вашому випадку, психіатри безсилі
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як і вчителям з пенсіонерами грошей дали. брехуни ви зєлєбобські. брехуни!
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Тошнит от этих "будут", "дуже скоро", "вже з наступного мiсяця". Хватит п..деть! УТРОМ ДЕНЬГИ - ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ! Сначала средства защиты для медсестры/врача, а потом допуск к работе. Нет экипировки для медперсонала - больница не работает. Бубочка и Ко, ПНХ с вашими обещаниями! Не болтаете, а делайТЕ!
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Ви їх хоч захисними костюмами забезпечте. З вашою "турботою про лікарів", скоро лікувати буде нікому
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