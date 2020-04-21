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 Политика Украины
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 Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов. Вскоре после этого переизбрали Верховную Раду и сменилось правительство. Прошедший год в мире был очень тяжелым, а экономический кризис только набирает обороты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Курс, заявленный революцией достоинства, не изменился - Украина идет в объединенную Европу и в НАТО. Война с российским агрессором продолжается, хотя усилия к тому, чтобы ее было справедливо для Украины закончить, прилагаются большие и уже приносят результат. Борьба с коррупцией, пока, впечатляющих результатов не демонстрирует, но основания для нее - и на законодательном, и на исполнительном уровне - заложены серьезные, поэтому есть основания надеяться на прогресс. Мировой кризис, который только разгорается, в мире - это критическое испытание и для экономики украинской, и для нации. И пока мы держимся достойно, хотя и трудно нам", - говорится в статье.

В частности, отмечается возобновление "нормандского формата", освобождение пленных, разведение войск и создание телеканала с вещанием на оккупированные территории.

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Перевыборы ВР, считают авторы, привели к неоднозначным результатам: с одной стороны, 16 тысяч "спамовых" поправок к закону, открывающему путь к получению финансирования МВФ, с другой, быстрое принятие законов, которые не могли одобрить предшественники - новый Избирательный кодекс, наказание нардепам за прогулы и "кнопкодавство", открытие рынка земли, возможность импичмента президента и другие.

Журналисты также проанализировали достижения и провалы в экономической и социальной сфере. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки в энергетике (анбандлинг Нафтогаза, продление транзита российского газа через Украину на выгодных условиях, получение от России деньги по решению арбитража в Стокгольме).

В финансовом секторе: принят закон о сплите, создан механизм концессий, разработаны мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса во время "коронакризиса", началась программа "Большая стройка", подняты лимиты доходов для ФЛП, началась реализация программы доступных кредитов для малого бизнеса по рекордно низким ставкам, отменена статья УК за фиктивное предпринимательство, осовременены стандарты строительства, началась подготовка к приватизации десятков государственных предприятий и другое.

В социальной сфере был найден механизм для реального снижения тарифов на тепло и горячую воду, запущены несколько программ выплат, добровольцам предоставлен статус участников боевых действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190569
 
 
 Топ комментарии
 
Это полная жопа. Вот и все достижения.
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все "усилия" моники зелоха - с его слов:
Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 1677
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Ну фсё, наконец ты первым пост замутил, поздравляю!
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Смотри, я 300 раз отвечу и все посты будут на 2й странице
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как не пытайтесь на выходе у вована только -0 Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 9624
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Это полная жопа. Вот и все достижения.
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21 квітня Україну було згвалтовано 95-квартальним бидлом. На очах всього світу. В неприродній спосіб.
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Ну да ну да, а 73 процента не при чем, вот так 95-квартальное быдло взяло и пришло к власти.
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маються на увазі саме його 95-квартальні виборці, число яким 73% від тих хто проголосував.
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Війна точно не закінчується на умовах України.Все інше також провали.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.

І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
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Это такой стеб? Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 3341 Особенно про коррупцию смешно. Так борется, что по всем оценкам она выросла в разы Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 4281
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Ого строчат петруси, прям как гречку за щеку наваливают...
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УВЫ И АХ ,НО ДОСТИЖЕНИЙ НОЛЬ И ЭТО ГОРЬКАЯ ПРАВДА !!!
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Достижения ... за год: усилия по ..., борьба с ...., шаги в... секторе Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 7984 Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 5926 Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 5926 Одним словом - Ніщивні
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чьорниє будні проходьять ,мрачниє будні грядуть...
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Год правления Зеленского.
1.Из бюджета украдено 120 млрд.гривен
2.Зеленский торгует должностями через свой Офис
3.Зеленский ведёт прямые переговоры с ОРДЛО
4.Безработица достигла 15%
5.Закрываются предприятия,которые работали даже в 90-е
6.Зеленский угрожает Украине дефолтом Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 1140
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Отчет "Достижения Зеленского за год" и общественная реакция на него описываются элементарной метафорой: школьник-даун годами умножает ноль на ноль и каждый раз недоволен результатом.

