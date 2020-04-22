 Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина и об их особенностях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мы сегодня вводим определенные определения карантинных мероприятий и необходимости их внедрения в уровнях - желтый, оранжевый, красный", - рассказал он.
Желтый уровень. Ситуация умеренная, мягкие условия карантина, основные отрасли работают.
Оранжевый уровень. Количество заболевших начинает расти, есть один или два летальных случая, регион с зафиксированными случаями локализуют и закрывают.
Красный уровень. Lockdown, регион или страна фактически закрываются полностью. Такая ситуация происходит сейчас.
По словам Шмыгаля, в этом году побороть коронавирус в мире не удастся, а масочный режим и дистанция должны стать нормой на ближайшие два года.
Напомним, карантин в Украине действует с середины марта и за этот период он уже несколько раз усиливался. Кроме того, срок ограничений, которые вводились до 3 апреля, продлили до 24 апреля.
Как известно, на сегодня запланировано очередное заседание правительства, на котором вновь будет рассматриваться вопрос продления карантина.
Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают.
Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают.
Нет вопросов.
Работают как салоны связи.
В Алло посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты.
В Цитрусе при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам.
В оба магазина заходили десятки посетителей.
Да, вход только в масках.
Да, при входе антисептики
Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол.
Конечно в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа.
Но скажите.
Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?!
Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву.
Конечно, были бы готовы - но для них действует карантин и запрет на торговлю.
Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!
Пример 2.
Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках.
В каждом городе.
Тысячи - услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу.
Ну ок!
В окно продавать кофе нельзя!!!
*****.
Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на Макдрайве Макдональдса
Почему я вчера подъезжаю к окну Мака и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!?
Почему мировому гиганту Макдональдс можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне состоящей из трёх сотрудников кормящих 3 семьи - нельзя?!
Честно.
Я не представляю какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость.
Несправедливость.
Это когда кому-то большому, известному и со связями можно - а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток - нельзя.
Сообщили, что карантин скорее всего продлят практически ещё на месяц.
Не издевайтесь над малым и средним бизнесом - у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора.
Большим и малым.
Столичным и обычным.
Со связями и без.
Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях - соблюдая на равных нормы и правила карантина.
Вчера, я купил кофе и молочных коктейль в окне Макдональдс и поддержал в Кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью.
Но его закрыли на карантин...
"Кто с утра рошенку жрёт
того вирус не берёт"
и без вируса помрёт
в рифму
зелебобик не поймёт
что не вечно он живёт
грустно взглянет на живот
и в наморднике пойдёт
бене повышать доход
отака, малята, вот!
месяц-полтора.
- Сколько люди будут зарабатывать на этих рабочих местах, и будет ли это соответствовать их заработкам в условной Польше на стройке?
- Конечно, тому, кто зарабатывал за границей тысячи евро, мы не можем выплатить тысячи. Когда мы создавали эти быстрые рабочие места, мы не ставили себе целью соответствие заработков с рабочими местами в развитых странах Европы. Мы ставили себе задачу создать рабочие места для тех людей, которые ищут работу, чтобы минимально обеспечить себя и свою семью. Это в первую очередь надо сделать.
А параллельно мы говорим о том, что мы будем стимулировать бизнес. Микро, малый и, следующий этап, это средний бизнес. По нашим расчетам, бизнес будет создавать те рабочие места, куда смогут пойти качественные и производительные люди, которые вернулись из Европы. При этом, по нашим расчетам и ожиданиям, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки.
Например, если человек там получал 1000 условных единиц, а здесь может зарабатывать 600 условных единиц в эквиваленте, то он примет решение не ехать на заработки, а останется здесь. Это такой психологический разрыв. То, что тратится на проживание, собственное содержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 условных единиц дома, чем 1000 условных единиц где-то на заработках.
- Вы говорите о малом бизнесе, который вы хотите кредитовать на льготных условиях, однако малый бизнес, если не весь, то львиная его доля, это сфера услуг. Как может человек сейчас пойти и оформить кредит, не понимая на сегодня, когда он может, например, привезти рабочих из сел в райцентр, когда закончится ограничение на работу сферы услуг и так далее. То есть в ситуации полной неопределенности, кто будет в этих условиях рисковать?
- Когда мы говорим бизнесу о программе "Новые деньги", мы говорим, что "Новые деньги" бизнес может взять на развитие. С отсрочкой уплаты тела кредита под очень низкий процент от 0% до 3%, максимум 5% в гривне. Это означает, что взяв эти средства, бизнесмен должен осознавать наличие карантинных ограничений. И привлекать средства с учетом этого факта.
Для примера скажу. Если с 15 июля откроются заведения типа баров и ресторанов, то предприниматель, зная это, может брать кредит, готовиться, наполнять его товаром и 15 июля его открывать.
