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 Политика Украины
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 Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов

Минэкономики разрабатывает проект решения, предусматривающий условия работы продовольственных рынков.

Об этом в эфире hromadske сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

"Насколько я знаю, с ними работают правоохранители", - сказал он.

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Немчинов добавил, что Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".

Министр отметил, что в правительстве понимают, что фермеры и крестьяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации (порядку, который должен создать Минэкономики. - Ред.), я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина", - подытожил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко отменил свое постановление, которое позволяло работу рынков, с 14 апреля их работа снова запрещена.

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21 апреля в Офисе Президента заявили, что планируют "серьезно" разобраться с мэрами Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым, которые не закрыли рынки в Харькове и Одессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3190576
 
 
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Торговые сети проплатили барыжной власти закрытие рынков!
Всем понятно, что шансов подцепить заразу в супермаркете на порядок больше , чем на рынке. Твари зеленые!
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мені не зрозуміло, поясніть будь ласка.
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Дійсно, що на продовольчому ринку можливість інфікуватися теж залежить від організації торгівлі!
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