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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Ярославский на Радио Свобода: "Мы разорвем этот вирус, все будет в полном порядке"

Сегодня на Радио "Свобода" вышло интервью Александра Ярославского, в котором бизнесмен рассказал о борьбе с коронавирусом на Харьковщине. Как известно, владелец и президент DCH был одним из участников встречи в Офисе Президента 19 марта, когда обсуждалось участие крупного бизнеса в противодействии пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, интервью опубликовано на сайте Радио Свобода. 

Александр Ярославский поблагодарил Президента Украины за организацию этого совещания: "Я думаю, глав администраций ему не было смысла специально собирать. А мы (бизнесмены) редко бываем у президента, он собрал нас, чтобы задействовать в этой борьбе с коронавирусом". На предположение журналистки, что "области отдали на откуп" Александр Ярославский ответил: "Какой откуп, если такая беда". А на ее вопрос "есть ли у нас государство?" он ответил "Бизнес, как оказалось, у нас точно есть".

Бизнесмен рассказал, что еще до начала эпидемии в Украине он получил тревожное сообщение от своего друга, китайского миллиардера Джека Ма. Потом благодаря ему же узнал, чем ПЦР-тесты отличаются от экспресс-тестов, а затем и смог организовать поставку в нашу страну высокоточных лабораторных тест-систем. Как известно, 50 тыс. ПЦР-тестов Джек Ма передал Украине в дар после разговора с Ярославским, после чего Александр Ярославский купил за свои деньги еще 100 тыс. ПЦР-тестов по $8,5 за единицу. И дополнительно организовал закупку реагентов для всех этих тест-систем. "Без них бы мы тесты на заборах расклеивали", - сказал он.

Характеризуя положение дел на Харьковщине. бизнесмен подчеркнул: "Буду говорить как харьковчанин – конкретно. Я готов себя сравнивать с трактором ХТЗ, потому что мы выпускаем отличные тракторы. Я не отвечаю за Харьковщину, я отвечаю за то, за что я как гражданин взялся. То есть отвечаю за то, чтобы все было хорошо. Я на стороне порядка и дисциплины".

Александр Ярославский так прокомментировал свое взаимодействие с органами власти "Система отработана: власть быстро организовалась, убедила людей, что надо позаботиться о себе, не гулять без дела, а люди у нас дисциплинированные. Я с мэром на контакте круглые сутки. В области, я так понимаю меньше вопросов, но мы регулярно созваниваемся. Губернатор классный парень. Никогда не бывает без шероховатостей, чик-чик-чик все стало на свои места и погнали. Это не то время, когда надо сидеть и дуться друг на друга. Надо работать". А обсуждая совместную с харьковским мэром акцию раздачи продуктовых и лекарственных наборов, бизнесмен напомнил о том, как в свое время власть и бизнес боролись за право проводить матчи Евро-2012 и проводили этот турнир. "Люди нас знают. Знают, что, когда взялись за "Металлист", порвали всех в футболе. Взялись за Евро-2012 – победили. Они знают, что мы победители. То есть, если мы за что-то беремся, то это 100% успех. Люди знают, что Саша и Геша (Геннадий Кернес) — все в полном порядке. Ну, и Алеша (Кучер), конечно. Людям нужна уверенность", - сказал Ярославский.

Отдельно Александр Ярославский рассказал о своей идее создать всеукраинский центр вирусологии в рамках создаваемого сейчас технопарка "Экополис ХТЗ": "Пришла идея создать центр для борьбы с такими эпидемиями. Я даю деньги. Мэр выразил поддержку, что он будет помогать. Центр будет создан на базе клиники завода ХТЗ, потому что там есть помещение 6 тыс кв. м. Мы купим современнейшее оборудование". Бизнесмен пригласил в Харьков ведущих украинских ученых-вирусологов и пообещал награду за изобретение вакцины против коронавируса: "Я не могу дать больше, чем президент, это нетактично. Я не могу дать столько, сколько дал президент, это тоже бестактно. Плюс к тому миллиону, который дает президент Зеленский, я дам миллион минус один доллар — 999 тысяч 999 долларов".

В завершение интервью Ярославский подчеркнул, что остается в Украине и будет прилагать все усилия для борьбы эпидемией. "Я не могу заболеть – кто работать будет, бороться с коронавирусом? И улететь не могу. Аэропорт принадлежит мне, и он закрыт".

