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 Политика Украины, Общество
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Все про:работа (457) заробитчане (413) Шмыгаль Денис (251)

 За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль

За период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Мы очень хотели, чтобы люди с заработков вернулись домой. И за период карантина в Украину вернулись около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку.

Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить. И поэтому мы сегодня, в первую очередь, говорим о создании новых рабочих мест, а, во вторую очередь, параллельно, о том, что мы будем кредитовать малый и средний бизнес под очень выгодные условия. С минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита, чтобы это был действительно такой начальный кредит", - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что данную программу в Кабмине называют "Новые деньги". Кроме того, есть несколько программ для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места: "То есть для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят и могут начать свое дело в Украине, мы и будем создавать эти условия".

"Действительно, уже известно два случая в Европе, когда работодатели, а именно – аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попытаться оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы.

Поэтому политический и нравственный подходы именно такие, и поэтому переговоров о том, чтобы вывезти куда-то людей на работы, мы не вели и не ведем. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Даже на уровне между частными компаниями мне не известно о таком", - сказал премьер.

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Вместе с тем, Шмыгаль подчеркнул, что зарплата в 600 у.е. в Украине для тех, кто за границей зарабатывал 1000 у.е., может стать поводом для того, чтобы не возвращаться на заработки.

"По нашим расчетам, бизнес будет создавать те рабочие места, куда смогут пойти качественные и производительные люди, которые вернулись из Европы. При этом, по нашим расчетам и ожиданиям, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки.

Например, если человек там получал 1000 условных единиц, а здесь может зарабатывать 600 условных единиц в эквиваленте, то он примет решение не ехать на заработки, а останется здесь. Это такой психологический разрыв. То, что тратится на проживание, собственное содержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 условных единиц дома, чем 1000 условных единиц где-то на заработках", - сообщил глава Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/n3190625
 
 
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дійсно дебіл.. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 219
тут ще пару тижнів і голодні бунти почнуться..у цих людей одна надія - втекти світ за очі..
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Да фиг вы убедите людей, работавших в ЕС, остаться в вашем дурдоме ради сказок, легенд и тостов.
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это у нас зебилы будут продлевать карантин вечно. в нормальных странах нужны рабочие руки.
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На вашей шее? За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9030

Цуко кормильцы засратые...
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Тебе не приходило в голову, что, если их не выпустят, то пострадаешь ты, а не они?
Потому что на рынке труда ты вряд ли сможешь составить им конкуренцию.

