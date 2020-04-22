EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1728  16
Все про:АЭС (357) энергетика (1151) Энергоатом (136) Запорожская область (767)

 Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв из-за балансовых ограничений, - пресс-служба

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме 21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 760 МВт. На энергоблоке №3 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 6 сутки планового среднего ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по "драконовскому" тарифу, - Герус

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3190573
 
 
 Топ комментарии
 
Ну всем потреблять дорогую тепловую генерацию и очень дорогую зелёную генерацию рината лимонадовича. Для этого нужно прикрыть дешёвую ядерную что бы ринат лимонадович набатовал карманы до конца года на впаривании втридорога своей зелёнки и уголька. Так как с 2021 тарифы на зелёнку снизят, но мы будем оплачивать втридорога уголёк. Это очередной вроттедам. За это нужно просто вешать.
 показать весь комментарий
 
Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть нефтяного сырья Украине на хранение.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Глупости.
Зимнее потребление закончилось, летнее (сотни тысяч кондиционеров и холодильных машин на полную мощность) - еще не началось. Плюс - не работают тысячи магазинов, метро, гортранспорт, ТРЦ.
Когда ж еще делать ТО?
 показать весь комментарий
 
 
Переведите слова "Балансовые ограничения".
 показать весь комментарий
 
 
Купують у кацапів,а свою електрику не виробляють.
 показать весь комментарий
 
 
Ну всем потреблять дорогую тепловую генерацию и очень дорогую зелёную генерацию рината лимонадовича. Для этого нужно прикрыть дешёвую ядерную что бы ринат лимонадович набатовал карманы до конца года на впаривании втридорога своей зелёнки и уголька. Так как с 2021 тарифы на зелёнку снизят, но мы будем оплачивать втридорога уголёк. Это очередной вроттедам. За это нужно просто вешать.
 показать весь комментарий
 
 
у тебя троячка, не твоя - выданная на купить шо та, - ты ей ограничен....
на то, шо стоит 5 - даже не смотри - ты ограничен баллансово троячкой.
 показать весь комментарий
 
Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть нефтяного сырья Украине на хранение.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
 показать весь комментарий
 
 
Раша пусть сливает свою нафту и замораживает добычу, хфакел им в руки
 показать весь комментарий
 
Ну пішов новий етап збагачення рината лимонадовича. Його шлендру зробили в.о. міністра енергетики і почалась підсадка нас як споживачів на дорогу теплову енергетику, а хто фактично монополіст? А виказали вроттєдам... Від престановки прєзєрвуаров ніхєра не змінілося. ринат лимонадович до усіх прєзєрвативів знаходить підхід. А ми відчуємо це покращення найближчім часом в вартості електроенергіїї. Зеля це таке ж падло як і срана пєпа)
 показать весь комментарий
 
 
Тут в основном заслуга шоколадного "патриота" Панамы и его правительства, именно они давали разрешение на ввод в эксплуатацию нахрен не нужной Украине "зеленой" энергетике да и еще с самым высоким тарифом в Европе зафиксированным на десятилетия вперед. Ну и еще именно при шоколадке ввели так называемый рынок электроэнергии, благодаря которому партнер шоколадки и фактически монополист на рынке тепловой генерации дтэк впаривает нам электроэнергию в 2 раза дороже чем продает на экспорт (например в Венгрию).

Так что не стоит все валить на зельцмана, его соплеменник вальцман и их общий партнер по грабежу Украины сепар ахметка сыграли в этом куда большую роль чем клоун.
 показать весь комментарий
 
А зелебоба оказывается крепкий хозяйственник Олигархи придумали вырубить государственный атомный энергоблок генерирующий дешёвую электрику что бы дорогие тепловые станции работали
 показать весь комментарий
 
 
Кто то слышал о том что Ким Чен Ин после неудачной операции отлеживается где то в дебрях северной кореи?
 показать весь комментарий
 
Ядерна енергетика поки що найкраща її можна покращувати і будувати енергоблоки нового типу.Ніякі сонячні батарейки її не замінять.Це в світі ліваки продавлюють батарейки,але це може спричинити енергетичну кризу.Ядерну енергетику хіба що зможе замінити термоядерна,але поки що її немає і невідомо чи взагалі в повній мірі вона буде.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх