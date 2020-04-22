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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердить порядок использования денег фонда борьбы с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания.

"Об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Докладывать по этому вопросу будет министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения.

В Кабмине обсудят также порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина и об их особенностях

Источник: https://censor.net.ua/n3190598
 
 
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Не зрозуміло,вони ще не витрачали ці грощі,чи вже всі вкрали,а тепер думають як все це приховати?
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Поки затвердять цей порядок у членів уряди з'являться нові автівки, а гроші щезнуть у невідомому напрямку🐸🧐
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Пропоную "Уряду" налагодити продаж СМІТТЯ та "Відходів" сортованих в Норвегію- реально...
п.с
мені можна виписати Премію за "рацуху" - я скромна людина, 4 000 000 зЄлені мені за це вистачить... Кабмін планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 3365

У Норвегії виник загальнонаціональний дефіцит сміття



У 2013 році Норвегія зіткнулася з унікальним явищем: загальнонаціональний дефіцит сміття. Сьогодні у цій країні переробляється близько 97% пластикових пляшок, що є завидним показником для багатьох країн, які не знають, як впоратися з надлишком сміття.

Як і шведи, норвежці, схоже, виявилися занадто старанними в переробці побутових відходів. Їхня гарна звичка призвела до того, що в Осло майже вичерпалося паливо для постачання сміттєспалювальних установок, що виробляють енергію для обігріву будинків у столиці та навколо неї. (Не дивлячись на те, що сміттєспалювальні заводи не є абсолютно екологічно безпечними, спалювання сміття краще за спалювання викопного палива, до того ж воно зменшує навантаження на звалища).
Директор департаменту утилізації відходів у Осло вважає, що можна було б прийняти деяку кількість сміття зі США, Ірландії та Великобританії, щоб знизити його дефіцит у Норвегії.
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как они распределят по карманах кому больше кому меньше? или может как в Испании бесплатно в метро раздадут эти маски которое кстати не закрывалось ни на день при их смертях и заражениях ( Одноразовые маски раздают испанцам в метро. Об этом стало известно со слов министра здравоохранения Сальвадора Ильи)
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Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года,Шмыгаль ,и Кабмин планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19(может быть еще два года собирается планировать?)
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