Вы думаете, это метафора о Зеленском? И о нём тоже. Но в первую очередь это - о гражданах Украины, которые выбирают "меньшее из зол", клоунов, марионеток и т.п. ничтожеств.
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Підведемо підсумки:
- крах економіки
- жодної реформи
- жодного досягнення в соціальній сфері (зарп., пенсії і тд)
- жодного кроку в напрямку євроатлантичної інтеграції
- жодного досягнення на фронті
- жодного досягнення у зовн. політиці
- жодної боротьби з корупцією і олігархами
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100% королевство кривых зеркал все что просрал выдали за победу точно клоуны или всех за дебилов держат
короче дернули за информационный сливной бачек и обосрались по полной
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журнашлюшкам заказали - они и написали...
если это стеб..., то так себе....
не смешно....

Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 5550
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А где вы видели независимые СМИ если они существуют на чьи-то деньги а кто платит тот и музыку заказывает.
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За год его правления конечно изменения произошли,были обменяны прямые виновники расстрела майдановцев,не посажен ни один корупционер и за год его правления погибло больше наших воинов чем за год до его президенства.А по Крыму так вообще подача воды уже пешена осталось подлатать чуть-чуть дамбу.По продажи земли без обещаного референдума так это вершина его достижения.
Позитивного как простой гражданин я ничего не вижу.
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а реально купились на референдум по земле !!!
креативно лохов обыграл .....
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ну прямо як при комуняках гребаних, зараз зебіли як вони))))
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Але зелена худоба все ще сподівається посадити Порошенка. Це єдине що їх тримає біля цього зеленого уйобища.
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Давай, Володенька, не останавливайся.
Никакого кумовства.
Только хардкор. Вы@би своего избирателя. Сцы ему в глаза. Унижай. Доминируй. Бо він того вартий ...
Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 1572
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Зелений цирк всім складом вигадує "пакращення" за рік.
Єрмак торгує посадами. Зеленський обіцяв піти, якщо знайдуть його Свинарчука. Натомість покриває. А карає Лероса, який про нього заявив.
Депутати президентської фракції отримують гроші за голосування.
Заступники міністра пишуть одне одному, що на посаді "можно прибарахлиться - внукам хватит".
Дружина міністра охорони здоров'я в день призначення чоловіка відкриває фірму з торгівлі медзасобами.
Олігархи захопили цілі області в "кураторство".
Нові обличчя нажились навіть на епідемії, продавши маски за кордон, а потім закупивши назад за бюджетні кошти.
Замість "кінця епохи кумівства" - владою стали 95 квартал з клоунами і родичами.
В Україну повернулися всі остапи бендери і голохвастови: портнови, коломойські, саакашвілі, що проривали кордон, навіть "чесний журналіст" шустер далі заробляє на чесній журналістиці.
8 відпусток за 9 місяців у труженіка.
Мерзенна брехня про Оман. В той час, як гинули військові та літак в Ірані.
Зеленський, як актриса порнофільмів, готовий приймати з усіх сторін у будь-яких кількостях. Але міжнародні партнери йому не дають. Доки не покараний Коломойський.
А Коломойський, замість сидіти в тюрмі, блокує голосування ВР і тягне країну у дефолт. Ха-ха.
Суркісам дарують 7 млрд грн із ПриватБанку.
Жодний топ-корупціонер не посажений.
Знята депутатська недоторканість не привела до наповнення наших кишень. Зате знищила парламентсько-президентську форму правління, посилила Президента і привела до переслідування опозиції.
Результат: бюджет розікрали. Діра - 300 млрд грн.
Зовнішня політика провалена. Військова провалена. Закупки зброї провалені. Розробки зброї провалені. Звільнення полонених провалене. Ось ваші пакращення, зелені. В мене немає більше, що вам сказати.
Я лише хочу, щоб ваша всрата хуцпа, що сцить мені в очі, почавшись на стадіоні, стадіоном і закінчилася
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ни когда не думал что в стране 73% дебилов реальных !!!
и это только из тех кто пришел на выборы и купленых а сколько еще латентных ЗЕбилов банально поленились прийти на выборы ???
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Чето сильно рано начали сцать в глаза.
К чему бы это?
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Похоже на выступление 95-го квартала.😆👏😁👏😅👏👏
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і знову все в майбутньому часі ))
"победим", "ликвидируем", "посадим", "накормим"..
Мені дуже сподбалась одна сьогоднішня фотожабка, оця: "Вибачте, а з якого числа гірше вже не буде?"
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Вы все видели эти достижения я вот их не вижу а они видят анекдот года от зеленых с бородой но не смешной
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это Дубинского что ли в плане с бородой но не смешной
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.Та шо там ... Вид зе-перемог , в очах рябыть . .Одни достижения , мля ..
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