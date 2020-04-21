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 Политика Украины
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 Если все будут соблюдать правила безопасности, реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий советует планировать отдых не раньше середины июля - августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть, кривая заболеваний не растет", - сказал министр.

По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота, но это точно не будет до майских праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что нарушения ограничений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Московского патриархата (УПЦ МП) могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях, без смягчения.

Источник: https://censor.net.ua/n3190565
 
 
 Топ комментарии
 
Русское авось - Поскольку у быдла принято мыслить стереотипами, то, не увидев на улицах родного мухосранска горы трупов с миазмами, наиболее мнящее себя умным быдло себя сразу же решило, что «коронавирус переоценен» и вообще «от гриппа в год намного больше людей умирает». В интернете подобного вида индивиды моментально детектятся по вопросам типа «а видели ли вы сами умершего или заболевшего коронавирусом???», «а где фото трупов умерших от короны?», а также утверждениями, что весь пи.... в СМИ является спланированной акцией. К счастью, в отличии от подобного быдла за границей, наше лишь наивно надеется, что всё не так страшно и его пронесёт, а не пытается лизать унитазы дабы показать как им пох....
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Це,про відпустку від карантину Если все будут соблюдать правила безопасности, реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий - Цензор.НЕТ 2863
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перевожу: если деточки будут вести себя хорошо, дядя шмыга разрешит им погулять. где-то ближе к сентябрю. но это неточно.
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А,в мене,до,вас,ніяких претензій Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій - Цензор.НЕТ 3215 Мені просто подобається дебільно-юдейська манера підплигувати зенедоумків...
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Страшна річ,те порося.Я,б,на,його місці розірвав,би,нелюдів
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реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий

********
Шо, так сильно перетрудилися?
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Сказал, что в этом году в отпуск можно без денег.
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какой отпуск? для судей и прочих отбросов? государрство платит? все пашут без отпусков.
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який отпуск після 2-х місяців карантину, краще б ти жував, чергове зелене непорозуміння
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Что то схожее с нынешней истерикой "короновирус" было в 80-е годы со СПИДом. Слава Аллаху тогда интернета не было. Точно так же "Лекарства нет! Мы все умрем!" И ежегодно от СПИДа умирает 2 миллиона человек и все Ок, и в СМИ тишина!
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Русское авось - Поскольку у быдла принято мыслить стереотипами, то, не увидев на улицах родного мухосранска горы трупов с миазмами, наиболее мнящее себя умным быдло себя сразу же решило, что «коронавирус переоценен» и вообще «от гриппа в год намного больше людей умирает». В интернете подобного вида индивиды моментально детектятся по вопросам типа «а видели ли вы сами умершего или заболевшего коронавирусом???», «а где фото трупов умерших от короны?», а также утверждениями, что весь пи.... в СМИ является спланированной акцией. К счастью, в отличии от подобного быдла за границей, наше лишь наивно надеется, что всё не так страшно и его пронесёт, а не пытается лизать унитазы дабы показать как им пох....
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по-русски пишут "в отличиЕ от". это всё, что нужно знать про уровень трусов, объявляющих людей с мозгами "быдлом"
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Кирюха, так кацапы таки подохнут от вируса или к скрепоносцам свое дерьмо не прилипает?)))))

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Предлог _в отличие_ пишется с _е: в отличие от других карт_. Существительное _отличие_ в предложном падеже с предлогом пишется с _и: В отличии их характеров нет ничего удивительного: они росли в разных семьях_.
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А от цікаво, кого ви відносите до "людей з мозгами"? Особисто я - наукову та творчу інтелігенцію, але ні в якому разі не люмпен!
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Да ты наивный... Это лабораторная разработка, причем их есть два подвида этих виирей - значит "трудились" в двух разных лабораториях!
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...а если не все? И из-за 300-т дебилов челобитных можно планировать отдых в Буковель не раньше декабря...
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Та да, без работы, без зарплаты, без денег, без транспорта..я бы даже сказал шикарно отдыхаем.
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В одной статье 2 зебильных "министра" (Криклий и Немчинов) гундят о том, что не относится к их компетенции. Криклий, дороги как поживают- расскажи... Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій - Цензор.НЕТ 2971
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Щас ватные ЗЕбилы ещё на 9 мая пойдут дидов на палках тягать, а потом сезон шашлыков и бухла на природе как любит зебильная ватка..и будет тот каранти ещё долго..да и самому Шапито 95 вирус очень кстати, шоб спихнуть на него весь свой идиотизм и полную.проф непригодность
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Яким боком він до цієї теми? Набридли вже ці некомпетентні.
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а серед них є компетентні? )) Вони там всі клоновані.
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ключ.нік

@zorrozorro1511

·2 ч

Влада вирішила послабити "поводок" та відкрити музеї і бібліотеки....

Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій - Цензор.НЕТ 873
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Весь идиотизм дурантина состоит в том, что чем лучше он соблюдается, тем дольше он продлится. Котовасия закончится только тогда, когда переболеет критическая масса тех, кого зараза берёт вообще (примерно 20% населения). Дурантин только оттягивает этот момент.
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тебе, такому умному, следовало бы знать, что это должно быть не 20% а 80.
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Непонятная ситуация. Рассказывают что народ от безденежья загибается,чуть ли не повальный голод на носу Еще как минимум пол мая карантин.. А потом через месяц, полтора уже могут ехать на курорты, в таком случае у нас не все так плохо. Это так шутка. У нас продолжается рост заразившихся, , понятно что наиболее опасное время это апрельские и майские праздники, т.е. до 12 мая. Но инкубационный период 14 дней. А значит только 25-26 мая будет ясно что к чему.. Какой отдых планировать, разве что депутатам в Куршавель.
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А работать когда? Какой отпуск? Кто-то уже устал от карантина?
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