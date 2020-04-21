 Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мне очень хотелось бы сказать: давайте все откроем сразу же. Прямо с утра. Правительство поставило защиту здоровья граждан на первое место, но оно, конечно, отвечает за сохранение эффективности производственной системы. Но такое решение было бы безответственным. Это резко поднимет кривую заражений бесконтрольно, это разрушит все усилия, которые мы прилагали до сих пор", – заявил премьер.
По словам Конте, новый план будет представлять собой правила "сосуществования с вирусом". В частности, разрабатываются идеи безопасного пользования общественным транспортом. Более подробно с новыми мерами общественность ознакомят до 26 апреля.
Выступая сегодня в парламенте, глава правительства Италии упомянул, что требование ношения масок останется.
"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина", – сказал Конте.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
Зачем так сливаешся?
Я верю в тебя, у тебя все получится)))
Инфа начинает просачиваться, а спецслужбы раскопают все подробности, слишком много стран пострадает.
И кацапы с китайсами ответят по-взрослому за свои опыты...!
"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина" - по полторашке на итальяно на ровном месте
стрімко . Ще страшніші епідемії, природні катаклізми, величезні міграції та масові збройні конфлікти за базові ресурси стануть нормою вже через 5-10 років.