Так что скорее это ты будешь сидеть на пособиях и их шее, если они останутся.
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Далеко не факт. Выехали именно те, кто не смог найти приемлемый заработок в Украине. Причем большинство работает в Европе на низкоквалифицированном труде. Те кто имеет квалификацию и подтвердил дипломы уже давно имеют в странах ЕС вид на жительство. И те точно не вернулись в Украину и не собираются возвращаться.
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хахахаха. Ти прямо годувальник нації. Що б вони без тебе робили. а так хоть приїдуть і зразу сядуть на шию
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Какое там, только закончится эпидемия - попрут назад по европам. И обязательно будут учить оттуда как правильно жить в Украине.
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А ти не вчи як правильно жити в Україні. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5153
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сразу видно или калоцап или шаро-мертвечук
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Это точно. Как только переходят через границу очень многие сразу рассказывают что и как и вообще они по ошибке родились в Украине, но теперь все исправили.
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ну ось зелені недоумки марять залізним занавісом як в сесесері
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Я вже не знаю що й думати.....Може краще того чорта на самокаті повернути назад?
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Ну он хотя бы потешный был. А этот какой-то унылый.
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В истории есть масса вариантов, конлагеря. трудовые коллонии, по принципу строй отрядов, на вредные каменоломни и производства за еду и одежду.......Ну и НИКОГО не выпущать!
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Ну-ну. Можно конечно в паровом котле крышку зажимать и закручивать гайки. Только результат известен заранее. Наши все правительства так по ценам спешили в Европу, что теперь чтобы прожить в Украине по европейским ценам люди едут в Европу за европейскими зарплатами. Все логично.
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Трудовые армии, как при Сталине. И не вольный и не заключенный.
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Ну ещё забрать паспорта и прочие документы, выдать справки......
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И застучали молотки строителей по всей Украине и загудели сборочные конвееры по областным и районным центрам Страны и заворочались тяжелые землеройные машины и подъемные краны и... тут Шмыгаль проснулся. И понял что проще повесить замок на границу и не париться сильно.
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Сумасшедший. Где оставить, на самоизоляции?
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Ну да,жена с воевудским зезволением ждет не дождется когда откроют консульства.Что за бред.
К
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Пан Шмыгаль, так кто же против остаться - снизьте налоги, обеспечьте 2000000 рабочих мест с заработком в 1500-2500 евро в месяц, прекратите воровать деньги из бюджета, начните поднимать экономику в Украине, а не в оффшорах и все останутся...
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на 6000 грн?! давайте следующего премьера. этот кончился.
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Ви ж все чого торкнетесь, нищите. Зовнішню політику. Армію. Економіку. Що ви можете запропонувати? У вас є робота для цих людей? Маніпулятьри сра.і
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вернулась в основном неквалифицированная рабочая сила, Не испытывайте иллюзий.
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В государственной Биржи труда всего 55000 вакансий. Скрытая безработица после начала карантина 2,5 миллионов, официальная 500 тысячь. Им с России героин подкинули?
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чтобы исполнить такую хотелку,зебилы должны через ВР восстановить крепостное право..
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О,кретин вважає що 8000гривень і 600баксів це ті самі гроші,і що в Україні проживання,харчування,проїзд,одяг та решту послуг та товарів видається безплатно.Трішки не так,там де отримують 1000 євро то там все це дешевше,а де 2000-3000 то можливо і є різниця,яка покривається однією сотнею.
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Этот Ыканамист давно заглядывал на сайт своего минфина? В феврале даже до 11000 грязными (грубо 400 у.е.) зарплата не дотягивала в феврале. И это с учетом зарплат депутатов, судей и т.д. Думаю, что после карантина зарплаты подупадут наверняка. За границей же люди получают до полутора тысяч условных единиц чистыми. При этом имея более комфортные условия труда.
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а выглядит все как-то иначе, по телевизору для МВФ, прочих кредиторов картинка красивая преподносится, а на самом деле сидят в ВР 500 рыл с заработками на уровне прожиточного максимума и рассказывают людям какой должен быть прожиточный минимум...а не кажется ли вам, "уважаемые" чинуши, министры и прочие приближенные к депутатам рожи, что вы уже порядком охренели, а не пора бы вас уже раскуркуливать и заставить вернуть стране наворованное у народа за столько лет?!
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Я маю сумніви що багато людей яки пожили і попрацювали в цивілізації захочуть працювати на хамських бандитів.

Пан Шмигаль - справа не тільки в грошах, а у відчутті де ти знаходишся. Коли вулиці чисті, коли на вулицях немає банд гопників тому що там поліція а не міліція. Коли тихо спокійно стабільно приємно і за законом. І таке інше.

Допоки пани українські цього не зрозуміють то люди бдуть їхати.
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Ох и дурак. Он хочет за 6-8 тысяч зарплаты оставить. Так это ещё и максимальная зарплата для провинции. Не, точно дурак.
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Хотим,но про условия промолчим. хотя нет,у нас есть доска почета. Кто хочет повисеть?
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Шмыгаль, даже при равной зарплате работать на Зелю, Беню и Ахметку я не буду принципиально. И то же самое тебе скажут не менее 90% временно вернувшихся украинцев. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 680
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ну де того шмигаля хто знайшов,поперше чому тисяча? а подруге з цінами в україні потрібно уже утримувати хочаб стількиж.....на600 доларів в україні можна купити як на 400 в європі,так що ніхто за 600 тут не лишиться
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