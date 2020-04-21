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 Экономика, За рубежом
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Все про:нефть (1507) цены (2139)

 Цена нефти Brent опустилась до 18 долларов за баррель. Такого не было с 2001 года

Цена на нефть марки Brent с поставкой в июне опустилась до менее чем 18 долларов за баррель. Такого не было с ноября 2001 года.

Как передает Цензор.НЕТ, по таким ценам Brent торгуется на Лондонской бирже ICE.

Цена на этот сорт снижалась до 17,6 доллара, затем несколько "отскочила". В то же время стоимость Brent с поставкой в июле не опускалась ниже 22 долларов за баррель.

Американская марка WTI с поставкой в июне достигала минимума за день в 7,2 доллара, с поставкой в июле - в 18 долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость нефти WTI ненадолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель

Источник: https://censor.net.ua/n3190561
 
   
 Топ комментарии
 
Принц Салман за месяц сделал то, что Путин обещал сделать 20 лет - снял Россию с нефтяной иглы.

Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 6607
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На карантине, но он мысленно с нами...)
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Принц Салман за месяц сделал то, что Путин обещал сделать 20 лет - снял Россию с нефтяной иглы.

Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 6607
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Посміявся,порадувало...То,мабуть модернізована трибуна мордорзею
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В районе замечены банды нагло заливающие по ночам бензин в баки автомобилей.
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А тролі московські все пасуться на цензорі.Вашій недоімперії кранти,ідіть сушити сухарі. Цена нефти Brent опустилась до 18 долларов за баррель. Такого не было с 2001 года - Цензор.НЕТ 9640
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Кремлю скоро даже на троллей и всяких прокацапских говноэкспертов хватать не будет
Наконец-то информационное поле очистится от этого инфоговна
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Хоть одна хорошая новость. Коронавирус вместе с низкой ценой на нефть должны сто процентов сработать против путлера.
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не одна доречі, була хороша новина про підсумки президенства зєлєнського в жабах. Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 2882
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Должны! но не сработают, суки!, как всегда!!! Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 1743
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Почему как всегда? Разве совок не отправился вслед за рассеянской империей на помойку истории? Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 7569
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Добре,що опустилася...Погано,що не опускаються ціни на пальне й газ....Щось,в нас,однобічна Криза Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 4187 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 4553
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Нафтав 2-3 рази,бензин на 10 відсотків...
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Не на 10 а на 30. В том году цена была по 30 на заправках. К тому же нефть сырьё, а бензин продукт, в котором и транспорт и работа и прибыль и налоги с акцизами. Так что всё закономерно.
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Якщо на клітці слона,побачиш напис "муха" невір,очам своїм... Непереконливо... Калькуляцію плиз....
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Три класса окончил? Комп осилил? В состоянии сам посчитать. Здесь прислуги нет.
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Шо такое? Калькулятор поломался? Или в гугле забанили?
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Пошли бить москаля! Пошли! А если он нас? А нас то за шо???
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бьют, и бьют русскую паскуду регулярно.
"Новоросю" уже и на кремлевских каналах никто и не вспоминает!
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Серьёзно думаешь, что при равных условиях вы могли бы хоть что-нибудь противопоставить Украине ? Состоялись бы вы без нас ? Да газ ваш вырабаты вали бы только ваши желудки . У вас даже "звёзды" на 80% это наши гастарбайтеры...
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объясни нам чувашское коми что такое москваля?
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Воистину нет на этой Земле существ дебильней, чем мокши)) Для умственных инвалидов - это не украинцы пришли под рязань бить москаля, это москали пришли на Донбасс и в Крым убивать украинцев. Та что "а нас за шо?!!! " - это визжат москали, когда украицы, которых они приехали пастрелять зажарят очередной камаз мокшей)) А так же вы очень смешно истерите -"Хахлы Ваааню убили ыыы! низабудим-нипрастим ыыы!"))
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Не думал, что при одной жизни увижу как рашка схлопнется дважды)
Это какими нужно быть тупыми, что бы наступить на одни и те же грабли.
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а то я смотрю, что там за вой на мордовских болотах. это удмурты так вяличие выражают.
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Живи долго и счастливо!!! Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 4910 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 3633
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Сплюньте чтоб не сглазить.
В мире где ВСЯ экономика построена на сжигании углеводородов радоваться отсутствию спроса на эти энергоносители несколько опрометчиво. Вся мировая экономика останавливается - а мы рады. После окончания карантина на какую работу мы собираемся возвращаться? Живя в стеклянном доме опрометчиво бить соседу окна. Хотя если Вы живёте на дальнем хуторе с одной коровой и лошадкой, Вы правы.
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та тьфу на этих монголоидных свинособак.
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: )
Мир не остановился, цивилизованный мир перестраивается просто бешеными темпами. Удаленная работа, обучение, бизнес. Курьерские службы. Страна в смартфоне. Безлюдные технологии производства. Местный и агротуризм.
Всё это требует интеллектуальных затрат, и минимум материальных. Плевать на нефть. Ею просто за копейки тихонько заполняют все резервы, под завязку. А сами тем временем продолжают разрабатывать софт, всякие электро- и гибридные автомобили, развивают инфраструктуру, новое сельское хозяйство, космическое производство и экспансию. Вам даже трудно представить себе, какие процессы сейчас происходят, и в каком темпе.
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мордва та мокша завжди за своє виють від зайвої хромосоми... ))
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Ещё раз. При отсутствии холодного термояда всё существование цивилизации построено на сжигании углеводородов. Отсутствие спроса (для простоты) на нефть приведёт к прекращению геологоразведки и финансирования новых проектов. Не когда а если экономика начнёт возрождаться нефти просто не будет по низкой цене.

