 В Черновицкой области подтверждены 65 новых случаев COVID-19, всего установлено 1 053 случая инфицирования, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 053 человека.
Отмечается, что завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам.
Иммунитет в области значительно понижен многолетней чрезмерной очисткой водопроводной воды.
Тут нужны десятилетия для его восстановления, если меры принять незамедлителтно.
Не думаю, что местные деятели до этого способны даже додуматься.