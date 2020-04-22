 В граничащем с РФ китайском Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

10-миллионный Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с крупнейшей вспышкой коронавируса в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сейчас в Харбин не пропускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

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Все люди, прибывающие в Харбин из-за пределов Китая или из эпидемических районов, должны быть изолированы в течение 28 дней. Таким людям будут делать два теста на нуклеиновую кислоту и один – на антитела.

Власти также будут закрывать на 14-деневный карантин жилые помещения, в которых будут обнаружены подтвержденные и бессимптомные случаи коронавируса.



21 апреля Харбин, имеющий воздушное сообщение с Россией, сообщил о 7 новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных в городе достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России.

Еще около 1400 человек находятся под медицинским наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.