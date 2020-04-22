 Трамп намерен поставить на "паузу" выдачу грин-карт и иммиграционных виз в США как минимум на 60 дней

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику. - Ред.)", - сказал он.

Он заявил, что "пауза" будет действовать в течение 60 дней, затем этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

"Прежде всего, мы должны заботиться об американских работниках", - подчеркнул президент США.

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Отвечая на вопрос журналиста, президент США заявил, что указ будет подписан уже в среду.

"Указ готовится прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, а подписан будет завтра. (...) Там будут определенные исключения", - добавил он.

Также Трамп добавил, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.