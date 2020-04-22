 "Укрзализныцю" нужно преобразовать в холдинговую компанию, - член набсовета Аудицкас

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал основатель Академии корпоративного управления и член набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас.
"Набсовет организовывает работу профессионально. Качество подготовки вопросов высокое. Каждый вопрос из обсуждаемых на набсовете анализируется глубоко. Сперва готовятся материалы с правлением, потом они обсуждаются в специализированных комитетах. Таких комитетов 5: комитет по финансам и аудиту, комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по назначениям и комитет по антикоррупции. Скорость принятия решений для нас один из приоритетов. Набсовет – это коллегиальный орган, и решения принимаются всем составом, а не один человеком", - отметил он.
По словам Аудицкаса, цель набсовета сделать "Укрзализныцю" более управляемой и эффективной компанией, сведя к минимуму коррупцию:
"Это очень большая компания, и там есть три вида деятельности: инфраструктура, транспортировка и пассажироперевозки. В каждой из этих сфер у нас свои цели.
Горизонтальная цель - сделать компанию более управляемой, разделив ее по сферам. По сути "Укрзализныцю" нужно преобразовать в холдинговую компанию. Выделить в отдельные компании инфраструктуру, грузоперевозки и пассажирские перевозки. Так будет больше прозрачности и легче управлять компанией.
Следующая задача – обновление парка локомотивов. Сейчас они очень старые, 90% локомотивов построены еще в Советском Союзе.
Избавиться от непрофильных активов и сфокусироваться на том, для чего в принципе существует железная дорога. Наша цель – обеспечить эффективную железнодорожную инфраструктуру для страны, а не заниматься больницами и другими никак не связанными с перевозками вещами.
Борьба с коррупцией. Мы создали в набсовете специальный комитет, который будет этим заниматься. У компании по этой части еще много проблем. Я думаю, что после изменений в правлении и назначения постоянного нового руководителя скорость реформ увеличится".
Полное интервью с Адомасом Аудицкасом читайте здесь.
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