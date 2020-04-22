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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 ЕС готовит помощь для восстановления экономики Украины после пандемии, - МИД

В ЕС разрабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и с посткризисным восстановлении экономики.

Как сообщили "ЕвроПравде" в пресс-службе МИД, об этом министру иностранных дел Дмитрию Кулебе рассказали на видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с участием министров иностранных дел Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

Видеоконференция состоялась во вторник в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.

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Министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий. Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки.

"Министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики", - сообщили в министерстве.

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Кулеба также проинформировал коллег о мерах, принимаемых правительством для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состоянии реализации внутренних реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3190591
 
 
 Топ комментарии
 
Падение экономики после пандемии....после правления Осла.
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"...пути помощи Украине..."
За это,конечно, спасибо. Помогите ещё с контролем за её распределением ,
чтобы на этих путях помощь не прилипла к загребущим рукам чиновников.
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Какая еще "группа друзей Украины"?!
Петя вчера анонсировал " группу его личных друзей" и свое единоличное влияние на выделение этой помощи - как говорят на Московии " есть путен(Порошенко) - есть Россия (Украина)
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Давайте!, готовьте!, а мы ещё пол-годика покарантиним!!!)))
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Падение экономики после пандемии....после правления Осла.
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только деньги наличкой не давайте.. растянут...
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Заробітчан назад пусть возьмут и этого будет достаточно.
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Никто помощи зеленскому не даст.У него нет авторитета.
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У него так же нет чести...совести и достоинства...
Оно обычный НАРКОЛЫГА на побегушках у бабушки Игоря...
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Все шо то готовят Украине..
А наша ЗЕленая обезьяна готовит Украине только подлости
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Какая еще "группа друзей Украины"?!
Петя вчера анонсировал " группу его личных друзей" и свое единоличное влияние на выделение этой помощи - как говорят на Московии " есть путен(Порошенко) - есть Россия (Украина)
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Где группа в таком случае друзей Осла? Где Беня Ермак Лысый Юзек - меценаты и альтруисты?
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Неужели Зеленский и Юзик тоже успели пропиариться на этой помощи - "благодаря их авторитету геополитиков"
Я упустил где-то или ты перднул в лужу?
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ЕС готовит помощь для восстановления экономики Украины после пандемии, - МИД
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Допомога буде у вигляді губозакаточних машинок. Грошей нема, але ви тримайтеся! Ваш Шмигаль🐸🧐
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"...пути помощи Украине..."
За это,конечно, спасибо. Помогите ещё с контролем за её распределением ,
чтобы на этих путях помощь не прилипла к загребущим рукам чиновников.
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Це добре, але зевлада дасть їм відкат і вони нічого не побачать🙈
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Интересно, каков инструмент этой помощи? Денег дать?! Так растащат же!!!
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Якщо хтось відчує що ЄС йому допомогло - повідомте мені відразу! Але ймовірніше доведеться шукати тую допомогу по шубосховищам на печерську, у Конча-Заспі, та решті резервацій для клептократів.
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Порох это вчера первый озвучил с указанием конкретных сумм
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