 Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19

О его смерти сообщили в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе, передает Цензор.НЕТ.
"Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Позднее на сайте РПЦ появилось сообщение, в котором подтверждалось, что причиной смерти настоятеля стал COVID-19.
"Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Агейкин не раз утверждал, что храмы во время пандемии закрывать не нужно, так как "Бог всех излечит".
Кроме того, три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем РПЦ Кириллом.
Известно, что Агейкин стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.