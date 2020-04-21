 Цена нефти Brent опустилась до 18 долларов за баррель. Такого не было с 2001 года

Как передает Цензор.НЕТ, по таким ценам Brent торгуется на Лондонской бирже ICE.
Цена на этот сорт снижалась до 17,6 доллара, затем несколько "отскочила". В то же время стоимость Brent с поставкой в июле не опускалась ниже 22 долларов за баррель.
Американская марка WTI с поставкой в июне достигала минимума за день в 7,2 доллара, с поставкой в июле - в 18 долларов.
Наконец-то информационное поле очистится от этого инфоговна
"Новоросю" уже и на кремлевских каналах никто и не вспоминает!
Это какими нужно быть тупыми, что бы наступить на одни и те же грабли.
В мире где ВСЯ экономика построена на сжигании углеводородов радоваться отсутствию спроса на эти энергоносители несколько опрометчиво. Вся мировая экономика останавливается - а мы рады. После окончания карантина на какую работу мы собираемся возвращаться? Живя в стеклянном доме опрометчиво бить соседу окна. Хотя если Вы живёте на дальнем хуторе с одной коровой и лошадкой, Вы правы.
Мир не остановился, цивилизованный мир перестраивается просто бешеными темпами. Удаленная работа, обучение, бизнес. Курьерские службы. Страна в смартфоне. Безлюдные технологии производства. Местный и агротуризм.
Всё это требует интеллектуальных затрат, и минимум материальных. Плевать на нефть. Ею просто за копейки тихонько заполняют все резервы, под завязку. А сами тем временем продолжают разрабатывать софт, всякие электро- и гибридные автомобили, развивают инфраструктуру, новое сельское хозяйство, космическое производство и экспансию. Вам даже трудно представить себе, какие процессы сейчас происходят, и в каком темпе.
Вы ведёте речь про постиндустриальное развитие. Обеими руками - за. Но чтоб где то прибыло, обязательно где то убудет. Житель Швейцарии мимо прекрасного альпийского луга проедет на электромобиле, а над ним будет синее небо и электричество ИЗ РОЗЕТКИ. Сколько условного угля спалит китаец для производства батареи? Когда металлургические заводы (без них пока не обойдёшся) будут работать от солнечных батарей? Прибыль от ветряка меньше стоимости условного топлива на его производство.
Сколько сказочников разрабатывает в удаленном доступе софт, а к ним на электромобилях приезжают курьеры. Космическую экспансию без термояда не обсуждаем?
Но почему , черт возьми , ни бензин , ни газ у нас не дешевеют ???
В общем в связи с беспрецедентным снижением цены на нефть, бензин в Украине подорожает...."
Ведь если бы все ( ВСЕ) украинцы договорясь предварительно перестали покупать бензин , хотя бы неделю-две , цены поползли бы вниз .
Но люди не способны на такое элементарное , временное сотрудничество .
Это начисто отметает постулат о равенстве людей , ибо получается , что каждый считает себя умнее остальных , исключительнее и важнее .
А тепер барабанний дріб......
акциз з податків на дороги?
їх ремонтувати не будуть взагалі????
Реформы, которые были проведены в 90-х, создают России запас прочности на ближайшие годы. Реформы, многие из которых были проведены под диктовку ненавистного Запада и МВФ. И теперь именно эти реформы позволяют русским надувать щеки и грозить Западу Кузькиной матерью и дают деньги их пропагандистам рассказывать везде, в том числе и на украинских телеканалах, о том, какой вред приносит МВФ".
Источник: https://censor.net.ua/b3190310
Уверен, что все страны мира выстояться в очередь, чтобы купить эти товары
А иначе, с такой ценой на нефть и газ будет совсем туго