Напомним, на днях в Харьков прибыла первая партия медицинского оборудования для вирусологического центра Александра Ярославского 

Источник: https://censor.net.ua/n3190550
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер зебіли оберуть Ярославського президентом!
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Тепер зебіли оберуть Ярославського президентом!
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Правда? А чого тоді зебіли кидаються на Порошенка?
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може тоді вже яробіли?
ви з цими всякими білами - вже трохи ї-банулись.
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"нас нєвозможно збіть с путі, нам по-фігу куда ідті"(с)
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а шо ? трахтори з лукашенківським фльором багатьом совкам подобаються
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уважал Ярославского, может он пьяный?
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повірте - вони спасуть Україну.... Ярославский на Радио Свобода: "Мы разорвем этот вирус, все будет в полном порядке" - Цензор.НЕТ 3164
Тільки спитайте у НИХ ВСІХ - чому ми за 30-ть РОКІВ не наблизились до соціальних стандартів ІзраЄлю....- щО, Люди такі дурноваті та Ліниві....- чи є інша ПРОБЛЕМА...
І завжди памятайте про Данайців - "дари" приносящі...- ЗАВЖДИ !!!
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Уважаю Ярославского только за то что не лизал зады киевским и особенно шапкокраду.НО корона его уделает-ее кулаками не остановишь
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Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами - себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
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Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть нефтяного сырья Украине на хранение.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
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Хранить можно, за сохранность боязно!
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та да...игарьвалеричь может опять продать все,что в трубе
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В кого Радіо Свобода бере інтерв'ю? Дуже показово, на що коломойські гроші перетворили навіть колись святе РС.
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гепа із допою підкидають віруси у повітря, а Ярославський їх зубами розриває
єдина у світі ефективна команда розривателів коронавірусу
як тобі таке, Ілон Маск?
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а чего вы тут раскизделись шавки....? как написано в инфе страны список всех бизнесменов кто сколько дал стране денег на борьбу с вирусом и спасения ваших бреных тел в том числе! так вот он хоть и не алигарх и кажется даже не миллиардер. а пожертвовал стране 391 миллион гривен и продолжает оплачивать дальше как видите.... а вторым идёт после него в списке ахметов у которого 9 миллиардов долларов и он пожертвовал 300 миллионов! как вам такое....? заткните рты лучше свои...вечно никем и ничем недовольные ...(( Ярославский на Радио Свобода: "Мы разорвем этот вирус, все будет в полном порядке" - Цензор.НЕТ 2684
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Это очень жесткий человек. Тут знать надо. Всегда был закрыт для темы побазарить, попиарить. Да, такие могут сделать любой ценой. Но ценой крови Ярославский не работает. Живёт с родителями вместе и своей семьёй. Аэропорт Харькова на 1991г был самый занюханый и позорный для такого уровня города. К 2012 г стал просто Европа! Он давно работает на успех. Кстати один из первых комерческих банков Украины его давно. УкрСиббанк. И ни одного прокола и кидалова. А сколько его кидали за эти 25 лет---так слов нет! Там только один негодяй святаш выдурил 100 мил дол 10 лет назад и дурака включил по сей день и в бегах на сегодня! Победителей не судят. Первые в белых перчатках не работают!
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"свой первый коронавирус я убил в 4 года" (С)
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Еще один звезду поймал...давно водителем работал?
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один з найбільших живоглотів та брехунів-популістів ******** української дісності.
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Ударим карантином по бездорожью,а закусим самоизоляцией
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А что это чмо решило вдруг вести себя как крутой чувак? дорогуша,мы никогда не забудем как тебя опустили,когда забрали у тебя твой любимый Металлист,ты тогда показал себя во всей красе - страна увидела обоссаного кролика,таким ты теперь останешься навсегда.
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ха-ха... Це так по Зеленському називається "Государство в смартфоне... ?"
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Коломойский и Ярославский не барыги,это радует,чесные чуваки
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еще одного мыролюбного реформатора за деньги немалые начинают пиарить.
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якби він очко собі не порвав, коли буде вірус рвати
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Вірус за пару місяців показав що гроші вирішують не все.Щоб з нуля побудувати такий амбітний центр потрібний час.Будувати його в жилому масиві нерозумно бо якась схожа китайська або російська лабораторія і стали причиною появи цього вірусу.Гроші Ваші-Вам і вирішувати куда їх вкласти.Але можливо закупивши тести на всю країну ми змогли б виявити інфікованих і відділити їх від здорових які мали б змогу закінчити карантин.Та й на вакцину яку вже тестують провідні науковці ************ чималі гроші.Хоча якщо українські вірусологи на коліні знайдуть вакцину нобелівська премія Вам гарантована.З повагою до Вашої діяльності.
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А это как понимать?
А на ее вопрос "есть ли у нас государство?" он ответил "Бизнес, как оказалось, у нас точно есть".
Государство - это у них бизнес. Правильно?
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Цензор, я все понимаю, надо зарабатывать, но можно каких то более адекватных персонажей пиарить, или этот уж очень много платит?
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Каждый четвертый медик заражен, а он рвет вирус! Чужими руками , да и деньгами сомнительными...
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Жалкое зрелище, когда тот кто делает деньги пытается философствовать и считает, что он имеет право учить жизни других, особенно в компании с таким авторитетом, как гепа.
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Молодец! Много добрых дел делает для людей. А гавкающие? ничего страшного: собаки лают - караван идёт.
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Они продают медицинские маски и гос.запасников за границу, а потом надуваются как жабы и рассказывают на как они собираются разорвать пандемию на мелкие куски. Кстати маски в продаже так и не появились. Г.Черноморск.
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Зеля, ты точно уверен, что это бизнесмены? Похоже на старо комсомольские структуры из прошлого с олигархическими наклонностями.
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