 За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, передает Цензор.НЕТ
За это же время в стране подтвердили почти 26 тысяч новых случаев заражения.
С начала эпидемии в Штатах зарегистрировали более 819 тысяч заражений. Из них умерли 45 343 человек, вылечились почти 83 тысячи больных.
Всего в США остается 690,9 тысяч активных случаев заболевания.
Американцы остаются мировым лидером по темпам распространения болезни.
"Согласно недавним шокирующим оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (сокращенно CDC), 40% всех американцев страдают ожирением (при этом ожирение определяется как индекс массы тела 30 или выше). В это число входят 20,6% всех американских подростков (от 12 до 19 лет). 8 дек. 2017 г."
Хотя Нью-Йорк сборище разного сброда. Там понятно.
16.04.2020 03:30
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers
а другой сайт свидетельствует что за сутки зафиксировано 1274 смертей
https://covid19.rnbo.gov.ua
кто звездит больше ?