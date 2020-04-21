 17 новых случаев COVID-19 подтвердили в Житомирской области, - председатель ОГА Бунечко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко.
"Общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество наблюдается в Житомире - 88 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 51", - написал чиновник.
По информации Бунечко, новые случаи установлены в: 5 - в Бердичеве (двое мужчин 65 и 70 лет; три женщины - 61 и 49 лет, год рождения третьей уточняется); один случай в Житомирском районе (с.Озерное) - женщина, 79 лет; 11 случаев в Житомире (мужчины 37, 62 и 64 лет; женщины 21, 35, 38, 50, 51, 62, 63 и 65 лет).
Напомним, на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.
Пан Буддист@sranysovok 3 ч
Сервак института вирусологии Уханя хакнули и выложили на форчане кучу всего.
Интересно по времени совпадает с Ким Чен Ыном, которого согласно репортам заразил ковидом китайский хирург.
Цифры по трипперу опубликовать стрёмно ?
Если Италия, Испания и Франция проводят массированные зачистки домов престарелых, это их дело; преступления против человечества не имеют сроков давности, но иностранные государства не могут этому помешать. Судьба этих трёх стран будет тяжёлой - внутренние конфликты, а возможно и гражданские войны.
Но Украина-то никак не попадает в список "катастрофически пострадавших".
Может, пора прекратить раскручивать эту истерию ?