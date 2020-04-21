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Все про:Зеленский (5219) паспорт (843) электронные документы (59) Шмыгаль Денис (251) Дія (19)

 Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія"

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль примут участие в онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.

"22 апреля состоится онлайн-презентация цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" при участии Президента и Премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-брифинг по внедрению цифрового ID-паспорта и биометрического заграничного паспорта гражданина в приложении "Дія" начнется в 15:00.

В мероприятии также примут участие вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Юрий Соколюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры

Источник: https://censor.net.ua/n3190566
 
 
 Топ комментарии
 
это ваш Гетман малороссы... Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 8212
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....
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зе!баранам как раз сейчас именно это жизненно необходимо
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Який би електронний не був паспорт, а до нього треба носити папірець про місце реєстрації.
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А подделать приложение тоже можно? Ну нарисую я в фотошопе приложение и паспорт а Новая почта как его проверит?
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Щось робиться Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 6587 Т.е. Вовочка еще не труп. Лапками шевелит, вот и радуется масса.
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На въезде в другую страну печать будут на смартфон ставить? Ну когда наш народ прозревать начнет?
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А на электронный (биометрический) паспорт тебе тоже печать ставить?
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Мой биометрический загранпаспорт вдоль и поперек проштампован. Или есть какие-то иные?
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Попутал с id картой.Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України, а паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну (частина перша статті 21 та частина перша статті 22 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).Таким чином, для виїзду за кордон потрібно використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Виїзд за кордон по паспорту громадянина України у формі картки можливий лише у разі укладення відповідних міждержавних угод (наразі такі угоди укладено з Турецькою Республікою та Грузією).
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раньше базу собирали паспортов чтоб продать
сейчас все будет в одном месте и попробуй потом докажи что не ти кредит брал
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Мне - нет. Ставят печать в паспорт. Хоть в биометрический, хоть в обычный загран старого образца. Вся разница в наличии электронного чипа. К тому же доступ к зоне паспортного чипа с отпечатками есть только у украинских госорганов.
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У тебя биометрический паспорт Украины есть?
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аха... и еще мушка на з***лупе наколота...
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повна дурня...ви в тому скоро переконаєтеся...краще б щось реальне робили а не "віртуальне"... Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 4622
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Мне кажется, что ради этого паспорта зеля и захотел стать презом. Это была его мечта. Жаль, что одна мечта завела страну в могилу
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зе!баранам как раз сейчас именно это жизненно необходимо
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Цяцьошкі для підстаркуватих мальчіков, понад усе
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это ваш Гетман малороссы... Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 8212
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....
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у преза больше дел нет унылый он ,одни видосики расширьте ему грудную клетку сразу и обвешайте орденами сутулого и как Леонид Ильич Брежнев пусть каждый вечер веселит народ
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Я так понимаю, других дел у преЗедента нет и это очень(!!!) важно для Украины.........
Пипец.........☹️
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с ним еще и премьер министр будет, и Авакян и почти весь кабинет министров.... Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 6922
Свихнувшаяся страна...
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Країна йде на дно.А цілий президент представляє паспорт в додатку.Скажіть,прихильники Зе,хіба це для вас важливо? Тепер вважайте,що всі ваші дані будуть в москві.Чи може ви думаєте,що андроїд смартфони надійні і захищені?
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про це 73% подумають потім...як пару раз "попадуть"...вони знову свято вірять в "пакращення" та новий кінець "єпохи бідності"...
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Ох, сколько же их набежит, чтобы рассказать о цифровом приложении... но не вижу практического применеия. Паспорт кладется в карман редко и, практически, не теряется. Телефон всегда при персоне, и на него нацелено много карманников. К тому же часто носимое часто теряется. Ну и хотелось бы пройти паспортный контроль с электронным приложением вместо биометрического паспорта...
Не припомню трумпа, микрона или меркель в каких-нибудь Санжарах, приветствующих вернувшихся туристов. Также не вспомню их же, открывающих детские площадки. Ну и не припомню, чтобы вот такая дія преподносилась с помпой как огромное достижение власти...
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ЗЕбилам сидящим дома без работы, без денег, без зарплат и транспорта конечно именно сейчас крайне важен и нужен электронный пачпорт в каком то там приложении...ЗЕбилы аж млеют от счастья - наконец то найвЭлычнишый осчастливил электронным поводком.
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биометрического заграничного паспорта гражданина в приложении "Дія" начнется в 15:00.Источник: https://censor.net.ua/n3190566

