 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили вражескую активность", - сказано в сообщении.

Так, четыре нарушения режима "тишина" за прошедшие сутки зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"По нашим защитникам вблизи Авдеевки с направления населенного пункта Каштановое российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Старогнатовки враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку от Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.

На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты прекратили свою активность", - сообщили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела, которые отличались применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.

Так, по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковское враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Неподалеку от Луганского противник применил миномет 82-мм калибра - 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем получать адекватный ответ со стороны украинских защитников", - добавили в штабе.

Вместе с тем сообщается, что по данным разведки Объединенных сил, 21 апреля украинские подразделения уничтожили двух российских наемников.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Богдановки. Ответным огнем Объединенные силы немедленно прекратили вражескую провокацию. Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



