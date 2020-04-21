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 Политика Украины
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 Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский

Президентство - нелегкая, очень требовательная и ответственная работа.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии для BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно президентства, я не буду скрывать, что это нелегкая работа. Она очень требовательная и ответственная. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько снижает наш турборежим. Но мы не прекратим укреплять Украину", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.

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"Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел", - отметил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3190563
 
   
 Топ комментарии
 
та якби не корона, зеля в турборежимі помчав би на 9 травня до фуйла.
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та якби не корона, зеля в турборежимі помчав би на 9 травня до фуйла.
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чом,би,його турборежимом неперемололо...Турбо ублюдка, - турборежимом
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Президент Володимир Зеленський робив тести на виявлення COVID-19 кілька (десятків?) разів. Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3231
Про це він розповів в коментарі для BBC News Україна.
"Сам я, звісно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі й щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, - дуже звузилося... Я сам проходив ПЛР-тест кілька (десятків) разів. На щастя, усі - негативні", - сказав він.
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Пусть перед этим Онуфрия или Новинского поцелует.Тогда мы его зауважаем.
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ДБР епідемія до лампочки. Пресує патріотів у турборежимі.
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Это зеленое падло пусть ответит почему в стране каждый 5 больной коронавирусом медик? Почему не подготовили медиков и медицину к пандемии, хотя врали что все готово? Не было долго защитных костюмов, в то время как Скалецкая в Санжарах развлекалась в костюме. Почему закупки защитных костюмов начались только через 3 недели от распоряжения о закупках? Почему закупили костюмы у китайцев в два раза дороже, а украинским производителям недорогих костюмой отказали? На жизнях и здоровье украинцев карманы себе набиваете?
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Хай краще в турборежимі напише заяву на звільнення з поста президента
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как определить что зеленский врет? Если открывает рот -значит врет.
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У меня только одна ассоциация на слово "турборежим", это - ПОНОС!!!

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Зеля ! Твої жарти вже не смішні.
Турборежим по зміцненню країни... Ну ДЕ ?!
Мовчав би вже.
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Цікаво, хто так у вуха йому вкладає оцей турборежим і для чого?
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неправильное соотношение: должно быть три "наташи" и один, кто спрашивает.
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Я так понял это из сценария к новому выпуску Квартала-95?
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Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют присоединение Украины к Лугандону, но мы не остановимся, - Зеленский
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Не пригадаю, шоб Порох так жалівся, шо з дітьми не бачиться.
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Так он их сам в Лондон отправил .Вместо того чтобы в Армию или украинский университет
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А он с мерией в 95 кывартал переедет,это к бабкам поближе.
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Когда я слышу "турборежим" ,то сразу представляю как говно несётся по трубам ).
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вот бы его срок завершился в турборежиме - пятилетка за 1,5 года
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Так и хочется продолжить последнии «жалобы» преЗедента о семье:
«я - устал, я - ухожу»(с).......
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він не хоче визнати,що є неуспішний президент а країна під його керівництвом тільки накопичує багаж помилок та невдач.
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Как по мне он просто уже в наглую тролит своих ЗЕбилов. Всё он прекрасно знал и понимал с самого начала, а сейчас просто стебёца на тупыми гоями.
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Та нічого він не розумів. Щоб розуміти потрібні мізки. А це зірванець, вискочка.
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Продолжать в турборежиме это он имел ввиду расширять дыру в бюджете которая уже щас - 300 ярдов??
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Спинку, годі вже торгувати, бо нема вже чим здачу давати
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Андрей Пионтковский: "Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой
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Даже умирая от голода я за тебя мой президент.
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ты кто по национальности будешь? Русский? Да иди на буй русский.
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сейчас такой сарказм может быть опасен для жизни....
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Янукович - я делал то же но не так быстро...Вова у тебя все будет быстрее!
Вспомни как ты мне советовал учится голубей ловить!Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4302
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О чем он? Какой турборежим? И что сделали за год после обещаний на стадионе? Все давно спускается на тормозах под гасла!
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Слава богу. А то б уже все просрав би, що ще залишилось
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г-н Зеленский, а не пора ли Вам Уже "Турбоздрыснуть" куда-нибудь?
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Возможно, придется молится во славу коронавируса, который замедляет зеленский турборежим. Ибо продлевает жизнь государства Украина.
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гребанный псих в турборежиме....
вали уже к своим деткам и маме Римме .. - одолжение нам делает бестолочь... Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3805

Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.Источник: https://censor.net.ua/n3190563
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ЗЕбилы сидящие дома без работы, без зарплаты, без денег и без транспорта, с туманным будущим полностью тебя поддерживают, и требуют турбировать турбо режим ещё турбовее.
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Ну чтож такое,опять турботорможение придется включать?А так хотелось без этого.
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"Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми"

Задолбал со своей семьей и детьми. У всех президентов есть семья и дети. Всем не удается достаточно побыть с семьей. И только этот артист строит из себя семьянина примерного, каждый день талдычит, как попугай, про свою семью, рассчитывая на сочувствие лохтората женского пола. Никак из роли не выйдет.
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можна подумати він з тією "семьой" був до президентства.. Тягався по росіям весь час. До дітей ніякого діла не було. А тут пригадав раптом що "семью нє відіт".. Дешеве брехло.
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Единственное его достижение - наел харю в турборежиме, в экран скоро не поместится.
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зеленский ти довбень тупорилий, ссикло!! турборежимний, млять!!
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Всё норм., всё по старому сценарию: выбрали президента, теперь одна задача - 5 лет поливать его овном и говорить, что такого ещё не было.
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Святі їжаки! Воно хворе! Госпіталізувати терміново! Як я надіявся. Надіявся на те, що цьому довбню можливо вже хоч щось починає доходити, що він 0 повний, за кожен місяць його прєзідєнства країна буде відходити роками (якщо ця країна ноги не протяне в найближчій прспективі). Воно ще тупіше ніж я очікував.
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Ты даже в баночку поссать не мог, даже в обычном режиме... чучело.
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вавка в голові українського виборця "уповільнює турборежим".
Пис, а з боку виглядає ніби слуги урода радіють виникненню цього вірусу. Хоч на нього можна звалити всі свої помилки та неспроможність.. Просто "бінго" якесь для слуг урода.
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Полный турбопиз...ц. Зебилы, силоса для вас может не хватить))
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У фейсбуке кловуна будут друг другу рассказывать как вкуснее приготовить билетики на Шапито 95..
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Скоро герой видосиков доразоткровенничается, что эбаут козу. Хотя видно ,что это был козел, который взял героя прямо в мозг.
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Минус 300 лярдов в бюджете до коронавируса это такой турборежим?
Что бы не ляпнуло это недоразумение зебыдло все-равно схавает..
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Вовочка, а что ты будешь делать после твоего позорного ухода с Банковой?
Предлагайте варианты.
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К сожалению, для его физического ухода с Банковой нам всем там надо физически проявится.
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Може не втече, а буде на піаніно бряцати отим самим. Прикольно буде.
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Так у нас карантин всего то ничего с 12 марта, 41 день. А до того значит был "турборежим", ну и как успехи... до 12 марта.
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ЗЕ-команда біжить по ескалатору проти руху.Зі сторони такі люди виглядають нерозумними але собою вони страшно гордяться.Вони запрограмовані на шоу і шумовий ефект.Шкода що шоу затягнулось.Пора б вже номер на біс.
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так і хочеться заволати - хлопці хто там блище до ціэї падлюки та в#біть його чим важким щоб воно с#ка замовкло навіки
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Достижения Зеленского турборежима: рекордное падение производства, пирамида ОВГЗ, весенняя посадка граждан страны на карантин и последующий голодомор, уничтожение малого бизнеса по заказу корпораций, преступный закон о продаже земли. Зеленский спасите страну от себя уйдите пожалуйста в отставку!!

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Є дуже порста і елементарна аксіома для всіх авантюристів різних напрямків і походжень. "Не вмієш - не берись. А, якщо взявся - відповідай і на інші обставини не зозіхай.

Є дуже проста і елементарна аксіома для оцінки народом пройдихвостів і авантюристів. "Не виконав за рік хоч 30% своїх передвибочих обіцянок - готуйся з пляжу.

Чому Порох отримав -73%? Відповідь на поверхні. Саме такий відсоток своїх обіцянок він не виконав.

Думай, Зеля, якщо є чимось і хоч для чогось...
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вова, холодильник побеждает телевизор.
когда кушать нечего, работы нет, то пофиг на твой турборежим и прочую шнягу из телевизора.
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Хотелось бы чтобы ты исчез из жизни Украины в турборежиме вместе со всем своим кварталом
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дебил! вы же вышли из турборежима ДО КОРОНКИ !!! Мразь пиарочумная!
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