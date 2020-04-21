EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Здоровье
  733  4
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (474) карантин (3474) COVID-19 (4244) коронавирус (2967)

 В Черновицкой области подтверждены 65 новых случаев COVID-19, всего установлено 1 053 случая инфицирования, - ОГА

В Черновицкой области 21 апреля официально подтверждены еще 65 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 053 человека.

Отмечается, что завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сторожинецкой райбольнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ: новые пациенты будут на волю Божию, - РГА

Источник: https://censor.net.ua/n3190568
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора менять губернатора, мэра, мента, да всех!
 показать весь комментарий
 
Да они непричем.
Иммунитет в области значительно понижен многолетней чрезмерной очисткой водопроводной воды.
Тут нужны десятилетия для его восстановления, если меры принять незамедлителтно.
Не думаю, что местные деятели до этого способны даже додуматься.
 показать весь комментарий
 
Кто же сомневался - главный поставщик коронавируса в Украину - ра...ули.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх