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 Полиция Сум начала уголовное производство из-за того, что несколько больниц отказывались принимать на лечение женщину с высокой температурой

Правоохранители в г.Сумы начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что привело к смерти 79-летней женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Вечером 20 апреля в приемное отделение Сумской областной клинической больницы бригадой скорой помощи была доставлена 79-летняя жительница Путивльского района, которая с декабря прошлого года проживала в Сумах у дочери. Женщина имела высокий уровень сахара в крови и высокую температуру тела. Несмотря на все попытки бригады медиков "скорой" оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось, а попытки передать немощную женщину на лечение в несколько больничных заведений областного центра оказались безуспешными - человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели", - сказано в сообщении полиции.

Так, после звонка фельдшера бригады "скорой" в полицию, женщину взяли в приемное отделение Сумской областной клинической больницы, где она и умерла.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190552
 
 
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Саме через таке я пройшов кілька днів тому.
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Добре що залишився живий і не потрапив до лікаря, який має право на помилку.
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Ні. Я намагався зробити рентген своєму пацієнту з підозрою на пневмонію.
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От можеш показати цю новину своєму начальству.
Цікаво, що скаже.
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Скину головному посилання у фейсбук. Іти з роботи- так гучно!
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МЕДЕРЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ!! УРА МЫ ПРОРВАЛИСЬ В НОВУЮ ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ! Раньше в больницы брали но личили токо если есть деньги после реформы теперь даже в больницы не берут без денег!!
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есть бабки может выжевешь а если ты одинокий старик или старуха в деревне то на медецину можешь не расчитывать от слова вообще! средневековъе *****.....
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И? Найдут виновного? НЕТ! Крайнего или "слабое звено. Уж точно, что НИКТО из руководителей этих больниц ответственности не понесет. Потому как они не знали, что творили их подчиненные.
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ща будут выть -то шо з\п малэнька, нэмае кращих спецїв...
Нарїд такий.Ось ї все....
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И что здесь расследовать, все и так ясно - и в тоже время печально, эта женщина не одна такая в Украине...
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Закрыть все вышеперечисленные больницы, посадить всех дохтуров у тюрму, и вааще , зачем такая медицина в области! Пусть усе ездиють у Киев!
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Это только у клоуна по телевизору все офигенно ((((
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