Вы ведёте речь про постиндустриальное развитие. Обеими руками - за. Но чтоб где то прибыло, обязательно где то убудет. Житель Швейцарии мимо прекрасного альпийского луга проедет на электромобиле, а над ним будет синее небо и электричество ИЗ РОЗЕТКИ. Сколько условного угля спалит китаец для производства батареи? Когда металлургические заводы (без них пока не обойдёшся) будут работать от солнечных батарей? Прибыль от ветряка меньше стоимости условного топлива на его производство.
Сколько сказочников разрабатывает в удаленном доступе софт, а к ним на электромобилях приезжают курьеры. Космическую экспансию без термояда не обсуждаем?
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если ето так и твоя паРаша такая богатая, то почему ти пошла работать ольгинской ******, за миску баланди и казенную юбку!
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не тупі тетя мотя, не спрос а її велика кількість...
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Чем дешевле жечь углеводороды, тем больше можно и создать и продать. Так что в минусе только те кто продаёт эти самые углеводороды. Остальные в плюсе.
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Всё уже было, и не раз. Кацап и араб при отсутствии денег перестанут вкладывать в нефтедобычу. Упадёт объём нефти на рынке. Цена подскочет, натянут тех кто сейчас в плюсе. С дорогой нефтью начнут разрабатывать сланцы. Нефти станет много, цена упадёт. Змея укусит себя за хвост.
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Всё это , конечно , прекрасно .
Но почему , черт возьми , ни бензин , ни газ у нас не дешевеют ???
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"Как "давно обсудили в специализированных темах" - это только нефть дешевеет потому, что её никто брать не хочет. А у бензина строго по этой же причине подешевение откладывается, как минимум, до осени. И даже дорожать будет тоже поэтому: нефть закуплена раньше, т.е. задорого, постоянные расходы заправок не снижаются и даже растут, а народ на заправки деньги не несёт.

В общем в связи с беспрецедентным снижением цены на нефть, бензин в Украине подорожает...." Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 2602
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Тогда получается , что высокая цена на бензин существует только потому , что люди не способны объединится даже ради своей выгоды , даже на короткое время .
Ведь если бы все ( ВСЕ) украинцы договорясь предварительно перестали покупать бензин , хотя бы неделю-две , цены поползли бы вниз .
Но люди не способны на такое элементарное , временное сотрудничество .
Это начисто отметает постулат о равенстве людей , ибо получается , что каждый считает себя умнее остальных , исключительнее и важнее .
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У вас может и не дешевеет, у вас вообще ***** президент. А в Украине горючка на заправках существенно припала.
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Я вспоминаю 90-е. Вопросы о цене товара на местном базаре крутились вокруг стоимости доллара. Почему так дорого -так доллар же подорожал. Почему так дорого -так доллар же вниз пошел. Вывод - нам от того что нефть ушла в минус будет все равно только дороже. И объяснять эту нескладуху будут уже не торговки, а дипломированные государственные прохиндеи.А уж среди зеленой братвы таких большинство.
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как говорят. Сейчас происходит полная и окончательная набутылизация русни.
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Якщо "чорне золото" таке дешеве, то нафтопродукти повинні бути дешевими (бензин, дизпаливо, мастило).
А тепер барабанний дріб......
акциз з податків на дороги?
їх ремонтувати не будуть взагалі????
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а шо дороги ктото ремонтировал последние 6 лет? или я что пропустил в этой потужной мыролюбности?
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А если раху потыкать палкой она будет шевелицца, не, хто в курсе ???
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конвульсии будут с повизгиванием **********.
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Якби з рік-півтора потрималася на цьому рівні, то разом з коронавірусом відійшла б в пекло і Импердія. Відсвяткували б два свята разом. Так економніше.
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От я про це. Як можна привязувати акциз до ремонту доріг, коли ціна відємна.
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Так вроде как писали что вообще в минуса пошла? Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 3932
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С иглы нефтяной принц снял лишнехромосомных, посмотрим на ломку.
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с иглы сняли но очень глубоко посадили кацапню на бутылку.
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"...Надолго такая ситуация? Не факт. А скорее всего точно нет. Как только карантин закончится, мировая экономика начнет быстро восстанавливаться. А с ней начнет восстанавливаться и спрос на нефть. Самолеты снова станут летать. Машины снова поедут. Это кардинально отличает ситуацию от конца 80-х. Так что рано радоваться, что Россия подходит к своему концу. Хотя мысль сама по себе очень приятная. И совпадений достаточно много. Но что отличает Россию от СССР - это наличие рыночной экономики.
Реформы, которые были проведены в 90-х, создают России запас прочности на ближайшие годы. Реформы, многие из которых были проведены под диктовку ненавистного Запада и МВФ. И теперь именно эти реформы позволяют русским надувать щеки и грозить Западу Кузькиной матерью и дают деньги их пропагандистам рассказывать везде, в том числе и на украинских телеканалах, о том, какой вред приносит МВФ".

Источник: https://censor.net.ua/b3190310
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Наконец-то россия слезла с нефтяной иглы и может начинать производить у себя товары с высокой добавленной стоимостью, в частности: лада калина, ётафон, элетромобиль иж, убийца теслы, сухой говноджет, процессор для компьютера "Эльбрус".
Уверен, что все страны мира выстояться в очередь, чтобы купить эти товары Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 8765
А иначе, с такой ценой на нефть и газ будет совсем туго
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