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 Общество, Здоровье
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 На утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 349 случаев;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 150 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 287 случаев;
Закарпатская область - 218 случаев;
Запорожская область - 141 случай;
Ивано-Франковская область - 589 случаев;
Кировоградская область - 251 случай;
г. Киев - 989 случаев;
Киевская область - 390 случаев;
Львовская область - 274 случая;
Луганская область - 26 случаев;
Николаевская область - 82 случая;
Одесская область - 148 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ривненская область - 353 случая;
Сумская область - 86 случаев;
Тернопольская область - 471 случай;
Харьковская область - 82 случая;
Херсонская область - 72 случая;
Хмельницкая область - 54 случая;
Черновицкая область - 1053 случая;
Черкасская область - 206 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190601
 
 
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На 52 человека больше чем вчера. Похоже на начало стабилизации.
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зелялюбы такие ванги ,что лучше бы вам вообще ничего не предсказывать, а то всегда потом полная дупа выходит
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Где возраст и сколько с патологиями. Сколько тяжелых. Пропагандисты страха херовы пора
казать.И сколько от сезоного грипа заболели по годам. Вместе с петей за саботаж пойдете.
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с ккаким петей? На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5626 с зелей, богданом и ермаком ты хотел сказать?
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