EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  2349  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (3559) Львов (3666) Львовщина (1912) РГА (205) COVID-19 (4332) коронавирус (2967)

 За сутки на Львовщине зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего 274 инфицированных

По состоянию на 8 утра 22 апреля во Львове и Львовской области зарегистрировано 274 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Львовского горсовета.

Сообщается, что из всех зафиксированных случаев 10 - летальные, 29 - выздоровели.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1320 человек, госпитализированы - 312, на амбулаторном лечении - 1008 человек, выписаны - 207 человек. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого", - сказано в сообщении.

За сутки на Львовщине зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего 274 инфицированных 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Празднование дня города во Львове переносится в связи с пандемией, - Садовый

Вместе с тем, по оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 150 ПЦР-тестов, из которых 18 - положительные.

За сутки на Львовщине зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего 274 инфицированных 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190592
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
МОЛОДЦЫ львовяне , что значит ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД
Как хорошо организован ежедневный отчёт перед горожанами
За сутки на Львовщине зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего 274 инфицированных - Цензор.НЕТ 2392
 показать весь комментарий
 
Хворих трішки більше ніж 0.01% від загальної кількості населення Лвівської області. Це вже здепець, - епідемія, пандемія і діарея в представників нинішньої влади...
 показать весь комментарий
 
Читал харьковский форум.
Тех, кто пытается хаять гепу просто избивают ногами.
Аргумент - у нас 40 заболевших и полтора миллиона голодных. Пошли все на и не трогайте гепу, это вам не больной на всю голову Кличко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх