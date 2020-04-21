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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Экономика
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 Скоро Еврокомиссия объявит о выделении Украине 1 млрд. евро для борьбы с коронавирусом, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию, что Еврокомиссия согласовала выделение помощи странам-партнерам, в результате которой Украина получит миллиард евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Порошенко отметил: "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро.

Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые выстраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет.

Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3190564
 
   
 Топ комментарии
 
Бубочка узнает это через Ермака, который узнает это от ФСБ
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ПРЕЗИДЕНТ всегда остаётся президентом.
Чего не скажешь о сегодняшнем ушлёпке, который не стал и не станет президентом. НИКОГДА.
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яка розкішна тема... ))

для отримання оргазму у ПЄтєлюбів )))
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Скоро прилетят арктурианцы и дадут нам 2 (два!!!) млрд. межгалактических доларей .
Но только при условии , что Пэдра опять сделают презиком , а Бутусова назначат его главным советником .
А иначе никак ...
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он так старается!!! Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5584
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Несчастный олигарх...какая непреодолимая жажда власти ради власти....Петенька где то даже жаль тебя, неужели и правда не в деньгах счастье ?
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отакої.. Ви ж тут нещодавно закидали йому жадібність та "марад'орство".. То що, гроші Пороху вже не потрібні на вашу думку?
Жалюгідні пройдисвіти, це вас тре пожаліти за вашу вузьколобість та розумову обмеженість.
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ЗЕботы еще не все выср@лись. После пересменки еще подтянутся
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«Заграница нам поможет». (с)
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А где новости о том, сколько магазинов шоколадных открыто? И когда будет новая фабрика? А нет, год назад открыли новую. Ещё в Голосеево самый грязный воздух - всегда. Никто не знает почему? Денег дадут? Под какой процент? Внуки рассчитаться?
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От такой новости у ЗЕли и его шайки аж руки затряслись ! Нужно срочно лечить их вирус воровства тюремной обсервацией !
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прими в свою К"А"МАНДУ ПАРАХАБОТОВ и уточни оплату
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У Ахметова диагностировали коронавирус и сейчас он проходит лечение в самоизоляции в своем дворце под Киевом. 4 бригады врачей круглосуточно помогают Ахметову встать на ноги.
Кроме этого, коронавирус может быть и у Арсения Яценюка, который последний месяц не выходил из офиса олигарха. С большой долей вероятности Ринат Ахметова заразил коронавирусом и лидера майдана 2013 Арсения Яценюка.
Об этом сообщает EJ
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скоріше всього фейк....
ЕJ -відомий фейкомет
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Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2603П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .


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навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати" Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 698
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Якби не проєвропейский напрямок руху Порошенка під час його президенства, то зараз Україні допомагали би касаби, примусом пакуючи українців у вагони і вивозячи у тайгу щоби "они там дышали свежим абсолютно безвирусным, безбактериальным, живительным и омоложающем воздухом, занимаясь арбайтэн на благо великий российский империа".
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Упороті порохоботи не бачать ні волонтерський рух,ні добробати,Лише Велич Петра...((
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также Барыга подсунул зеленскому Ермака-мудака
отправил в Оман с мацкалями договариваться
заставил зеленского посадить патриотов и вернуть Портнова
заставил прокурором поставить РегиАнальную подстьлку
и зеленский и барыга должны висеть на одном каштане
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дааа такое жалкое зрелище , продолжает пытаться примазаться к хорошим новостям, надеется рефлекс выработать у людей.....
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А раптом Пецу друзі наіпали, тоді яак? ..... не кажи гоп ...
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не давайте им денег
скиздят
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А какое отношение к этому имеет Барыга ? Это еще не известно , может дадут а может нет
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дааа такое жалкое зрелище , продолжает пытаться примазаться к хорошим новостям, надеется рефлекс выработать у людей.....
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упорно пытается....тактика не приносит результатов, но по другому не умеет
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П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .

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навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати" ))
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еслиб не журналисты, писать лишь бы что за деньги, ну ведь ни о чем статья...
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стаття про те,що Порошенко через своїх друзів у Євроспілці ПЕРШИМ взнав,що Україні надають допомогу..)))
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ПОРАДА.спокійніше ставтесь до маргіналів ,прихильників Петра....
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Як же болісно зеботи переживають цю новину. Гроші дають не зеленському, а Україні. А випросив їх Порошенко, за що йому честь і хвала і велика вдячність.
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Євроспілка дала Допомогу Не Україні ,А "ЄС" І Порошенко.

чекаю підтвердження що це саме так ))))))))))))
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П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .

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навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати"



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Рошен уже работает глашатаем при блазне, не знаю сколько он за это имеет, а возможно волонтерит.
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А яким боком Порошенко до цього ? Ти вже на смiтнику iсторii
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А какими краями к этому лярду вонючка Порошенко? И какие-такие «друзья в Брюсселе» бывают у вонючек? Где-где, а в Брюсселе сортировать умеют - кто вонючка, а кто вопросы решает. Лярд, конечно же, распилят и освоят, но без вонючек.
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статья о том, что петя старается бежать впереди паровоза, и авансом прилепиться к хорошей новости в будущем, в надежде, что все подумают, что он к этому причастен)))петя смешон и жалок, был и продолжает....
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