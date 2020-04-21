 Скоро Еврокомиссия объявит о выделении Украине 1 млрд. евро для борьбы с коронавирусом, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро.
Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые выстраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет.
Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров".
для отримання оргазму у ПЄтєлюбів )))
Но только при условии , что Пэдра опять сделают презиком , а Бутусова назначат его главным советником .
А иначе никак ...
Жалюгідні пройдисвіти, це вас тре пожаліти за вашу вузьколобість та розумову обмеженість.
Кроме этого, коронавирус может быть и у Арсения Яценюка, который последний месяц не выходил из офиса олигарха. С большой долей вероятности Ринат Ахметова заразил коронавирусом и лидера майдана 2013 Арсения Яценюка.
Об этом сообщает EJ
ЕJ -відомий фейкомет
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .
Головне оголосити першому Новину /ПЕРШЕ ПРАВИЛО ПІАРУ
навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати"
отправил в Оман с мацкалями договариваться
заставил зеленского посадить патриотов и вернуть Портнова
заставил прокурором поставить РегиАнальную подстьлку
и зеленский и барыга должны висеть на одном каштане
скиздят
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .
Головне оголосити першому Новину /ПЕРШЕ ПРАВИЛО ПІАРУ
навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати" ))
чекаю підтвердження що це саме так ))))))))))))
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .
Головне оголосити першому Новину /ПЕРШЕ ПРАВИЛО ПІАРУ
навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати"