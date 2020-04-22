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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Здоровье
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 В граничащем с РФ китайском Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

В административном центре китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, Харбине запретили въезд иногородних жителей, чтобы сдержать распространение коронавируса.

10-миллионный Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с крупнейшей вспышкой коронавируса в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сейчас в Харбин не пропускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

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Все люди, прибывающие в Харбин из-за пределов Китая или из эпидемических районов, должны быть изолированы в течение 28 дней. Таким людям будут делать два теста на нуклеиновую кислоту и один – на антитела.

Власти также будут закрывать на 14-деневный карантин жилые помещения, в которых будут обнаружены подтвержденные и бессимптомные случаи коронавируса.

21 апреля Харбин, имеющий воздушное сообщение с Россией, сообщил о 7 новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных в городе достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России.

Еще около 1400 человек находятся под медицинским наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3190622
 
 
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Харбин вообще в глубине Маньжурии.Это уже возвратный короновирус.Китайскому официозу вообще нельзя доверять.,как и ордынскому.Страна диктатуры.
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Более 900 новых случаев заболевания COVID-19 в Ухане по ошибке причислили к числу выздоровевших. Об этом 20 апреля сообщает Newsweek, ссылаясь на данные Нацкомиссии здравоохранения Китая.
Как пишет издание, в пятницу, 17 апреля, количество выздоровевших от коронавируса в Ухане составляло 47 300 человек, однако уже в понедельник, 20 апреля, эта цифра уменьшилась до 46 359. Количество людей, которые выздоровели в Китае в целом, тоже сократилась до 77 084, хотя в пятницу Пекин сообщал о 77 944 таких пациентах.
Обновленные подсчеты появились на фоне пересмотра количества смертей в Ухане от коронавируса, который провела Национальная комиссия здравоохранения. После этого официальная цифра погибших в городе выросла почти на 50%, к общему количеству смертей добавили еще 1290 человек.
Последние цифры включают в себя новые данные, полученные из похоронных бюро, тюрем. Туда также вошла информация о тех, кто умер за пределами больниц и ранее не был включен в официальные данные, отмечает Newsweek.
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Да, Китай сделал ошибку, что не отгородился Стеной от завирусованной Скрепии. Теперь пожинают плоды.
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