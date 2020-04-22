 По расчетам НАНУ в Украине ожидаются еще два пика заболеваемости COVID-19. Мы идем по позитивному сценарию, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По расчетам Национальной Академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно – это конец апреля и, ориентировочно, – между 3 и 8 мая… Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры. Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер. Система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%. Это мы идем по так называемому позитивному сценарию. Но это не означает, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков. В целом мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Например, риск-ориентированных условий, когда будем вводить карантинные ограничения в отдельных городах, селах или областях", - рассказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест

По словам премьера, пока 11 мая рассматривается как "желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные и жить в более мягком режиме, но не факт, что так и будет".

В Кабмине хотят, чтобы с 12 мая "произошли определенные смягчения", чтобы начать думать о развитии экономики и искать "баланс между жестким карантином и работой экономических секторов".

Однако Шмгаль согласен с ВОЗ, что следующие 2 года мир будет жить в условиях борьбы с коронавирусом, поэтому "не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин – и мы все вышли и все забыли".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели, - Минздрав

"Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков, в том числе в Китае есть повторные волны. И в других странах, которые вроде как первую волну прошли и вроде уже ее преодолели, сегодня уже наблюдают за началом второй волны заболеваемости. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях [...]. Мы сегодня вводим определенные определения карантинных мер и необходимости их внедрения в уровнях – желтый, оранжевый, красный. Желтый – когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный - это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас. Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере следующих два года", - резюмировал Шмыгаль.