 Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Курс, заявленный революцией достоинства, не изменился - Украина идет в объединенную Европу и в НАТО. Война с российским агрессором продолжается, хотя усилия к тому, чтобы ее было справедливо для Украины закончить, прилагаются большие и уже приносят результат. Борьба с коррупцией, пока, впечатляющих результатов не демонстрирует, но основания для нее - и на законодательном, и на исполнительном уровне - заложены серьезные, поэтому есть основания надеяться на прогресс. Мировой кризис, который только разгорается, в мире - это критическое испытание и для экономики украинской, и для нации. И пока мы держимся достойно, хотя и трудно нам", - говорится в статье.

В частности, отмечается возобновление "нормандского формата", освобождение пленных, разведение войск и создание телеканала с вещанием на оккупированные территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский

Перевыборы ВР, считают авторы, привели к неоднозначным результатам: с одной стороны, 16 тысяч "спамовых" поправок к закону, открывающему путь к получению финансирования МВФ, с другой, быстрое принятие законов, которые не могли одобрить предшественники - новый Избирательный кодекс, наказание нардепам за прогулы и "кнопкодавство", открытие рынка земли, возможность импичмента президента и другие.

Журналисты также проанализировали достижения и провалы в экономической и социальной сфере. В частности, удалось сдвинуть с мертвой точки в энергетике (анбандлинг Нафтогаза, продление транзита российского газа через Украину на выгодных условиях, получение от России деньги по решению арбитража в Стокгольме).

В финансовом секторе: принят закон о сплите, создан механизм концессий, разработаны мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса во время "коронакризиса", началась программа "Большая стройка", подняты лимиты доходов для ФЛП, началась реализация программы доступных кредитов для малого бизнеса по рекордно низким ставкам, отменена статья УК за фиктивное предпринимательство, осовременены стандарты строительства, началась подготовка к приватизации десятков государственных предприятий и другое.

В социальной сфере был найден механизм для реального снижения тарифов на тепло и горячую воду, запущены несколько программ выплат, добровольцам предоставлен статус участников боевых действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО