 Кабмин планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания.
"Об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - говорится в сообщении.
Докладывать по этому вопросу будет министр финансов Сергей Марченко.
Кроме того, будет рассматриваться вопрос о мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения.
В Кабмине обсудят также порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.
п.с
мені можна виписати Премію за "рацуху" - я скромна людина, 4 000 000 зЄлені мені за це вистачить...
У Норвегії виник загальнонаціональний дефіцит сміття
У 2013 році Норвегія зіткнулася з унікальним явищем: загальнонаціональний дефіцит сміття. Сьогодні у цій країні переробляється близько 97% пластикових пляшок, що є завидним показником для багатьох країн, які не знають, як впоратися з надлишком сміття.
Як і шведи, норвежці, схоже, виявилися занадто старанними в переробці побутових відходів. Їхня гарна звичка призвела до того, що в Осло майже вичерпалося паливо для постачання сміттєспалювальних установок, що виробляють енергію для обігріву будинків у столиці та навколо неї. (Не дивлячись на те, що сміттєспалювальні заводи не є абсолютно екологічно безпечними, спалювання сміття краще за спалювання викопного палива, до того ж воно зменшує навантаження на звалища).
Директор департаменту утилізації відходів у Осло вважає, що можна було б прийняти деяку кількість сміття зі США, Ірландії та Великобританії, щоб знизити його дефіцит у Норвегії.