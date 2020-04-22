 В пятницу могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Кравчук

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, в пятницу в 13.00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания", - сказала Кравчук в среду.

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