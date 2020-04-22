 Зеленский уволил десять глав РГА в четырех областях

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения от 21 апреля опубликованы на сайте ОП.

В частности, в Сумской области Зеленский уволил председателей семи РГА. В Винницкой, Харьковской и Черниговской областях Зеленский уволил по одному руководителю РГА.

Так Зеленский подписал Указ об увольнении А. Крижанивского с должности председателя Пищанской РГА (Винницкая область), Н.Горбенко с должности председателя Конотопской РГА, В. Химича с должности главы Лебединской РГА, С. Панченко с должности председателя Недригайловской РГА, В. Билохи с должности председателя Роменской РГА, О. Сипко с должности председателя Тростянецкой РГА, В.Ждамирова с должности председателя Шосткинской РГА, И. Панченко с должности председателя Ямпольской РГА (Сумская область), Л. Шамрай с должности председателя Изюмской РГА (Харьковская область), В.Кучерины с должности председателя Бобровицкой РГА (Черниговская область).

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В то же время Зеленский назначил в Запорожской области двух глав РГА, еще двух в Харьковской области и по одному - в Николаевской и Винницкой областях.

Так, Зеленский подписал Указ о назначении Я. Никифорова головой Изюмской РГА, Ю. Аксенова головой Валковской РГА (Харьковская область), А. Стець главой Кривоозерской РГА (Николаевская область), Е. Шевченко председателем Токмакской РГА, Ю.Симоненко главой Бильмацкой РГА (Запорожская область), А. Гаврилюка главой Песчанской РГА (Винницкая область).