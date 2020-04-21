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 17 новых случаев COVID-19 подтвердили в Житомирской области, - председатель ОГА Бунечко

Количество больных COVID-19 в Житомирской области по состоянию на 22:30 21 апреля выросло на 17 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко.

"Общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество наблюдается в Житомире - 88 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 51", - написал чиновник.

По информации Бунечко, новые случаи установлены в: 5 - в Бердичеве (двое мужчин 65 и 70 лет; три женщины - 61 и 49 лет, год рождения третьей уточняется); один случай в Житомирском районе (с.Озерное) - женщина, 79 лет; 11 случаев в Житомире (мужчины 37, 62 и 64 лет; женщины 21, 35, 38, 50, 51, 62, 63 и 65 лет).

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17 новых случаев COVID-19 подтвердили в Житомирской области, - председатель ОГА Бунечко 01

Напомним, на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190572
 
 
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Пан Буддист@sranysovok 3 ч

Сервак института вирусологии Уханя хакнули и выложили на форчане кучу всего.
Интересно по времени совпадает с Ким Чен Ыном, которого согласно репортам заразил ковидом китайский хирург.
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А в целом по Украине, какие цифры, инфицированных, заболевших, умерших, выздоровевших?
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Ну и что ?
Цифры по трипперу опубликовать стрёмно ?
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Вся мировая пресса полностью рехнулась на этом вирусе.
Если Италия, Испания и Франция проводят массированные зачистки домов престарелых, это их дело; преступления против человечества не имеют сроков давности, но иностранные государства не могут этому помешать. Судьба этих трёх стран будет тяжёлой - внутренние конфликты, а возможно и гражданские войны.
Но Украина-то никак не попадает в список "катастрофически пострадавших".
Может, пора прекратить раскручивать эту истерию ?
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