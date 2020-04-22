 За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, передает Цензор.НЕТ

За это же время в стране подтвердили почти 26 тысяч новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Штатах зарегистрировали более 819 тысяч заражений. Из них умерли 45 343 человек, вылечились почти 83 тысячи больных.

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Всего в США остается 690,9 тысяч активных случаев заболевания.

Американцы остаются мировым лидером по темпам распространения болезни.





