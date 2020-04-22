 36 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Тернопольщине, из них по 13 в Почаеве и с. Барыш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОЛЦ Минздрава Украины.
За минувшие сутки официально подтверждены 36 случаев заражения вирусом COVID-19.
География распространения новых случаев: г. Тернополь (3 человека), Тернопольский район (1 человек, с. Большие Борки); Шумской район (1 человек, с. Сураж); Чертковский район (2 человека, с. Ромашовка), Кременецкий район (16 человек: г. Почаев - 13, с. Старый Почаев - 2, с. Старый Тараж - 1); Бучачский район (13 человек, с. Барыш - 13).
В то же время сообщается о 34 выздоровевших (г. Тернополь - 1, Козовской район - 1, Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 26, Залещицкий район - 3).
протокол ВОЗ (и с сайта ВОЗ), позволяющий врачам причиной почти любой смерти считать коронавирус
это не просто неправильно, это мошенничество, которым и занимаются политики всего мира и зависящие от них врачи
с другой стороны десятки ученых из Германии, Швейцарии, Британии, США и других стран, доказывают сотнями исследований, что нет никакой эпидемии, кроме сезонной эпидемии ОРЗ, которая каждый год забирает больше полумиллиона людей, и 2020й ничем не отличается, кроме карантина, под видом которого введен режим онлайн-концлагеря, убивающий элементарные конституционные права, экономики стран, малый и средний бизнес
рабы в восторге, свободные люди выходят на протесты
это третья мировая война:
наука против политики
право против бесправия
богатые против бедных
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
"заборонити на період дії карантину масове відвідування кладовищ на усій території району, запровадити, відповідно до законодавства, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів, починаючи з 13 год.00 хв. 18 квітня до 06 год. 00 хв. 21 квітня 2020 року. "
Только аптеки работали.