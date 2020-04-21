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Все про:Италия (1124) карантин (3474) Конте Джузеппе (17) COVID-19 (4244) коронавирус (2967)

 Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте

С 4 мая в Италии начнет действовать план выхода из режима полной блокировки, введенный в связи с вспышкой коронавируса. Итальянцам придется учиться сосуществовать с вирусом.

 Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мне очень хотелось бы сказать: давайте все откроем сразу же. Прямо с утра. Правительство поставило защиту здоровья граждан на первое место, но оно, конечно, отвечает за сохранение эффективности производственной системы. Но такое решение было бы безответственным. Это резко поднимет кривую заражений бесконтрольно, это разрушит все усилия, которые мы прилагали до сих пор", – заявил премьер.

По словам Конте, новый план будет представлять собой правила "сосуществования с вирусом". В частности, разрабатываются идеи безопасного пользования общественным транспортом. Более подробно с новыми мерами общественность ознакомят до 26 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия готовит послабление карантина с 4 мая

Выступая сегодня в парламенте, глава правительства Италии упомянул, что требование ношения масок останется.

"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина", – сказал Конте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190562
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно. Ведь резкая отмена идиотского дурантина резко покажет его идиотизм. Как только идиотизм станет очевидным, общество захочет примерно наказать мууудрые власти. Например поступить как с Муссолини... Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 8967
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С нетерпением жду твои селфи в инфекционке.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
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Сам то хоть понял, что написал?
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нет. пока злоба у людей пройдёт. итальянцы отходчивые: солнышко, фрукты, море, хорошая музыка...
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морське йодоване повітря шкодить поширенню вірусу,робіть висновки....Спалені соснові ліси,теж,шкодили поширенню...Нічого,немав на увазі... Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте - Цензор.НЕТ 4943
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Конечно. Ведь резкая отмена идиотского дурантина резко покажет его идиотизм. Как только идиотизм станет очевидным, общество захочет примерно наказать мууудрые власти. Например поступить как с Муссолини... Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 8967
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С нетерпением жду твои селфи в инфекционке.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
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Что сделаешь, если не дождёшься? Признаешь себя публично кАзлом?
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Народ с нетерпением ждёт разоблачения мировых заговоров.
Зачем так сливаешся?
Я верю в тебя, у тебя все получится)))
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ты просто несёшь нечто не в тему. даже если и хочешь не послать тебя, сделать это оччень трудно. Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте - Цензор.НЕТ 5550
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Для чого ти з цим тролем кончєним сперечаєшся, це ж його заробіток, воно ж ні на що в житті більше не здатне крім воняти.
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Ну ну, складно звонишь, дурилка картонная...

Инфа начинает просачиваться, а спецслужбы раскопают все подробности, слишком много стран пострадает.
И кацапы с китайсами ответят по-взрослому за свои опыты...!
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Ты это, повежливей, о существо непонятного пола. Уже нахамил "не тому" и кастрировали? Да? Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте - Цензор.НЕТ 6991
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*****, в твоей мацкве очереди скорых на здачу больных больше 9 часов, а половину возможно при сдаче уже жмуров, так это что тоже идиотская постановка?
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пшёл вон, кацапчег. быдлохамов не кормлю. так и передай куратору из ФСБ. пусть методичку поправит.
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))))))))))Даун казламордый, все суки скрепоносные подохните! Твари.)))))))))))
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Ты где, сученок?))))))))))) Твой сцарь Х@йло!)))))))))))
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Таки на вакцину примусову роблять ставку ці дятли
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і не факт,що її винайдуть як у випадку "віл-сніду".
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Але,ж,з помпою шукати будуть...Інколи процес більш захоплюючий ніж результат....Пожар ,наприклад....
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а хто не будет - 17,000 итальянских дойчмарок в переводе с доллара на франк в фунтах стерлингов...
"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина" - по полторашке на итальяно на ровном месте Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 4979
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Вакцинуйтесь на здоровья, бо вас якось мало померло в порівнянні з минулим роком.
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якщо чесно, то людей, занадто багато живе на Землі і населення продрвжує зростати досить
стрімко . Ще страшніші епідемії, природні катаклізми, величезні міграції та масові збройні конфлікти за базові ресурси стануть нормою вже через 5-10 років.
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Вакцина може і ніколи не буде винайдена.А якщо цей вірус піде на спад і нових випадків інфікування не буде,то маски не будуть потрібні взагалі.Та й в жарке літо в них буде дискомфортно дихати.
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"співіснування з вірусом"... а дарвіністи твердять що ми, не віруси вершина харчового ланцюга. і як їм вірити безмозглим.
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До вакцины еще далеко.. В лучшем случае 1,5-2 года, может даже 4. А возможно ее не изобретут ни когда. Поэтому начинаем привыкать, маска и 1,5 метра друг от друга. ( фантастика в действительности)
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Залишилось ще трошки почекать. Просто італійці не знають що Зеленський пообіцяв нагороду в 1 млн. баксів тому хто винайде вакцину. Тож справа майже вирішина. Вже мабуть черга бажаючих отримати мільйон від нашого блазня.
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Історія боротьби Трампа проти щеплень має давнє коріння. Ще в 2014 році він опублікував в своєму «Твіттері» наступну заяву: «Якби я був президентом, то наполягав би на правильних вакцинах і не дозволив би масову вакцинацію, яка викликає у дітей аутизм».
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