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 Кулеба поблагодарил Помпео за финансовую помощь на борьбу с распространением COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за предоставление Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19, отметив, что это еще больше укрепит стратегическое партнерство стран и останется в сердцах украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал  в Twitter.

"Готовность Америки возглавить глобальные ответные меры во время сдерживания вируса дома, поистине выдающаяся. Я благодарю моего коллегу Госсекретаря Помпео за предоставление Украине 9,1 млн долларов на борьбу с COVID-19. Это не только еще больше укрепит наше стратегическое партнерство, но и останется в сердцах украинцев", - написал он

Как сообщило посольство Украины в США, США расширят помощь Украине в противодействии пандемии COVID-19 до $9,1 млн. Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление фактов заболевания, техническую поддержку в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3190556
 
 
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бле.ат.ь а кулеба у мистера помпео почему не отсосал еще ? или все таки уже ? Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 7001

целых 9 мильйонов деревянных бесконечных баксов ведь стране выдали !!!!!

ну ниче... помпео себе еще нарисует, ой ФЕД-резерв нарисует в компьютерной программе эксель Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 8872 Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 4380
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