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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Экономика
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 Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест

Время лозунгов в украинской политики должно закончиться.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Время лозунгов "за все хорошее против всего плохого" должно закончиться. Стыдно говорить про план создания 500 тыс. рабочих мест в мае, при этом объяснения: ждите, стратегия ещё готовится. Получается, что плана нет, есть мечта. Как-то известный турецкий футбольный тренер говорил: "никакой тактики! Бам-бам-бам!" - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль

"В США за прошлый месяц работу потеряли 20 млн человек и сейчас без работы остаются более 5 млн человек в неделю, а у нас пока всё "под контролем". Может мы им будем наших гениев госуправления продавать как футболистов? Ермака загоним первого, чтоб нагрузка на бюджет упала, а агентом по кадрам поставим его брата, сразу лифт заработает...грузовой. Трамп в добавок просит у Конгресса выделить 2 трлн долларов на Инфраструктуру США, а наши парни хорошо понимают, что дальше с этим делать. Пока Ермак торгует страной, а его кум "телефонный террорист" Тищенко отвечает в Житомире за тушение пожаров, пока мы одной рукой просим кредит в МВФ, а второй перечисляем 10 млн помощи в Албанию (у которой ввп на душу населения почти в полтора раза выше по ппс и почти в два раза выше по номиналу, чем в Украине), для меня подобные заявления правительства - обычная бравада", - резюмировал Лерос.

Плана нет, есть мечта, - слуга народа Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест 01
Плана нет, есть мечта, - слуга народа Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест 02
Плана нет, есть мечта, - слуга народа Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест 03
Плана нет, есть мечта, - слуга народа Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест 04
Плана нет, есть мечта, - слуга народа Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест 05
Плана нет, есть мечта, - слуга народа Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест 06

Источник: https://censor.net.ua/n3190602
 
   
 Топ комментарии
 
Ага,не создали даже заводитк по пошиву масок со 100 рабочими местами.Бездари.
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Є локшина на вуха довірливому лохторату. До речі, вже рік як Коломойський із Зеленським під керівництвом Кремля ;сдєлалі лохов;.
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Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест - Цензор.НЕТ 6683Аркадий Бабченко
2 год ·

"Украина, ты одурела".
Эти три слова я написал ровно год назад. Боже, что тогда, на волне всеобщего метания чепчиков в воздух, началось… Кто-то меня просто отферндил. Кто-то - из моих коллег, людей, которых я считал друзьями, с которыми мы ползали по Майдану - начал мне писать о том, что я со своим мскльским паспортом рожей не вышел рот тут открывать. Вали обратно к своему Путину и там пиши, что хочешь. Кто-то мне говорил, что это самый глупый из моих постов и мозгами я не оч...Читати далі
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Ага,не создали даже заводитк по пошиву масок со 100 рабочими местами.Бездари.
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Они не бездари, они мечтатели. Походу с мечтой про 4000 баксов учителям уже завязали - мечтать об одном и том же не интересно
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Они не мечтатели. Они сознательно уничтожают украинский народ. Сами помрем от вирусов, голода, уедем из страны, чтобы не умереть от голода (если кто сможет) и т.д... Вот такая у нас теперешняя жизнь
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Слуги народа решили учителей сократить ,школы закрыть ,а обучение будут проводить в онлайне,оставят только церковные школы с трёх летним обучением ,где обучать писать и читать,а также слову Божьему.
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Они враги Украины, причем прекрасно себя чувствующие, благодаря на редкость тупому и малоросскому быдлу в креслах рукамоводителей. Но они, к тому же, и сами тупые. Могут только воровать, причем даже скрыть следы воровства из-зи тупости по делу не могут, и бесконечно врать о достижениям и вЯликих планах мождернизации страны. А еще вчера с побратимами долго смеялись, когда эти зеленогнойные твари сказали, что одно из их великих достижений- инвестиции в страну. Вот вторые сутки пытаемся понять, кто же и что инвестировал в Украину за этот год? Разве что полных кретинов в управление государством, на этом все!
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Я вже казав - зебіли, які прийшли до влади за життя собачої будки не побудували, а нарід мріє, що вони можуть щось побудувати для нього. Я вже на 100% переконаний, що ця шобла той же нарід оббере до нитки і тихенько здрисне в камізельках з віддливом в омани, швеції, італіі.
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Є локшина на вуха довірливому лохторату. До речі, вже рік як Коломойський із Зеленським під керівництвом Кремля ;сдєлалі лохов;.
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Ага, мечта у него... Как раз такая, где без плана никак.А хапанул- и ничего уже так, все пучком...
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Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест - Цензор.НЕТ 6683Аркадий Бабченко
2 год ·

"Украина, ты одурела".
Эти три слова я написал ровно год назад. Боже, что тогда, на волне всеобщего метания чепчиков в воздух, началось… Кто-то меня просто отферндил. Кто-то - из моих коллег, людей, которых я считал друзьями, с которыми мы ползали по Майдану - начал мне писать о том, что я со своим мскльским паспортом рожей не вышел рот тут открывать. Вали обратно к своему Путину и там пиши, что хочешь. Кто-то мне говорил, что это самый глупый из моих постов и мозгами я не оч...Читати далі
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У нас больше любят украинских гнид , чем приезжих друзей и патриотов Украины .Кто это пишет .тот или дегенерат или путинец .Нужно просто говорить - Пепа и Зе обосрались , просто Бубочка в турборежиме .
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Художник от слово худо стал транслятором слов Коломойши. Все неймется Игорю Валерьевичу, банк отдавать не хотят.
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Ёпт, за 6 тыщ раба, который и брусчатку будет ложить и бетон месить и забор красить целый месяц я и для себя буду искать)
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Он дело говорит. Никаких стратегий у профанов из зебильшости нет. Одни мечты.
Но так страной управлять не получится.
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слоган зелибобов - продаем мечту в неограниченных количествах
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Слуги народа заботятся о народе. Не зря ж они метро закрыли. Зато теперь столько новых рабочих мест создадут...
Плану немає, є мрія, - "слуга народу" Лерос про заяву Шмигаля щодо створення в травні 500 тис. робочих місць - Цензор.НЕТ 7281
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Все в будущем времени - мы создадим . нам дадут . нам помогут , нам выделят .мы наладим .мы вернем , к нам летят , мы ждем .
Балаболки Ермолки . лучше поезжайте на родину на Парашу .хватит тут грабить . вас ***** зовет .
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Уж если быть совсем точным, то это мечта идиота, оторванного от украинских реалий . Чес слово, судя по заявлениям ждзебила и его ублюдочно-квартальной команды, он живут где-то на Сатурне.
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Хм ...., а куди подінуться ще 100млн? Плану немає, є мрія, - "слуга народу" Лерос про заяву Шмигаля щодо створення в травні 500 тис. робочих місць - Цензор.НЕТ 9099
"Украина получит 190 млн Евро от ЕС
В скором времени в Украину поступит помощь от Европейского союза для поддержания нашей экономики. Об этом договорились министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозель Боррел во время телефонного разговора. Евросоюз выделит Украине 190 миллионов Евро, среди которых: 15 миллионов евро будут направлены Минздраву;61 миллион евро поступит на поддержку экономики в Украине;20 миллионов евро пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса и не только." 15+61+20=96??
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Пока этот Шмыгаль что то не впечятляет.
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А у меня уже руки чешутся поработать - мочи нет терпеть, но я терпеливый, вытерплю.
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