 Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии для BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно президентства, я не буду скрывать, что это нелегкая работа. Она очень требовательная и ответственная. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько снижает наш турборежим. Но мы не прекратим укреплять Украину", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.
"Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел", - отметил президент.
Про це він розповів в коментарі для BBC News Україна.
"Сам я, звісно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі й щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, - дуже звузилося... Я сам проходив ПЛР-тест кілька (десятків) разів. На щастя, усі - негативні", - сказав він.
Турборежим по зміцненню країни... Ну ДЕ ?!
Мовчав би вже.
«я - устал, я - ухожу»(с).......
Вспомни как ты мне советовал учится голубей ловить!
вали уже к своим деткам и маме Римме .. - одолжение нам делает бестолочь...
Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.Источник: https://censor.net.ua/n3190563
Задолбал со своей семьей и детьми. У всех президентов есть семья и дети. Всем не удается достаточно побыть с семьей. И только этот артист строит из себя семьянина примерного, каждый день талдычит, как попугай, про свою семью, рассчитывая на сочувствие лохтората женского пола. Никак из роли не выйдет.
Пис, а з боку виглядає ніби слуги урода радіють виникненню цього вірусу. Хоч на нього можна звалити всі свої помилки та неспроможність.. Просто "бінго" якесь для слуг урода.
Что бы не ляпнуло это недоразумение зебыдло все-равно схавает..
Предлагайте варианты.
Є дуже проста і елементарна аксіома для оцінки народом пройдихвостів і авантюристів. "Не виконав за рік хоч 30% своїх передвибочих обіцянок - готуйся з пляжу.
Чому Порох отримав -73%? Відповідь на поверхні. Саме такий відсоток своїх обіцянок він не виконав.
Думай, Зеля, якщо є чимось і хоч для чогось...
когда кушать нечего, работы нет, то пофиг на твой турборежим и прочую шнягу из телевизора.