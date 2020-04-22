 36 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Тернопольщине, из них по 13 в Почаеве и с. Барыш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОЛЦ Минздрава Украины.

За минувшие сутки официально подтверждены 36 случаев заражения вирусом COVID-19.

География распространения новых случаев: г. Тернополь (3 человека), Тернопольский район (1 человек, с. Большие Борки); Шумской район (1 человек, с. Сураж); Чертковский район (2 человека, с. Ромашовка), Кременецкий район (16 человек: г. Почаев - 13, с. Старый Почаев - 2, с. Старый Тараж - 1); Бучачский район (13 человек, с. Барыш - 13).

В то же время сообщается о 34 выздоровевших (г. Тернополь - 1, Козовской район - 1, Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 26, Залещицкий район - 3).

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