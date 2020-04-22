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 Политика Украины, Общество
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 Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19

В Москве от коронавируса умер 49-летний настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, который призывал не закрывать храмы во время пандемии.

О его смерти сообщили в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе, передает Цензор.НЕТ.

"Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.

Позднее на сайте РПЦ появилось сообщение, в котором подтверждалось, что причиной смерти настоятеля стал COVID-19.

"Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что Агейкин не раз утверждал, что храмы во время пандемии закрывать не нужно, так как "Бог всех излечит".

Кроме того, три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем РПЦ Кириллом.

Известно, что Агейкин стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.

Источник: https://censor.net.ua/n3190621
 
   
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Паша-Мерседес тоже до выпендривался

Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8980
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Нафиг выносить, да еще в гробах? Есть более чистый и экономичный способ- загнать в лавры передвижные крематории и утилизировать этих расеянских тварей на месте.
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Сильно уж круто. Забор, башни, крематорий -- ничего не напоминает?
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Абсолютно ничего, если ты об ассоциации со 2 мировой.
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Не треба спокушати Творця, бо людина, навіть якщо вона священник - це лише "піна на морських хвилях".
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Люди ДА, пена на морских волнах, а попы РПЦ МП это пена на забродившем дерьме Параши.
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а мацковські попи - то бульки в помийній ямі...
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Начался падёж в поповской популяции. Может, скоро уже и в Красную книгу...
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"Срочно вызвали к начальству" (с) соотвествующая карикатура.
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Да и хрен с ним! Русской свинособаке-свинособачья смерть!
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Сейчас ему в Аду черти карантин устроят неслабый ...
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ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН и ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ СМОЛОЙ.
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Перекладаю на кацапську ;- жадность фраера сгубила.
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Вспомнился случай в Италии, когда заболел священник и люди собирали деньги ему на аппарат ИВЛ. Когда собрали, то он отказался от него. Сказав что уже достаточно прожил и пусть этот аппарат лучше спасет жизнь кому то из молодых...
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Значит освящал Оружие для убийства сотворивших Господом Людей . и куда попадет в рай или Ад только Ему ведано. может будут тусоваться со своим Предводителем , Бог его Знает .При жизни грех говорить куда попадет , а Предводитель уже согрешил , Ведь Определил , что он будит в Раю , а мы в Аду.Но может так случится , что еще при жизни может попасть , туда где и не Мечтал.
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Отошол ко господу, да нахера господу такие уроды
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Бог усіх вилікує... Агєйкін нарешті повністю здоровий. Це як поламаний годинник, який гарантовано двічі на добу покаже правильний час, тоді як справні годинники за період свого можуть жодного разу не показати правильний час.
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