- Согласитесь, в этой ситуации главное, чтобы у людей, как у потенциальных потребителей, были деньги пойти в бар или ресторан, потому что иначе этот бизнес не имеет смысла. Как вы считаете, хотя бы до 11 мая, минуя бары и рестораны, у людей хватит денег, чтобы элементарно прожить?
- Вы меня спрашиваете, что же важнее - карантин или экономика? Важнее, чтобы мы смогли сбалансировать все эти вещи. Чтобы наша медицинская система могла обслуживать 20 тысяч активных больных, сколько у нас сейчас есть койко-мест с соответствующим оборудованием и соответствующими реанимационными мерами.
И, параллельно, чтобы наша экономика работала, чтобы мы имели возможность давать людям зарабатывать деньги. И здесь я еще раз вернусь к тому большому количеству рабочих мест. Недорогих. Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен.
То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая.
- Вы считаете, что 8 тысяч гривен на семью достаточно для проживания?
- Если один человек зарабатывает в семье, то, конечно, нет.
- Хорошо, пусть 16 тысяч гривен. Обычная семья из двух родителей и двух детей.
- Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить.
- Возвращаясь к большой экономике. Трудовые мигранты обеспечивали поступления валюты в 12 миллиардов долларов только за прошлый год, и, очевидно, что уже такого масштаба притока не будет. Чем эту валюту замещать?
- Часть из тех людей так и осталась работать за рубежом, и этот денежный поток существенно уменьшится, возможно, в два раза, но он не пропадет. Второе. Часть людей, которые вернулись, будут искать, вкладывать в бизнес, тратить заработанные деньги, которые они привезли с собой, в Украине.
Третье. По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой. Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине. Они должны создавать добавленную стоимость здесь, в Украине. Это абсолютно возможно.
- Одна из проблем, которая сейчас вышла на поверхность, это проблема неофициального трудоустройства. Что сейчас будет делать Кабмин с этим, стоит ожидать решительных ограничительных шагов относительно наличных расчетов, относительно стимулирования выхода из тени и официального трудоустройства? И какую сумму выплат по безработице может получать человек, если он был неофициально трудоустроен?
- Хороший вопрос. У нас действительно огромное количество людей - по косвенным подсчетам, это несколько миллионов - были оформлены неофициально.
О чем мы говорим сегодня. Очень трудно какими-то репрессивными действиями заставить людей оформляться. Очень важно сформировать правильное общественное мнение и правильное общественное восприятие.
Сегодня многие из людей поняли и почувствовали, что такое преимущества официального трудоустройства, когда при потере работы ты можешь прийти оформиться, и получить в течение года какую-то часть своей заработной платы. Это дает возможность жить, и государство берет на себя все эти риски и заботы.
Второй вопрос, когда ты был где-то оформлен неофициально, то получал в конверте и тебя выгнали без выходного пособия на улицу. Конечно, государство будет заботиться. Но забота о людях, которые никогда не были оформлены официально и не делали никаких взносов - это вопрос справедливости.
Есть помощь, так называемая "социалка", которая перечислялась человеку, который регистрируется, но никогда не заплатил ни одной гривны в бюджет Украины. Выплата там была мизерной - 650 гривен на человека. Мы эту сумму увеличили. Вынесли решения Кабинета министров и, соответственно, внесли изменения в закон и подняли эту выплату до 1000 гривен на человека.
То есть, если есть семья из двух человек и у них есть дети, то они получают 2000 гривен, и дополнительно минимальная выплата на ребенка около 750 гривен. Итак, семья из трех человек, которые никогда государству не платили, получают от государства около 2750 гривен. А уж чтобы зарабатывать, по крайней мере те средства, о которых мы с вами говорили, государство создает доступные рабочие места.https://www.rbc.ua/rus/news/denis-shmigal-nauchitsya-zhit-novyh-usloviyah-1587495027.html
В столице нашего врага мацкве - 24 000 заражённых
Видео скорых в мацкве
https://youtu.be/9**********
кинец эпохи бидности мля
Предложить открыть библиотеки и музеи может только идиот
Именно в библиотеках и музеях работают люди из зоны риска - пожилые , А ИМ ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ СИДЕТЬ ДОМА ( как это сделано в ЕС) : идиоты из кабмина предлагают выйти на работу
ФАМИЛИЮ АВТОРЫ В СТУДИЮ на премию ГНИЛОЙ МОРКОВКИ 😀😀😀
Это когда две по 0,5 уже внутри и ещё одна с собою про запас для долива до полного после отстоя пены.
Вот Ляшко к примеру?
или их всех жены стригут ?
Зато бараны ходите в намордниках абсалютно вредных.
Хотя бы раз,но навсегда
К раздаче,к должности
К медали
В дележке с запахом стыда
-Нет.
-Биологический фактор?
-Нет.
-Каста?
-Нет.
-Лица с других планет?
-Нет.
-А чем они друг от друга отличаются?
-Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист…"