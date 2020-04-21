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 Ослабление карантина начнем с пригородного транспорта, - Криклий

Ослабление карантина на транспорте начнется с пригородных перевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС-Украина

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города, на промышленные объекты. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне", - сказал Криклий.

Чиновник подчеркнул, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.

Министр также предположил, что придется просить работодателей изменить рабочие графики - чтобы люди выходили на работу в разное время. "Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами", - сказал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий

Восстановление авиасообщения, по его словам, будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но это тоже не случится до майских праздников.

Источник: https://censor.net.ua/n3190567
 
 
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Загалом типово зелений ляп..., приміський транспорт без запуску Метрополітену, - Неперевершений Кретинізм Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4473 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 3242
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Я,вже драндулета запусти....12 років стояв без діла....Якщо,вони,ще,щось,ляпнуть накачаю колеса в машині й пофарбую Ослаблення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 9752
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Сразу и пргревай,краска быстрей высохнет.😉
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Від,їх пережу й без нагрівання все повисихає...
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Вони,вже зхрестили все можливе й зцементували зешмарклями...
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вы лучше б месяц бесплатного проезда сделали..работягам на работу добраться....
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Загалом типово зелений ляп..., приміський транспорт без запуску Метрополітену, - Неперевершений Кретинізм Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4473 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 3242
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"Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами". Теперь в купе можно будет встретить максимум одного попутчика. Третий- лишний.
Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 5691
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Нахай криклий у Чернивецьку область проїдеться...зебіл тупий...
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Попы ФСБ МП на работу добираться со всеми тоже смогут?
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