 Почему из армии уволили одного из самых квалифицированных офицеров Виктора Кевлюка? Рассказ жены

Об этом сообщила его жена Ирина, передает Цензор.НЕТ.

"Неужели государству не нужен такой специалист?

⁃ образование артиллериста с отличием;

⁃ сертификаты СМР-2 на знание англ. и немецкого языков (говорит еще на польском и учит арабский);

⁃ международный опыт сотрудничества с НАТО;

⁃ автор не только законодательства о службе в резерве, но и один из тех, кто создавал эту систему;

⁃ знания и опыт в мобилизационной работе (5 волн мобилизации проведено; сформированы 4 бригады, 2 полка, 3 батальона, возобновлена ​​работа системы военных комиссариатов в более чем 40 адм. - конкретно эту информацию спросила мужа, не ориентировалась...);

⁃ соавтор документов / метод. рекомендаций по функционированию системы СИМИС

⁃ об участии в АТО уже и вспоминать не стоит: там был каждый адекватный офицер (по моему мнению)...

⁃ и возраст не пенсионный, и заключение ВВК: "годен"...

⁃ и полиграф проходил (не предатель, не зависимый (алкоголь, наркотики, азартные игры), еще что-то...", - написала супруга Кевлюка.

Она добавила, что в 2014 году ее муж закончил первый факультет Национального университета обороны им. Черняховского, уточнив, что из его выпуска в рядах ВСУ сейчас остался 1 человек.

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"В прошлом году отправили на учебу в Международную бизнес-школу, - продолжает Кевлюк. - Говорят, что Хомчак тогда лично отбирал кандидатов (врут, наверное, или видение изменилось). Потраченные за курс средства (а это более 80 тыс. грн) фондом "Вернись живым" пользы именно государству тоже не принесут.

Еще была "история" с независимым языковым (англ.) центром по слаживанию действий - как-то так ... Предложили. За полдня сделал программу / структуру центра. Пригласили к замминистра + какие-то консультации с советниками ... "Говорили-балакали - сіли й заплакали". Все. Тишина забыли о центре, офис реформ вообще ликвидировали! А потраченное время? А идеи? И кого это интересует?!

Затем была история с Офисом Президента, прости Господи... Прошел собеседование на должность главного консультанта. Оформили документы - опять тишина, то смена руководителей, то "нет-нет, все в силе: мы помним о вас". Думала, амнезия, но выяснилось сегодня, что и директорат ликвидировали и людей, которые проводили собеседования уволили".

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"Не знаю, есть ли будущее у государства, в котором эксперты по вопросам обороны и безопасности имеют образование ун. Карпенко-Карого + какие-то курсы. Специально читала биографии и других заместителей руководителя ОП: почти все из "95 квартала". Можете сами убедиться. Есть, например, "кадр" с образованием Запорожского стройтехникума, а через 15 лет школа бизнеса - все!

А вот такие люди, как Виктор Анатольевич, идут на "отдых"", - резюмирует Ирина Кевлюк.







