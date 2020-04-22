 Великобритания осуждает российских оккупантов Донбасса за обстрелы на Пасху, - посол в Украине Симмонс

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

"Мне жаль, что эти длинные пасхальные выходные не принесли покоя людям на востоке Украины. Вместо ожидаемого режима тишины продолжались нарушения, в частности с применением российскими марионетками тяжелой артиллерии. К сожалению, 1 военнослужащего Вооруженных Сил Украины убит, 7 ранены.

Великобритания полностью поддерживает важную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Я глубоко обеспокоена тем, что российские марионетки ограничивают свободу передвижения патрулей ОБСЕ через линию разграничения, как будто в связи с пандемией коронавируса.

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Пандемия - это очень серьезная проблема, но ее нельзя использовать как повод ограничивать движение СММ.

Мы приветствуем усилия СММ по защите своих сотрудников и местного населения и продолжение их важной миссии в наиболее безопасный способ.

Великобритания призывает Россию использовать свое неоспоримое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы они уважали режим тишины и позволили беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ и гуманитарным организациям через линию разграничения и на территории, неподконтрольные правительству

Великобритания остается решительной в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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