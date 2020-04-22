 За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 4 новых случая COVID-19, число заболевших возросло до 43, - Командование Медсил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 140 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по одному военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми происходит постоянное общение.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", - Командование Медсил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.