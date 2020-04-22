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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль

Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оклад госслужащих будет составлять 70-80% зарплаты, остальная часть будет определяться показателями эффективности, - министр Кабмина Немчинов

"Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора...Недорогих (рабочих мест. - Ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен", - сказал он.

Как пример, он отметил, что украинцам могут предложить класть брусчатку или быть озеленителем.

Источник: https://censor.net.ua/n3190587
 
 
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А Шморгаль фантазер однака Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3768 прямо как Шым Пан ЗЕ Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6991
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Пустобрехство. Опять пиарное Бла....Бла....Бла...... Очередная пустышка и сборище неучей бестолковых, но самомнением ивяличием.
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А что делать жопомоям, которые вернулись из Италии и Германии? Щас они будут брусчатку класть, ага, аж бегом Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 565
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Само пробовало класть брусчатку за 6000? Бери Шмыгаля и впердю. А мы поржем поприколу.
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там от 6 до 8 вообщето, и наверное в долларах, как для учителей обещал главзебил Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3823
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Кстати, что бы класть брущатку ее ж еще нужно слепить. А для этого нужны мощностя ввидЕ заводов изготаливающих данную продукцию. Или закупим брущатку у заграницы, шоб 500 тыс человек ее ложили? Кабмін працює над створенням 500 тис. робочих місць, які допоможуть людям протриматися під час карантину. Зарплата - 6-8 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8187

Тут я со Шморгалем согласен, зебилы должны страдать: на стройке, на укладке улиц брущаткой, копанию траншей: ниважна Кабмін працює над створенням 500 тис. робочих місць, які допоможуть людям протриматися під час карантину. Зарплата - 6-8 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8187
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Ключевая фраза КАБМИН РАБОТАЕТ.
Когда будет результат не пишеться, главное кабмин работает.
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Ну так...это же зеленые брехуны. А зетипилам нравиться когда их .
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Через два месяца будут рабочие места чтобы протянуть четыре месяца без работы до этого. Браво!!! Если б я знал, что можно 4 месяца не есть, я бы уже разбогател давно!
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Господа,не с вашими мозгами.Таких тупых Украина еще не видела.Не мучайте себя и нас.Возьмите Юлину программу,если не хотите просить помощи у Юли и работайте по ее наработкам.Никогда не стыдно просить помощи.У вас нет академического образовани.А управлять страной,это не на пианино играть и сивох -засцык привлекать.У вас не получилось.Не позорьтесь и дальше.
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Поверніть якнайшвидше пацієнта Шмиглю до своєї палати №6, бо вже завтра воно заявить що побудувало комунізм в окремо взятій Україні!!!
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Работали, работали, но так и не выработали.
Яботаеш, яботаеш, а не ********, ни ********, аж ** вспотел!
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вот зеленые - не прошло и года как эти слуги , вас в крепостные,оформлают - и будете батрачить на них за минимум - конец эпохи порошенковского благополучия
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Это трусливая власть. Пусть берут пример с лукашенка
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Класть брусчатку? Он допиз...тся, что брусчатку опять будут выковыривать и бросать в их тупые рыла.
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Соотношение мужчин и женщин в Украине: на десять девчонок приходится восемь ребят.

Соц.статUA
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