В яку країну Європи з цим паспортом можна поїхати?
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В Туркмению к их презу падишаху, в виду не хватки местных рабов и безвозвратно в один конец Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 5814
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всі свої данні злити в "сітку" люди, ви геть здуріли?
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Да. Сегодня ровно год, как у одной половины не пришедшей голосовать"поехало" одно полушарие(наверное потому и не пришли на избирательные участки). И у 73% процентов из другой половины "поехало" другое полушарие(ну, или что там у ни вместо мозга). Им даже сейчас невдомек, что эта привязка телефона к паспорту делает их совершенно уязвимыми перед угрозами из-за поребрика. Многие из них удивятся, когда выяснится, что они взяли кредиты. И т.д. Но даже это их не оттолкнет установить это приложение к себе на телефон.
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от Ви 100% практично праві...бо в нашій країні де все продається...але то до зебілів дійте потім...
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Дойдет. Когда коллекторы будут стучаться в двери с требованием вернуть не ими взятый кредит. Вот тогда и начнет народ думать. Правду будет поздно. Но лучше поздно, чем никогда.
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Те кто занимаются шахер махером, а также те кто находятся в местах лишения уже празднуют по этому поводу ,ведь у них снова появляются дополнительные бонусы на различные схемы лохотрона и так далее
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та йдіть у сраку зеля та шмигаль... усіх під ковпак, бажаїте виродки затягнути...!!
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на лобешню им 73% наклей наклеечку - ЗЕ наш преЗЕдент, и саморезами прикрути.
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Один вже хотів ліквідувати урядовий зв'язок і перевести все на дешеві і незахищені андроїд смартфони.Такого ніде немає,навіть в найтехнологічніших країнах.
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вони скоро ті додатки видадуть нашій армії замість автоматів..."миратворці"...
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паспорт есть - голосовать нельзя..парадоксЪ!)))
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Паспорт це найголовніший документ громадянина.Ви готові його в глючний смартфон запихнути? Бо всі смартфони так,чи інакше глючні.
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Ну так носи бумажный. Его никто не отменяет. В чем проблема?
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Кіт Мурзік Васильович Вже пластиковий є тролю.Вам на Московії на жаль не сказали.
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Нахрен те реформы Каждый день завантажуй в смартфон очередной додаток вот и все дела
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і картинки з салом та хлібом...а потім лизати... Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 4330 лайф хак від ЗеПрезидента...
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Навіть Айфони і топові андроїд смартфони глючать.А якщо у вас смарт потухне,що тоді?
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Скільки важливого зробили б завтра Зеленський Шмигаль і Аваков.
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Сколько бабла на эту хрень выделено,расскажут?
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Деньги то ладно. А вот где и на каких серверах они хранят данные и кто обеспечивает их конфиденциальность? Вот вопрос. Ну и деньги, конечно, тоже. Думаю, там без Дубилета с Федоровым не обошлось. На дураках просто обязан кто-то заработать.
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Только помните ,что от телефона не на шаг, бо шахрай и кредит не дремлет
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Може краще на лобі печатку ставити, а то батарейка сяде в самий непідходящий момент і ...
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ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

23. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім
випадків, передбачених законодавством України, зокрема
забороняється взяття паспорта у заставу.
-------------------------------------------------------
III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
КОРИСТУВАННЯ ПАСПОРТОМ
2748-12
від 28.10.92, в редакції Постанови ВР 3423-12 від 02.09.93 }
5294-17 ) від 18.09.2012 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 року N 719-V
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Fernando До речі в нас ******* телефони носити в ломбард.А якщо там буде цей додаток з паспортом,то це вже злочин.
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не в ломбарді діло, любий "малайський" хакер і розробники **** "ДІЯ" зможе володіти інформацією яка є конфедеційною, а це вже порушення закону. дивіться вище!
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Авторизация происходит через BankID. Если "малайский хакер" его взломал то он имеет доступ ко всем вашим деньгам. И ваш паспорт который можно посмотреть ему абсолютно не нужен. Взломать государственный реест куда гораздо проще чем банковскую защиту. Но никто этим не занимается потому что это никому не нужно.
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Да не будет там никакого паспорта. Будет только приложение. Данные грузятся только при авторизации. При закрытии приложения все нужно будет начинать сначала. Никакие документы в приложении не сохраняются.
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Кіт Мурзік Васильович На яких серверах це все буде зберігатися? Якщо проблеми з мобільним інтернетом,а в нас вони серйозні і не зможе завантажитись,що тоді.А ще буде купа різних глюків.
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давай викладть свій скан паспорта слабо мурзік? Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 9885
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А кредит на такой пачпорт выдадут??? Или это очередное "Тамагочи" вместо реформ
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Я сам завжди за технології.Але це вже дурість.
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Коли "лічнодорогой леонід ілліч брежнєв" проводив обмін партбілетів", ксиву під номером 00001 він виписав члєніну (символічно), 00002 - лічнодорогому собі.
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