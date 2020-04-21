 Если все будут соблюдать правила безопасности, реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть, кривая заболеваний не растет", - сказал министр.

По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота, но это точно не будет до майских праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что нарушения ограничений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Московского патриархата (УПЦ МП) могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях, без смягчения.