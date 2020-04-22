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 Общество, Здоровье
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 36 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Тернопольщине, из них по 13 в Почаеве и с. Барыш

По состоянию на 22 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР лабораторно подтвержден 471 случай заболевания коронавирусом (440 случаев - взрослые, 31 случай - дети), из них 7 летальных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОЛЦ Минздрава Украины. 

За минувшие сутки официально подтверждены 36 случаев заражения вирусом COVID-19.

География распространения новых случаев: г. Тернополь (3 человека), Тернопольский район (1 человек, с. Большие Борки); Шумской район (1 человек, с. Сураж); Чертковский район (2 человека, с. Ромашовка), Кременецкий район (16 человек: г. Почаев - 13, с. Старый Почаев - 2, с. Старый Тараж - 1); Бучачский район (13 человек, с. Барыш - 13).

36 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Тернопольщине, из них по 13 в Почаеве и с. Барыш 01

В то же время сообщается о 34 выздоровевших (г. Тернополь - 1, Козовской район - 1, Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 26, Залещицкий район - 3).

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36 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Тернопольщине, из них по 13 в Почаеве и с. Барыш 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190618
 
 
 Топ комментарии
 
Андрей Яковлев " Дядя, ты дурак? "
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Посмотрим как дастса в знаки лобызание икон и причащание с одной дырявой ложечки на Паску 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш - Цензор.НЕТ 4720
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Там 3 дня был комендантский час и на гробки будет тоже самое.
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
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https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0x-oad0vgKXHkjXokCWS_1Rd08yhMyirIK2ums7MCLdT4G_TbVWFkOjG0
протокол ВОЗ (и с сайта ВОЗ), позволяющий врачам причиной почти любой смерти считать коронавирус
это не просто неправильно, это мошенничество, которым и занимаются политики всего мира и зависящие от них врачи
с другой стороны десятки ученых из Германии, Швейцарии, Британии, США и других стран, доказывают сотнями исследований, что нет никакой эпидемии, кроме сезонной эпидемии ОРЗ, которая каждый год забирает больше полумиллиона людей, и 2020й ничем не отличается, кроме карантина, под видом которого введен режим онлайн-концлагеря, убивающий элементарные конституционные права, экономики стран, малый и средний бизнес
рабы в восторге, свободные люди выходят на протесты
это третья мировая война:
наука против политики
право против бесправия
богатые против бедных
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ты говнюк, почти вся семья в селе ижевцы ушла- 2 сына, бабушка , отец- легкие сгорели, остались мать и старший сын и то, под вопросом
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дай угадаю: их подключали к ИВЛ и лечили хлорокином?
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Посмотрим как дастса в знаки лобызание икон и причащание с одной дырявой ложечки на Паску 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш - Цензор.НЕТ 4720
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Там 3 дня был комендантский час и на гробки будет тоже самое.
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
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боялись , что монахи короновирусом начнут плеваться
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Отрывок решения.
"заборонити на період дії карантину масове відвідування кладовищ на усій території району, запровадити, відповідно до законодавства, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів, починаючи з 13 год.00 хв. 18 квітня до 06 год. 00 хв. 21 квітня 2020 року. "
Только аптеки работали.
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почаев уже не богоугодное место, это бизнес, разврат, вот бог и наказал, покропить их всех бензином
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