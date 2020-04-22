 Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Время лозунгов "за все хорошее против всего плохого" должно закончиться. Стыдно говорить про план создания 500 тыс. рабочих мест в мае, при этом объяснения: ждите, стратегия ещё готовится. Получается, что плана нет, есть мечта. Как-то известный турецкий футбольный тренер говорил: "никакой тактики! Бам-бам-бам!" - заявил нардеп.
"В США за прошлый месяц работу потеряли 20 млн человек и сейчас без работы остаются более 5 млн человек в неделю, а у нас пока всё "под контролем". Может мы им будем наших гениев госуправления продавать как футболистов? Ермака загоним первого, чтоб нагрузка на бюджет упала, а агентом по кадрам поставим его брата, сразу лифт заработает...грузовой. Трамп в добавок просит у Конгресса выделить 2 трлн долларов на Инфраструктуру США, а наши парни хорошо понимают, что дальше с этим делать. Пока Ермак торгует страной, а его кум "телефонный террорист" Тищенко отвечает в Житомире за тушение пожаров, пока мы одной рукой просим кредит в МВФ, а второй перечисляем 10 млн помощи в Албанию (у которой ввп на душу населения почти в полтора раза выше по ппс и почти в два раза выше по номиналу, чем в Украине), для меня подобные заявления правительства - обычная бравада", - резюмировал Лерос.
2 год ·
"Украина, ты одурела".
Эти три слова я написал ровно год назад. Боже, что тогда, на волне всеобщего метания чепчиков в воздух, началось… Кто-то меня просто отферндил. Кто-то - из моих коллег, людей, которых я считал друзьями, с которыми мы ползали по Майдану - начал мне писать о том, что я со своим мскльским паспортом рожей не вышел рот тут открывать. Вали обратно к своему Путину и там пиши, что хочешь. Кто-то мне говорил, что это самый глупый из моих постов и мозгами я не оч...Читати далі
Но так страной управлять не получится.
Балаболки Ермолки . лучше поезжайте на родину на Парашу .хватит тут грабить . вас ***** зовет .
"Украина получит 190 млн Евро от ЕС
В скором времени в Украину поступит помощь от Европейского союза для поддержания нашей экономики. Об этом договорились министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозель Боррел во время телефонного разговора. Евросоюз выделит Украине 190 миллионов Евро, среди которых: 15 миллионов евро будут направлены Минздраву;61 миллион евро поступит на поддержку экономики в Украине;20 миллионов евро пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса и не только." 15+61+20=96??