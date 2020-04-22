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 За рубежом, Здоровье
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 За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

21 апреля в Соединенных Штатах умерли 2804 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, передает Цензор.НЕТ

За это же время в стране подтвердили почти 26 тысяч новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Штатах зарегистрировали более 819 тысяч заражений. Из них умерли 45 343 человек, вылечились почти 83 тысячи больных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек

Всего в США остается 690,9 тысяч активных случаев заболевания.

Американцы остаются мировым лидером по темпам распространения болезни.

За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии 01
За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии 02
За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии 03

Источник: https://censor.net.ua/n3190588
 
 
 Топ комментарии
 
там ниҐҐеров куча жирных с дабетом и кучами сопутсвующих, что можна от сквозняка ласты откинуть. После того как отменили рабство в США, они уже веками не работают и живут на пособиях. Вот и косит даже обычный орви. Кстати белые тоже не далеко убежали от своих чернокожих братьев: тоже жрут ведрами фастфуд и прочее дерьмо, спортом не занимаются ну и тд
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трампа надо - вывалять в смоле и перьях - за такие цифры - завал
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Этот чувак с белкой на голове, доведет страну до цугундера.
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трампа надо - вывалять в смоле и перьях - за такие цифры - завал
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О петушок що заспівав: Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що головний "спалах коронавірусу", ще попереду.
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Позор. Самая богатая страна и такие цифры..
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там ниҐҐеров куча жирных с дабетом и кучами сопутсвующих, что можна от сквозняка ласты откинуть. После того как отменили рабство в США, они уже веками не работают и живут на пособиях. Вот и косит даже обычный орви. Кстати белые тоже не далеко убежали от своих чернокожих братьев: тоже жрут ведрами фастфуд и прочее дерьмо, спортом не занимаются ну и тд
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справка:
"Согласно недавним шокирующим оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (сокращенно CDC), 40% всех американцев страдают ожирением (при этом ожирение определяется как индекс массы тела 30 или выше). В это число входят 20,6% всех американских подростков (от 12 до 19 лет). 8 дек. 2017 г."
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Тем не менеее сли смотреть статистику по штатам. То центральные штаты. Где народ живет по бедней чем на побережьях. и занимаются спортом меньше и едят фастфуд как раз таки больше на удивление смертность ниже..

Хотя Нью-Йорк сборище разного сброда. Там понятно.
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да, диабет очень распространен в США. Но с другой стороны - в Италии и Испании диабетчиков намного меньше, а вымерло немало.
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Снова приходится напоминать, что на экспоненциальной фазе роста КАЖДЫЙ день фиксируется наибольшее количество с начала эпидемии.
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чувак с белкой на голове три дня назад сказал что началась стабилизация и нужно снимать карантин.
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Этот чувак с белкой на голове, доведет страну до цугундера.
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Авторы статьи ДИБИЛЫ .А сколько тогда померло по сводке на 16.04 . 6000 -это больше или меньше 2000 для тупоголовых любителей сенсаций.
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За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

а другой сайт свидетельствует что за сутки зафиксировано 1274 смертей
https://covid19.rnbo.gov.ua

кто звездит больше ?
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Действительно странно, тем более что на сайте Worldometers тоже другие цифры.
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Кому верить, сайт тот же, а данные другие.

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Это данные уже за сегодня, 22 апреля по Гринвичу. В США сейчас только 3 часа ночи да и то на Восточном побережье.
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