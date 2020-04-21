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 Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов

Работники скорой помощи Харькова не обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты.

Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в ведении коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" 8 подстанций, в каждой из которых от 7 до 14 бригад (всего бригад в городе 98). Численность каждой подстанции - от 60 до 150 человек, состав одного экипажа от 3 до 5 человек.

"Унизительность системы, страх потерять работу, вранье, зависимость работников скорой от руководителей заставляют медицинских работников скорой рисковать больше, чем нужно в разы", - сообщил Сапронов.

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Удалось получить правдивую информацию о плачевном состоянии от работников самой большой станции города - №1, расположенной на улице Отакара Яроша.

"Мы сегодня подарили 1000 штук респираторов FFP3 и 100 многоразовых защитных щитков, завтра привезем 12 термометров из расчета одного на машину. Мы попробуем максимально помочь 1 или 2 самым большим подстанциям скорой", - отметил бизнесмен.

Он также сообщил, что после передачи средств защиты, волонтерам позвонила главный фельдшер центра медицины катастроф Людмила Федорова. Женщина заявила, что она решает "что нам надо и на какую станцию распределять".

Сапронов обратился к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру с вопросом, будут ли дальше работать на своих местах чиновники, которые так разговаривают с волонтерами.

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"У меня ультимативные условия к руководителю Центра г-ну Виктору Забаште -

  1. Отстранение от должности г-жи Л.Федоровой
  2. Ее публичные извинения.
  3. В случае увольнения хоть одного работника подстанции на Отакара Яроша, их защитой будут заниматься лучшие адвокаты за мой счет", - также заявил бизнесмен.

Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3190559
 
   
 Топ комментарии
 
Она эту хлебную должность купила или на...сала - никто ее не выгонит....
Спросите у брата Ермака..... Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов - Цензор.НЕТ 3349
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Можно подписаться под каждым словом такого ультиматума.
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Она эту хлебную должность купила или на...сала - никто ее не выгонит....
Спросите у брата Ермака..... Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов - Цензор.НЕТ 3349
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Можно подписаться под каждым словом такого ультиматума.
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Отстранение госпожи Федорой???? Не госпожи Фёдоровой, а тупой пи@ды Фёдорой. Госпожа мля...
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Як,я,її розумію...! Лізуть з захистом й підривають повагу до видатного Керівництва!!! Ще,й,підгажують лярвославському....
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А когда был не экс а вице-губернатор Харьковщины, то не замечал такого, странно!Источник: https://censor.net.ua/n3190559
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Нефіг Шастать ...! Й вірусу заважати...
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А шо удивительного всё быдло, вся мразота почуяла своих при власти и сразу пошла в атаку. Всё прокацапское и воровское отребье которое вернулось в Украину с приходом клоуна., Быдло нутром почуяло своих....
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Та щоб такий дефіцит - і повз неї! Звісно ж - розхвилювалась!
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Тупа тварина. Прив'язати її в брудних панталонах до стовпа посеред площі та влаштувати громадське piss bukkake.
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А вот это и есть то, с чем так боролась Супрун, чтобы эти местные царьки улетучились, но зебильное стадо захотело все вернуть взад! Вернули, наслаждайтесь!
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Скорее всего решила подзаработать на распределении.
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Тварь она самая настоящая - тварь, такой место лишь в туалете убирать, а не больных лечить.
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Главный фельдшер - главней фельдмаршала? Чи й не должность!
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