 Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Курс, заявленный революцией достоинства, не изменился - Украина идет в объединенную Европу и в НАТО. Война с российским агрессором продолжается, хотя усилия к тому, чтобы ее было справедливо для Украины закончить, прилагаются большие и уже приносят результат. Борьба с коррупцией, пока, впечатляющих результатов не демонстрирует, но основания для нее - и на законодательном, и на исполнительном уровне - заложены серьезные, поэтому есть основания надеяться на прогресс. Мировой кризис, который только разгорается, в мире - это критическое испытание и для экономики украинской, и для нации. И пока мы держимся достойно, хотя и трудно нам", - говорится в статье.
В частности, отмечается возобновление "нормандского формата", освобождение пленных, разведение войск и создание телеканала с вещанием на оккупированные территории.
Перевыборы ВР, считают авторы, привели к неоднозначным результатам: с одной стороны, 16 тысяч "спамовых" поправок к закону, открывающему путь к получению финансирования МВФ, с другой, быстрое принятие законов, которые не могли одобрить предшественники - новый Избирательный кодекс, наказание нардепам за прогулы и "кнопкодавство", открытие рынка земли, возможность импичмента президента и другие.
Журналисты также проанализировали достижения и провалы в экономической и социальной сфере. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки в энергетике (анбандлинг Нафтогаза, продление транзита российского газа через Украину на выгодных условиях, получение от России деньги по решению арбитража в Стокгольме).
В финансовом секторе: принят закон о сплите, создан механизм концессий, разработаны мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса во время "коронакризиса", началась программа "Большая стройка", подняты лимиты доходов для ФЛП, началась реализация программы доступных кредитов для малого бизнеса по рекордно низким ставкам, отменена статья УК за фиктивное предпринимательство, осовременены стандарты строительства, началась подготовка к приватизации десятков государственных предприятий и другое.
В социальной сфере был найден механизм для реального снижения тарифов на тепло и горячую воду, запущены несколько программ выплат, добровольцам предоставлен статус участников боевых действий.
1 ч. ·
Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.
І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
1.Из бюджета украдено 120 млрд.гривен
2.Зеленский торгует должностями через свой Офис
3.Зеленский ведёт прямые переговоры с ОРДЛО
4.Безработица достигла 15%
5.Закрываются предприятия,которые работали даже в 90-е
6.Зеленский угрожает Украине дефолтом
Вы думаете, это метафора о Зеленском? И о нём тоже. Но в первую очередь это - о гражданах Украины, которые выбирают "меньшее из зол", клоунов, марионеток и т.п. ничтожеств.
- крах економіки
- жодної реформи
- жодного досягнення в соціальній сфері (зарп., пенсії і тд)
- жодного кроку в напрямку євроатлантичної інтеграції
- жодного досягнення на фронті
- жодного досягнення у зовн. політиці
- жодної боротьби з корупцією і олігархами
короче дернули за информационный сливной бачек и обосрались по полной
если это стеб..., то так себе....
не смешно....
Позитивного как простой гражданин я ничего не вижу.
креативно лохов обыграл .....
Никакого кумовства.
Только хардкор. Вы@би своего избирателя. Сцы ему в глаза. Унижай. Доминируй. Бо він того вартий ...
Єрмак торгує посадами. Зеленський обіцяв піти, якщо знайдуть його Свинарчука. Натомість покриває. А карає Лероса, який про нього заявив.
Депутати президентської фракції отримують гроші за голосування.
Заступники міністра пишуть одне одному, що на посаді "можно прибарахлиться - внукам хватит".
Дружина міністра охорони здоров'я в день призначення чоловіка відкриває фірму з торгівлі медзасобами.
Олігархи захопили цілі області в "кураторство".
Нові обличчя нажились навіть на епідемії, продавши маски за кордон, а потім закупивши назад за бюджетні кошти.
Замість "кінця епохи кумівства" - владою стали 95 квартал з клоунами і родичами.
В Україну повернулися всі остапи бендери і голохвастови: портнови, коломойські, саакашвілі, що проривали кордон, навіть "чесний журналіст" шустер далі заробляє на чесній журналістиці.
8 відпусток за 9 місяців у труженіка.
Мерзенна брехня про Оман. В той час, як гинули військові та літак в Ірані.
Зеленський, як актриса порнофільмів, готовий приймати з усіх сторін у будь-яких кількостях. Але міжнародні партнери йому не дають. Доки не покараний Коломойський.
А Коломойський, замість сидіти в тюрмі, блокує голосування ВР і тягне країну у дефолт. Ха-ха.
Суркісам дарують 7 млрд грн із ПриватБанку.
Жодний топ-корупціонер не посажений.
Знята депутатська недоторканість не привела до наповнення наших кишень. Зате знищила парламентсько-президентську форму правління, посилила Президента і привела до переслідування опозиції.
Результат: бюджет розікрали. Діра - 300 млрд грн.
Зовнішня політика провалена. Військова провалена. Закупки зброї провалені. Розробки зброї провалені. Звільнення полонених провалене. Ось ваші пакращення, зелені. В мене немає більше, що вам сказати.
Я лише хочу, щоб ваша всрата хуцпа, що сцить мені в очі, почавшись на стадіоні, стадіоном і закінчилася
и это только из тех кто пришел на выборы и купленых а сколько еще латентных ЗЕбилов банально поленились прийти на выборы ???
К чему бы это?
"победим", "ликвидируем", "посадим", "накормим"..
Мені дуже сподбалась одна сьогоднішня фотожабка, оця: "Вибачте, а з якого числа гірше вже не буде?"