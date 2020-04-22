 Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов

Об этом в эфире hromadske сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

"Насколько я знаю, с ними работают правоохранители", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин. ФОТО

Немчинов добавил, что Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".

Министр отметил, что в правительстве понимают, что фермеры и крестьяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации (порядку, который должен создать Минэкономики. - Ред.), я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина", - подытожил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко отменил свое постановление, которое позволяло работу рынков, с 14 апреля их работа снова запрещена.

Также читайте: "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

21 апреля в Офисе Президента заявили, что планируют "серьезно" разобраться с мэрами Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым, которые не закрыли рынки в Харькове и Одессе.