 В Украине с коронавирусом госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 92 пациента, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
По данным ведомства, в настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 92 человека.
Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
Всего в Украине исследовано 67520 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 467 новых случаев COVID-19, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели.