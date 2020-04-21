 ВНО может стартовать 25 июня, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шаров написал в Фейсбуке.

Также он рассказал о вступительной кампании

"ВНО будет проведено ориентировочно с 25 июня до 17 июля. Вступительная кампания на основе 11 классов будет подвинута на один месяц (август вместо июля), учебный год для первокурсников вероятно начнется 15 сентября (для других курсов он может начаться в обычные сроки)", - сообщил Шаров.

По его словам, календарь других вступительных кампаний должны определить до конца апреля. Однако Шаров предупредил, что указанные сроки могут измениться, если запрет на посещение заведений продолжат после 1 июня 2020 года.

"В случае вручения свидетельств о базовом среднем образовании до конца июня, вступительная кампания в специализированных колледжах для выпускников девятых классов может быть проведена без пересмотра ранее определенных сроков в июле", - добавил Шаров.

Он также отметил, что Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования в мессенджере Viber провел опрос профессиональных колледжей по вступительной кампании на основе девяти классов. По словам Шарова, 82 % опрошенных участников не хотят, чтобы время проведения вступительной кампании на основе девяти классов меняли. Даже при условии отсрочки кампании на основе 11 классов на август.

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