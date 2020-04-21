 Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.

"22 апреля состоится онлайн-презентация цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" при участии Президента и Премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-брифинг по внедрению цифрового ID-паспорта и биометрического заграничного паспорта гражданина в приложении "Дія" начнется в 15:00.

В мероприятии также примут участие вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Юрий Соколюк.

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