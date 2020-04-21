 Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов

Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в ведении коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" 8 подстанций, в каждой из которых от 7 до 14 бригад (всего бригад в городе 98). Численность каждой подстанции - от 60 до 150 человек, состав одного экипажа от 3 до 5 человек.

"Унизительность системы, страх потерять работу, вранье, зависимость работников скорой от руководителей заставляют медицинских работников скорой рисковать больше, чем нужно в разы", - сообщил Сапронов.

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Удалось получить правдивую информацию о плачевном состоянии от работников самой большой станции города - №1, расположенной на улице Отакара Яроша.

"Мы сегодня подарили 1000 штук респираторов FFP3 и 100 многоразовых защитных щитков, завтра привезем 12 термометров из расчета одного на машину. Мы попробуем максимально помочь 1 или 2 самым большим подстанциям скорой", - отметил бизнесмен.

Он также сообщил, что после передачи средств защиты, волонтерам позвонила главный фельдшер центра медицины катастроф Людмила Федорова. Женщина заявила, что она решает "что нам надо и на какую станцию распределять".

Сапронов обратился к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру с вопросом, будут ли дальше работать на своих местах чиновники, которые так разговаривают с волонтерами.

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"У меня ультимативные условия к руководителю Центра г-ну Виктору Забаште -

Отстранение от должности г-жи Л.Федоровой Ее публичные извинения. В случае увольнения хоть одного работника подстанции на Отакара Яроша, их защитой будут заниматься лучшие адвокаты за мой счет", - также заявил бизнесмен.

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