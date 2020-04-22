EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  5541  48
Материалы по теме:
Все про:Кличко (3002) ПР (11339) Чорновол Татьяна (590) евромайдан (6918) ГБР (1175)

 Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко посетил журналистку и экс-нардепа Татьяну Чорновол, которая находится под домашним арестом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила сама Чорновол.

"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - говорится в сообщении.

По словам Чорновол, в Украине фактически две партии - условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.

"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что мэр Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - подытожила Чорновол.

Читайте: "На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей", - Чорновол о подозрении. ДОКУМЕНТ

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 г. Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте также: В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская

Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 01
Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 02
Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 03
Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 04

Источник: https://censor.net.ua/n3190607
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сусанін, а слабо зайти в мерію і повторити ці слова Віталіку особисто? Чи ссиш?
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, що буде, якщо Кличко поплескає по щоці нашого бубочку?
 показать весь комментарий
 
 
Головне, щоб не роздавив, бо коли клопа роздавиш - починає дуже смердіти.))
 показать весь комментарий
 
 
А клоп наш за рік віджер дебеле пузо й пухлі щічки. Все більш на Кім Чєн Ина схожий з кожним жнем.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь понятно, почему зеленая плесень хочет скинуть Кличко. Классовый враг. Но хер вам, а не Киев, зеленая плесень. Как Янукович Киев не получил, так и вы не получите.
 показать весь комментарий
 
 
Они ему целый год не дают нормально работать, всё хотят своего зебила пропихнуть в мэры Киева.
 показать весь комментарий
 
 
Респект Виталию...приопустил зеленую мразь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
топ новина.. Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом - Цензор.НЕТ 1538
 показать весь комментарий
 
 
Тебе к ним. Там топ новости как-раз для тебя

Кличко прийшов підтримати Чорновол, яка перебуває під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 6022
 показать весь комментарий
 
 
зебильо бесится, что даже такого "тупого" Кличка их "не тупой " зеля даже на йоту подвинуть не смог)))
 показать весь комментарий
 
 
Мене веселять зелебобіки - 73% полоумків, надивившись кварталів вважають що Віталік дибілкуватий, але Вова з вавкою має тільки третину інтелекту боксера. Доречі - зебіли, де танькина справка, яку ви так любите?
 показать весь комментарий
 
 
Довідка та була фейком від Шарія, що він сам і визнав.
 показать весь комментарий
 
 
Але тепер ця довідка закарбувалась у мізках F73 на все життя.
 показать весь комментарий
 
 
От цікаво чому Клічко не став усіком,ведь 100% русня обробяла і підкатувала до нього.той самий усік показував себе козаком поки русня його не обробила і став чмом ,а Клічко про укранським політиком
 показать весь комментарий
 
 
Вы не знаете, что делается с Киевом? Рушатся старые исторические здания, на их место высотки без гаражей. Дороги не расширяются. Прикиньте - количество людей с автомобилями растёт, а дороги не расширяются и ставить автомобили некуда...
Киев перестаёт быть удобным....
К кличку Гоооораздо больше претензий, чем к Усику.
 показать весь комментарий
 
 
Їздь маршруткою.
А якщо Київ тобі став незручним- велкоме до нас у село. Тут всі свої ролс-ройси поставити знайдеш де.
 показать весь комментарий
 
 
Какая важная новость... А в это время цена нефти Брент - 16,9доллара за бочку. А цена газа привязана к стоимости нефти....
Может пора закачивать газ в хранилища по небывало низкой цене?
Восстановить Кременьчужский и Лисичанский нефтеперерабатывающие заводы... Как предмет рассмотрения, анализа... А то, что Кличко к Черновол в гости пошел - ну даже не смешно...
 показать весь комментарий
 
 
кстати, Виталя при всех его договорняках с фирташем, был бы гораздо более патриотичным и здравым президентом чем сопля....жаль что он не выдвигался. По крайней мере того слива под рф как сейчас точно не было...как и сумашедших скандалов с ермаками-реализаторами должностей. У него вскрылся такой же - Виталя в отличии от сопли СРАЗУ его отстранил от должности на период расследования. Это и есть европейский подход.
 показать весь комментарий
 
 
Виталик был бы в миллион раз лучшим президентом нежели Зеленский.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
****** стыд
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот же ж жестокость! Посадить во время карантина под домашний арест! Нужно обязательно поддержать бедную Черновол.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Самопиар и дерибан - все, чем занят Кличко на посту мера.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
...и правда очень смешно)..весеннее обострение. 2013 - 2020 ну очень долго и очень уже скучно
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вор вора кроет.
 показать весь комментарий
 
 
Самопиар и дерибан - все, чем занят Кличко на посту мера.
 показать весь комментарий
 
 
Так, почему не соблюдается социальная дистанция?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх