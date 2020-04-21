 Цена нефти Brent опустилась до 18 долларов за баррель. Такого не было с 2001 года

Как передает Цензор.НЕТ, по таким ценам Brent торгуется на Лондонской бирже ICE.

Цена на этот сорт снижалась до 17,6 доллара, затем несколько "отскочила". В то же время стоимость Brent с поставкой в июле не опускалась ниже 22 долларов за баррель.

Американская марка WTI с поставкой в июне достигала минимума за день в 7,2 доллара, с поставкой в июле - в 18 долларов.

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