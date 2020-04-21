 Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мне очень хотелось бы сказать: давайте все откроем сразу же. Прямо с утра. Правительство поставило защиту здоровья граждан на первое место, но оно, конечно, отвечает за сохранение эффективности производственной системы. Но такое решение было бы безответственным. Это резко поднимет кривую заражений бесконтрольно, это разрушит все усилия, которые мы прилагали до сих пор", – заявил премьер.

По словам Конте, новый план будет представлять собой правила "сосуществования с вирусом". В частности, разрабатываются идеи безопасного пользования общественным транспортом. Более подробно с новыми мерами общественность ознакомят до 26 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия готовит послабление карантина с 4 мая

Выступая сегодня в парламенте, глава правительства Италии упомянул, что требование ношения масок останется.

"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина", – сказал Конте.

Также смотрите: "Просто спасибо", - итальянцы поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19. ВИДЕО