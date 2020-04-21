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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Херсоне при попытке продать за 300 долл. противотанковый гранатомет задержан ранее судимый, - прокуратура. ФОТО

21 апреля правоохранители задержали мужчину, который в центре Херсона пытался продать ручной противотанковый гранатомет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

В Херсоне при попытке продать за 300 долл. противотанковый гранатомет задержан ранее судимый, - прокуратура 01

"Лицо задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время сбыта указанного оружия за 300 долларов США. Им оказался 46-летний ранее судимый житель одного из районов области", - говрится в сообщении.

Также, в ходе обыска в квартире мужчины изъяты две боевые гранаты.

В Херсоне при попытке продать за 300 долл. противотанковый гранатомет задержан ранее судимый, - прокуратура 02

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершенное ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3190571
 
 
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Привотанковый гранатомёт всего за 300 баксов..хехе Аваков с бабломойскими уверены шо в случае какого то зашквара их беркутня спасёт задницу этой банде???
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Никто зеленую банду спасать не будет.
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прочиталось: «ранее судимьій прокурор»...
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Это что поступила новая партия оружия из военторга что так цена упала или подешевела нефть?
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скорее всего это с олешковского полигона. там много такого всего.
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Средняя зарплата в Украине примерно равна одному противотанковому гранатомёту... И мы ещё жалуемся, что у нас нет возможностей вернуть власть в руки народа? )
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Ну он же не конченный за 250 отдавать , а жить как ?
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