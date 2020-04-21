 В Херсоне при попытке продать за 300 долл. противотанковый гранатомет задержан ранее судимый, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

"Лицо задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время сбыта указанного оружия за 300 долларов США. Им оказался 46-летний ранее судимый житель одного из районов области", - говрится в сообщении.

Также, в ходе обыска в квартире мужчины изъяты две боевые гранаты.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершенное ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.