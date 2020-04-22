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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

Хоккеист любительской команды, в которой 11 апреля играл президент Беларуси Александр Лукашенко, сдал тест на COVID-19 и диагноз подтвердился.

Однако руководитель Беларуси самоизолироваться не будет, заявила в комментарии ria.ru пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стало известно, что хоккеист Дмитрий Мелешко сдал тест на COVID-19. По словам Мелешко, у него была легкая простуда, и он решил самоизолироваться, поскольку жена тяжело болеет, у нее ослаблен иммунитет.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония, — цитирует слова Эйсмонт ria.ru. - Получен положительный результат теста на COVID-19".

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Пресс-секретарь подчеркнула, что Дмитрий Мелешко заболел приблизительно через неделю после окончания любительского хоккейного турнира (11 апреля), в котором участвовал вместе с Лукашенко. Вся команда руководителя государства "находилась в отпуске". Никаких дополнительных мер для игроков не предпринимается.

Эйсмонт отметила, что Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус и "сейчас в этом нет необходимости". Он и раньше не был в изоляции, не собирается "уходить в изоляцию," удаленку" и прочее " и сейчас, говорит пресс-секретарь.

Дмитрий Мелешко был хоккеистом белорусской национальной сборной, профессиональную спортивную карьеру завершил три года назад.

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Как пишут Белновости, по состоянию на 21 апреля в результате COVID-19 в Беларуси умерли 55 человек. Всего выявлено 6 723 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из больниц выписано 577 пациентов. С начала февраля белорусские медики провели 108 тысяч 545 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Источник: https://censor.net.ua/n3190577
 
 
 Топ комментарии
 
Батька пошел ва- банк... отступать некуда - позади Минск...)
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В хоккей играют настоящие мужчины
Трус не играет в хоккей!
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Я ваще не понимаю, чего ты ждешь...? Иди - пцелуй этог хоккеиста взасос ( или луку) и будет тебе счастье ... иммунитет заработаешь , зато...)
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Батька пошел ва- банк... отступать некуда - позади Минск...)
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В хоккей играют настоящие мужчины
Трус не играет в хоккей!
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Якийсь нездоровий інтерес до Білорусі,навіть ВОЗ робив заяви.Невже всі так переживають за Білорусь?
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Всем он стоит поперек горла) адекватная политика Воз не нравится. Они понимают что Белорусии не грозит судьба итальянских стариков которые мрут пачками из-за итальянской супер медицины, которая пичкала этих стариков вакцынами от гриппа, теперь и мурт эти люди.
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Просто Білорусь чи не єдина країна в світі, що не ввела карантин. Тому увага світу і прикута до цього заповідника дарвінізму
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Welle Швеція також не вводила карантин.Цей що зараз карантин,принесе більше біди,ніж вірус.Маю на увазі нас.
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Мля... Идиот уже из ума выжил, а беларусы всё хавают...
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Хавают как раз такие коронапсихозники как ты. Нормальные люди давно поняли что не так вирус страшен, как эта истерия, которая разгоняется СМИ.
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ну мне например не хотелось бы проверить на себе насколько он не страшен
по крайней мере сейчас пока быстрое тестирование и лечение еще затруднительны
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Откуда ты знаешь. Может ты уже и переболел. Сам ты откуда?)
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DC area
с моим счастьем вирус прицепится именно ко мне У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт - Цензор.НЕТ 5888 поэтому сижу дома
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Неужели не видишь что умирают люди по 60-90 год с кучей хронический болезней. Здоровый человек разве что от страха умрет)
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та да... нормальные люди, типа тебя, кресты облизуют в разных лаврах и церквях... потому, как им не страшно...) Страшно тем , кому с такими бесстрашными, как ты, приходится общаться , незнаючи...
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Нормальные люди умеют логически думать и анализировать информацию, а такие клоуны как вы как вообще не думает головой, разве что жопой😂
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Ты, типо, себя к нормальным относишь...?)Информацию, видимо, черпаешь из таких источников, как "врач" Комаровский...?)
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А ты чё дура будешь год сидеть в подвале ?) И ждать вакцыну? 😂
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Я буду руки мыть с мылом... И не буду общаться с подобными тебе... ) Думаю - ты раньше хронику себе на лёгкие получишь...
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Я думаю такими идеотами, как ты легко манипулировать)
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Залезть в подвал только и не мешай нормальным людям жить)
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А ты ваще конченный типил...? Мля, пока в Украине есть такие, как ты - здравия стране не будет... Иди убейся ап стену..
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Я ваще не понимаю, чего ты ждешь...? Иди - пцелуй этог хоккеиста взасос ( или луку) и будет тебе счастье ... иммунитет заработаешь , зато...)
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