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 За рубежом
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Все про:выборы (23147) Россия (75370) США (16308) Сенат США (156)

 Комитет Сената США подтвердил достоверность доклада о вмешательстве РФ в президентские выборы

Возглавляемый республиканцами комитет по разведке Сената США во вторник, 21 апреля, подтвердил верность выводов американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что задачей комитета являлся не поиск новых доказательств, а выяснение, насколько подготовленный в 2017 году доклад спецслужб являлся достоверным источником. Комитет не нашел причины сомневаться в заключениях о российском вмешательстве.

"С приближением президентских выборов 2020 года сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были готовы к опасности вмешательства вражеских зарубежных сил", - заявил глава комитета Ричард Берр, назвав вмешательство из России "новым нормальным состоянием" американской политики.

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Между тем сенаторы-демократы еще 25 февраля призвали ввести новые санкции в отношении России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США. Письмо с этим требованием они направили госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Любые другие действия будут считаться уходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности", - указано в письме. Подписи поставили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

О начале вмешательства России в предстоящие выборы президента США в ноябре 2020 года ранее написала The New York Times. По ее данным, спецслужбы во время закрытого брифинга якобы предупредили Палату представителей Конгресса США о том, что Москва намерена добиться переизбрания Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3190617
 
   
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Тепер треба розслідувати як росію повернули в ПАСЄ без виконання умов!
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мокшане будут кричать: "вывсеврете"
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На фоне падения нефти, самое время москалей чпокнуть.
Был бы Порох при власти, можно было бы решить уже вопросы и с Крымом и с Донбассом. Сейчас наилучший для этого момент загнать нож в спину (и не только это) с разных сторон.
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Тепер треба розслідувати як росію повернули в ПАСЄ без виконання умов!
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На фоне падения нефти, самое время москалей чпокнуть.
Был бы Порох при власти, можно было бы решить уже вопросы и с Крымом и с Донбассом. Сейчас наилучший для этого момент загнать нож в спину (и не только это) с разных сторон.
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Фии ! Не нож а лом с левой резьбой в жопу, что бы не соскочили .
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Колись буде розслідування і по проекту Суркова ;Буратіно;.
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Медленно, но уверено давим эту недоимперию вместе со всеми червями!
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расскажите это чуваку с белкой на голове
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Так демократы же защищая свое тупое божество заявили, что все это фейк? Значит надо возвращаться к вопросу от импичменте?
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