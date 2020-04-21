 Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.
"22 апреля состоится онлайн-презентация цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" при участии Президента и Премьер-министра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-брифинг по внедрению цифрового ID-паспорта и биометрического заграничного паспорта гражданина в приложении "Дія" начнется в 15:00.
В мероприятии также примут участие вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Юрий Соколюк.
сейчас все будет в одном месте и попробуй потом докажи что не ти кредит брал
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....
Пипец.........☹️
Свихнувшаяся страна...
Не припомню трумпа, микрона или меркель в каких-нибудь Санжарах, приветствующих вернувшихся туристов. Также не вспомню их же, открывающих детские площадки. Ну и не припомню, чтобы вот такая дія преподносилась с помпой как огромное достижение власти...
В яку країну Європи з цим паспортом можна поїхати?
про паспорт громадянина України
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
23. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім
випадків, передбачених законодавством України, зокрема
забороняється взяття паспорта у заставу.
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III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
КОРИСТУВАННЯ ПАСПОРТОМ
2748-12
від 28.10.92, в редакції Постанови ВР 3423-12 від 02.09.93 }
5294-17 ) від 18.09.2012 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 року N 719-V