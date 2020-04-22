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 Политика Украины
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 Зеленский уволил десять глав РГА в четырех областях

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в районных госадминистрациях в Сумской, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения от 21 апреля опубликованы на сайте ОП.

В частности, в Сумской области Зеленский уволил председателей семи РГА. В Винницкой, Харьковской и Черниговской областях Зеленский уволил по одному руководителю РГА.

Так Зеленский подписал Указ об увольнении А. Крижанивского с должности председателя Пищанской РГА (Винницкая область), Н.Горбенко с должности председателя Конотопской РГА, В. Химича с должности главы Лебединской РГА, С. Панченко с должности председателя Недригайловской РГА, В. Билохи с должности председателя Роменской РГА, О. Сипко с должности председателя Тростянецкой РГА,  В.Ждамирова с должности председателя Шосткинской РГА, И. Панченко с должности председателя Ямпольской РГА (Сумская область), Л. Шамрай с должности председателя Изюмской РГА (Харьковская область), В.Кучерины с должности председателя Бобровицкой РГА (Черниговская область).

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В то же время Зеленский назначил в Запорожской области двух глав РГА, еще двух в Харьковской области и по одному - в Николаевской и Винницкой областях.

Так, Зеленский подписал Указ о назначении Я. Никифорова головой Изюмской РГА, Ю. Аксенова головой Валковской РГА (Харьковская область), А. Стець главой Кривоозерской РГА (Николаевская область), Е. Шевченко председателем Токмакской РГА, Ю.Симоненко главой Бильмацкой РГА (Запорожская область), А. Гаврилюка главой Песчанской РГА (Винницкая область).

Источник: https://censor.net.ua/n3190584
 
 
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Держава створила умови, коли чесно заробити дійсно складно (якщо взагалі можливо), зате СВОЇМ можна ВКРАСТИ і "прибарахлитися".
Купити Собі "мєрсєдеса", як Єрмак.

Що і відбувається при ЗЕ.
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Берем колоду карт,тасуем,ворожим и Шамана в гости зовем приходит Шариков типа Шаман и говорит,Чуваки 40% роста Ыканомики,это я пошуткував,эпоху бедности разгромил что при штурме Берлина,да и ваще,я вам ничего не должен,вы мне должны,это я уничтожил Хунту Порошенко... Зеленський звільнив десять голів РДА в чотирьох областях - Цензор.НЕТ 8308
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Никого это чмо не увольняло и не назначало. Он их даже не знает. Просто подмахнул принесенную ермаком бумажку с фамилиями договорившихся с его братцем.
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Хочу напомнить Зе. что сегодня нефть марки Брент стоит как стоила в 2001 году, бензин в Украине тогда стоил 2,30 за литр. Советую Вам еще раз встретится с бензиновыми мародерами и уговорить их опустить цену еще на 0.60 копеек).
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