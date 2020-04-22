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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
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 Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что последующие два года придется жить в условиях борьбы с коронавирусом: "ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин и мы все вышли и все забыли".

"Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина и об их особенностях

Как известно, пока вакцины от коронавируса нет и ученые всего мира только работают над разработкой лекарств. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать глобальную коалицию для разработки вакцины от COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3190600
 
   
 Топ комментарии
 
Идите нафиг со своими двойными стандартами. Маски продали,тесты не делаете бесплатно,а мы должны страдать.Платите людям,и они будут ходить в масках хоть сто лет.А продавать землю,а на нас надеть намордники,чтобы молчали и не гавкали, не получится.
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ШМЫРГАЛЬ,ШМЫГАЙ НА Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2727 С ПОСТА ПРЕМЬЕРА !!!
ТЫ ВРАЖИНА КАЦАПСКАЯ !!!
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Шмыгаль, ты пробовал ссать против ветра? Попробуй.
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типун тебе на язык! Самый умный нашелся!
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ШМЫРГАЛЬ,ШМЫГАЙ НА Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2727 С ПОСТА ПРЕМЬЕРА !!!
ТЫ ВРАЖИНА КАЦАПСКАЯ !!!
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А взамін Єрмака? Думаю, що скоро ти не зможеш мене пригостити коклєтами власного виробництва!
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После таких заявлений очень хочется и этого министра
отправить в отставку.
Где президент находит этих емцев , шмыгалей ,они же сеют вирус паники.
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А їх шукає брат Єрмака за гроші, які йому вони платять 🐸
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мне его захотелось отправить "к стенке" как только я услышал про планы создания 500тыс. новых рабочих мест, спустя месяц карантина. Сразу стало ясно жулик и 3,14здобол!
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Шмыгаль, ты пробовал ссать против ветра? Попробуй.
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Готуйтеся, що після зарплати у 6000 грн уряд нам запропонує 3000 грн. Дивуєтеся? Так у 1993 році були зарплати у 5 доларів! Ви казали, що гірше не буде?
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Идите нафиг со своими двойными стандартами. Маски продали,тесты не делаете бесплатно,а мы должны страдать.Платите людям,и они будут ходить в масках хоть сто лет.А продавать землю,а на нас надеть намордники,чтобы молчали и не гавкали, не получится.
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Все у них вийде, бо поки справи йдуть по плану!
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Такие заявления просто сотрясение воздуха .
Лишь бы ,что-то ляпнуть. Мир справится в гораздо более ранние сроки ,
не надо сеять паникую ,миру просто некуда деться и решения будут.
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Если реально, то 3 года. После чего превратится в спорадические случаи с сезонными эпидемиями.
Бойтесь Бога!
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Хватит заниматься херней. Все должны вернуться к прежней работе. Иначе Осел не протянет и пол года. Позаботьтесь о своем шефе.
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ВОЗ предполагает. Ну да, ну да.... Очччень афтаритетная организация, учитывая коррупцию и постоянніые провалы в своих прогнозах. Америка вон уже дала оценку "работы" этих деятелей.
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А мир и не менялся. Просто человек всегда
думает,что он царь природы. Природа делает свое дело и ставит эту скотину на место.
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До початку росту ВВП на 40% і закінчення епохи бідності треба почекати 2 роки. Дамо Шмигалю 365+365=730, тобто 100+100+100+100+100+100+100+30 днів. Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7167
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они ещё два года хотят на вирус кивать и заниматься созданием штабов и раскраской уровней тревоги
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Рік перший - винуватий Порошенко, рік другий - винуватий ковід, рік третій.......
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Рік третій - винуватий Порошенко, бо не скинув зевладу🐸
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У твоего поросенко 5 лет были виноваты то кацапы то папередники но ты же это хавал все пять лет и кричал -перемога! перемога! пока Барыга наживал себе миллиарды рассказывая сладкие сказочки .А теперь сказочки закончились и обнажилась реальная правда а НЕ то что нам пять лет лили в уши порошенки , пономарио , арестовичи и др любители шоколадной фантастики
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Правда уровня 95 квартала ,враньё сплошное ,но с юмором.
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Я не поклонник творчества 95 квартала .НО в сортах дерьма не разбираюсь и спорить кто из них лучше не вижу смысла
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Тому ти і обрав та живеш при зевладі!
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про сировинну економіку з низьким рівнем доданої вартості не чули..? раджу вивчити тему..і як подібні економіки реагують на обвали світових цін на сировинні товари..тут казочка про "зростання ВВП під час війни" швидко закінчується..
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зеленая плесень за год разворовала все то, что создал Порох, продаст украинскую землю и свалит в свои еврейские *****.
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"ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны ,,,,,для распила украинских монет будем использовать шарагу ВОЗ .которой Трамп отказался платить по 500 млн зелени ежегодно...
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Ща подъедут шахтёры и ускорят процесс.
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Не мрій! Їм швиденько заткнуть рота🐸
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Реальным силам в создающейся ситуации это не выгодно.
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Вируса никто в очи не бачив но все в намордниках.Интересно как раньше люди узновали об эпидемии без шмыгалей и его секты. ***** покажи сравнения с грипом по годам хватит издеваться над юродивыми они тоже нормально жить хотят. Без сравнений с другими случаями болезней это проопаганда страха и шахрайство . Цель загнать в стойло и содрать три шкуры. Пастухи и пролаченые политшаманы по вызову найдутся для этого.
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Растянул капитуляцию власти перед коронавирусом на годы.
Такие заявления ,обоснованные исключительно на сомнительной чуйке - интуиции ,
показывают низкий уровень компетенции ,сеяние паники. Это позор !
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Коли кажуть "боротьба із вірусом" мають на увазі кількість перехворівших? Бо цікаво подивитись на ту "боротьбу" та роботу кабміну в режимі 24/7. І що робить прем'єр в тій боротьбі (захист імунної системи кожного організму) в режимі 24/7?
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Это типа карантин продлится до 2022 года?
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пусть брата пошлёт на переговоры с ковирусом. за 6 тыщ гривен пусть предложит тому отступить в течении года. это чистый нобель и обещанный миллион от шестого. бонусом ))
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Я согласен что сразу две беды не поборешь,ну тогда хоть войну заканчивайте, а то год прошёл и только отходите.
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ти диви,який вумний шмигаль, вже як його патрон зейло за увесь Світ говоре))))
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Топ, топ, топает Шмигаль.
С Бєнєй по дорожке - милый стриж!
Кривєнькиє ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
"Топ, топ, очень нелегки
В Ростов первые шаги.
А в Кабмінє дорожка так длинна -
Прямо к путіну тянется она".
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А че не три?.эксперимент по загону людей в стойло успешно продвигается.закрепить результат хотят демоны.карантин forever!
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А через два года ты Шмыга будешь радоваться победе всего человечества над короновирусом сидя на унитазе в своем Тель-Авиве ? Потому что ************ округу ,,малорассея " твоя должность будет уже не нужна и ты поедешь учить своих земляков как правильно сидеть на карантине , сидя на толчке и пуская петухов в воздух
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Чим менше компетентна людина, тим охочіше вона робить прогнози.
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Если так бороться с коронавирусом как "борятся" ЗЕбилы , то и 5 лет будет мало !
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