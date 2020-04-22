 Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

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"Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора...Недорогих (рабочих мест. - Ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен", - сказал он.

Как пример, он отметил, что украинцам могут предложить класть брусчатку или быть озеленителем.