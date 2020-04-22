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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Число жертв коронавируса в мире превысило 177,4 тыс., инфицированных уже более 2,56 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 апреля в мире зарегистрировали 2 564 190 (2 477 426 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 177 445 (170 324 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 45 063 (42 335 вчера), заболевших - 825 041 (787 370), протестировано - 4 155 178.

Испания сообщает о 204 178 случаях COVID-19, 21 282 человека умерли.

В Италии зафиксировано 183 957 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 24 648 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 20 829 человека, в Великобритании - 17 378, в Германии - 5 086, в Иране - 5 297, в Турции - 2 259, в Бельгии - 5 998, в Нидерландах - 3 929.

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В РФ число зараженных достигло 52 763 человека, из которых 456 умерли, в Беларуси - 6 723, умерли - 55; в Польше - 9 856, умерли - 401; в Молдове - 2 614, умерли - 72; в Венгрии - 2 614, умерли - 213; в Румынии - 9 242, умерли - 498; в Словакии - 1 199, умерли - 14.

Напомним, в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

Число жертв коронавируса в мире превысило 177,4 тыс., инфицированных уже более 2,56 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190581
 
 
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Слова "Швеция" в тексте новости нет. Кому-нибудь интересно почему? Кстати администрация Фейсбука удаляет антикарантинные аккаунты. "Если абсолютно неэффективный карантин свирепствует, значит это кому-нибудь нужно" (почти Маяковский)
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****. Свобода слова! Это же не Беларусь где свобода слова запрещена 😂
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Китай с населением в в 1.5 лярда и всего 85 Ти тыс
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Надо валить в Африку,там от короны виРУСа никто не умер
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В Туркменистан. Там вообще запретили такое слово))
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Да какое дело мне, гражданке и жительнице Австралии, сколько там пенсов прикончили "от коронавируса" в домах престарелых Испании, Италии и Франции?
Австралия мало того, что расположена за тысячу верст от этих злачных мест мировой культуры, но и вообще остров, хоть и очень большой!
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