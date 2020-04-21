EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  387  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (3474) школа (2033) Минобразования (1221) COVID-19 (4244) коронавирус (2967)

 Из-за карантина проведение всеукраинских ученических олимпиад отменяется, - Минобразования

Проведение IV этапа всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам отменено из-за общенационального карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.

"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Из-за карантина также перенесен финальный этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН - он должен состояться в ноябре 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Минобразования призвало отменить последние звонки и выпускные вечера в школах

Напоминаем, 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3190554
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На хрен надо. Всё равно из них не будет зелёных избирателей...
 показать весь комментарий
 
 
Нарештi !
Покращення вже сьогоднi !

Из-за карантина проведение всеукраинских ученических олимпиад отменяется, - Минобразования - Цензор.НЕТ 392
 показать весь комментарий
 
 
Не треба нам вчених,вони всі мусорам будуть
 показать весь комментарий
 
А толк от них какой? Нигде не помогают из простых смертных! Моих отличниц и победительниц областных олимпиад Германия БЕСПЛАТНО учит, за что я ей благодарен!
 показать весь комментарий
 
Придется переписывать Правила приема в ВУЗы - там победители таких олимпиад получали доп. балы. Хотя, сейчас вообще вступительная компания под большим Через карантин проведення всеукраїнських учнівських олімпіад скасовується, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7421
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх